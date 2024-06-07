10 признаков недостойного мужчины, которого лучше обойти стороной

Хотите выбрать достойного мужчину для серьезных отношений? В статье вы узнаете признаки недостойного мужчины, от отношений с которым надо немедленно бежать со всех ног. Пусть только достойные мужчины окружают вашу прелестную персону!

Мужчина, который вас недостоин: 10 признаков

1. Он панибратски себя ведет и общается с вами и с другими людьми в превосходной манере.

НЕ терпите этого ни секунды, так ему и скажите «а что вы со мной как разговариваете?! Не надо со мной общаться в такой манере!» Если это было напускное и от волнения, он тут же изменит манеру и перейдет на «вы». А если это его ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, он своего мнения не изменит - пошлите его лесом, вы его не измените.

Это значит, что он вообще женщин за людей не считает и в дальнейшем вести себя будет только хуже. И помните, прикинуться вежливым и культурным, могут все.

2. Он на первом свидании или при знакомстве хватает вас за пятую точку, за грудь, трогает за коленки.

Это означает, что он вас воспринимает чисто за сексуальный объект и не уважает. В принципе он молча демонстрирует вам свое отношение, вполне даже может быть осознанно, чтобы вы иллюзий не испытывали и планов далеко идущих на него строили.

3. Он пригласил вас на свидание, а сам катает вас на машине с намеком или прямым текстом, что хочет уединиться с вами, в машине ли, или поехать к нему.

Не соблазняйтесь на его страсть, он может сказать что вы очень красивая, сексуальная, что сходит от вас с ума и в том, же духе – это дешевый развод на секс.

4. Он наоборот, будет говорить, что вы зажатая, закомплексованная, как маленькая, все чтобы сбить вашу самооценку, не покупайтесь.

Достойный мужчина, напротив делал бы вам комплименты и держал бы себя с вами на равных. Иначе, если вы маленькая, зачем он с вами?

5. Он недостойный, если демонстрирует вам своих бывших женщин, показывает их фотографии и смс-ки. О том как они его все любят и хотят.

Кого он убеждает? Помните, сильный никогда не будет демонстрировать свою силу, если конечно он еще и не глупый.

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6. Он не тратится на вас. Угощает вас пластмассовым стаканчиком чая из Макдональдса.

Бывают случаи, когда мужчина сразу говорит, как хочешь у меня только 200 рублей. Откажитесь от такого свидания, вы отравитесь этим чаем за эти 200 рублей, а он потом спросит с вас за него.

7. Он сразу просится к вам домой, или приглашает к себе, с целью уложить вас в горизонтальное положение.

Отшивайте сразу этакого скороспела-скорострела. Порадуйтесь, что он оценил вас внешне, но для серьезных отношений нужно еще и богатое внутреннее содержание.

8. Недостойным мужчинам часто негде жить. Их выгоняют из дома, родители или жены.

Если такой собрался жить сразу с вами, пусть это вас насторожит. Хотите пожалеть его - не пожалейте потом о своем скоропалительном решении!

9. У него нет работы, потому что он не раб горбатиться за копейки или его начальник дурак.

Нежелание "работать на хозяина", часто признак безответственного мужчины.

10. У недостойного мужчины всегда все виноваты, страна, бывшая жена, начальник. И многое другое. И бабы у него все дуры.

Возьмите ответственность за свое решение не быть с таким мужчиной и не окажетесь очередной дурой в его списке.

Пусть только достойные мужчины окружают вашу прелестную персону! опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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