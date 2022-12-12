ОЧЕНЬ сахарный ДИАБЕТ: Психосоматика

С чем прежде всего у вас ассоциируется сахар? Все сладкое: сахар, кондитерские изделия, шоколад - это Любовь! Да, диабет - это болезнь людей, сильно нуждающихся в любви, и которые ее уже никогда не получат, они отчаялись. Конечно я имею ввиду бессознательный уровень.

Диабет стремительно "молодеет". Основную причину медицина как всегда найти не может. Заболевание считается неизлечимым. Я попробую внести хоть немного ясности с той стороны, с которой на диабетического больного никто не смотрит. О чем это я?

Жаль, что в обществе сформировано такой угол зрения на болезнь, который диктует немедленно забить этого врага, а человек при этом невинная жертва, на которую злая болезнь напала из-за угла ! Да, нет же, чушь это! Просто болезнь - это последний аргумент, чтобы человек наконец-то понял, что он идёт не туда. Болезнь несёт очень много важной информации о данном человеке. И она никуда не денется, если отказаться рассмотреть и "выслушать" что она хочет сказать!

Диабет - болезнь людей, очень нуждающихся в любви

И почему так стремительно растёт кол-во заболевших в современном мире при таком уровне медицины? Не все ведь диабетики питаются фаст-фудом!

Так вот прежде всего с чем у вас ассоциируется сахар? Все сладкое: сахар, кондитерские изделия, шоколад - это Любовь! Да, диабет - это болезнь людей, сильно нуждающихся в любви, и которые ее уже никогда не получат, они отчаялись. Конечно я имею ввиду бессознательный уровень.

Кто же в этом признаётся, лучше болеть, там столько выгод! Они недолюблены, да и сами они нечего не могут дать окружающим! Они пусты! Конечно же, первый опыт любви-нелюбви у каждого человечка связан с родителями. Это единственная модель, по которой взрослый человек строит свои любовные отношения. Но это отдельная тема для другого поста.

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Теперь давайте предметнее разбираться! Мы сначала рассмотрим, как "функционирует" здоровый человек. А потом рассмотрим 2 типа диабета. И вам сразу станет все очевидно, как болезнь символически показывает, что происходит в нашей душе.

Здоровый человек принимает пищу (принятие пищи всегда связано с принятием любви из вне). Далее в крови поднимается уровень сахара (т.е. всё, Любовь уже в теле), и поджелудочной железой вырабатывается инсулин. Он то и есть наш главный помощник, чтобы принять эту Любовь, впитать и сделать строительным материалом для своих клеток. Т.е. он помогает глюкозе встроиться в клетки тела, а также инсулин помогает аккумулировать полученную глюкозу (читай Любовь) про запас.

Диабет 1 типа - инсулиноЗАвисимый. Это когда инсулин не вырабатывается поджелудочной железой. Т. е. пища поступила, уровень сахара поднялся (Любовь в теле, хочет уже встроиться в клетки в виде глюкозы), а инструмента-то нет для его встраивания в клетку. Нет посредника, кто донесёт эту Любовь в клетки. И получается вроде Любовь есть, но Ее нет. И это главная трагедия такого больного.

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Диабет 2 типа - инсулиноНЕзависимый. Такое происходит, когда клетки тела не реагируют на инсулин, и глюкоза туда не может встроиться. Следовательно, Любовь уже человек не может принять ни при каких обстоятельствах, даже ценой опасности для жизни. Он остаётся к ней глух. В медицине название этот процесса - резистентность клеток.

Дальше остаются насильственные пути "получения любви человеком": жестко следить за диетой, уколы инсулина и всякие пилюли. А между тем часто диабет 2-го типа переходит к диабету 1-го типа. И тогда картина становится совсем ясной: сначала человек очень хочет получить Любовь, нуждается в ней, ищет, но так и не получает естественным путём. И тогда его душа переходит к стадии ожесточения, очерствение и отказа от любви - диабет 1-го типа.

Как можно вылечить ожесточенность и одиночество от отсутствия Любви инъекциями, я не знаю! Медицина давно забыла (со времён Авиценны), что Человек- это не биоробот! У него ещё есть и больная душа, с которой и надо лечить все болезни!опубликовано econet

Автор Ангелина Петренко

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