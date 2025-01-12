Маленькие привычки, которые уже вчера украли ваше счастье

Научитесь ценить себя. Это значит, что вы должны бороться за своё счастье и душевное спокойствие. В данной статье будут рассмотрены 7 самых распространённых привычек, которые отнимают у вас счастье.

Вчера днём в местном кафе я встречался со старой знакомой. Она принесла с собой ноутбук, чтобы показать мне свои последние проекты по графическому дизайну. Когда мы просматривали и попутно обсуждали её работы, ноутбук внезапно издал подозрительный звук, затем на дисплее появились мерцающие полосы, и он выключился. Мы поняли, в чём дело, лишь после того, как в воздухе резко запахло палёной проводкой. Я взял ноутбук, чтобы осмотреть его, и мы сразу увидели, в чём была проблема. Нижняя часть ноутбука была полностью мокрой, а прямо за ним лежал пустой перевёрнутый стакан. За болтовнёй и внимательным разглядыванием изображений на 15-дюймовом экране мы не заметили, как случайно пролили стакан с водой, который официант по невнимательности поставил сзади ноутбука, вне нашего поля зрения.

7 привычек, которые отнимают счастье

Когда жизнь подбрасывает нам такие неприятные «сюрпризы», мы обычно расстраиваемся и проклинаем всё на свете. Но разве это поможет каким-то образом разрешить сложившуюся ситуацию? Конечно же, нет…

Моя знакомая подняла руки вверх и, как ни странно, улыбнувшись, произнесла: «Сегодня утром я скопировала свой проект на другой ноутбук, чтобы лишний раз перестраховаться, и, видимо, не зря!»

Я был действительно впечатлён её реакцией. Большинство людей, которых я знаю, теряют самообладание из-за малейших пустяков. Однако такая неприятная ситуация не отняла у моей знакомой ни капли счастья и не испортила ей настроение.

Мы все должны усвоить одну простую истину: нужно всегда отпускать то, что приносит нам ненужный эмоциональный стресс, и тянет нас вниз.

Не стоит зацикливаться на неприятностях, ведь жизнь полна прекрасных, удивительных моментов. Каждый день она нам преподносит что-то новое, неизведанное. Мы не должны стоять на месте. Нужно с улыбкой преодолевать все трудности и двигаться только вперёд. Вы согласны с этим?

Разве Вы не устали от постоянной борьбы с однотипными проблемами? Вам следует избавиться от негативных привычек. Учитесь на собственных ошибках, а не зацикливайтесь на них, не позволяйте им побороть Вас. Перестаньте бездействовать!

Помните, Ваши поступки определяют то, каким Вы станете в конечном счёте. Избавьтесь от тех привычек, которые мешают Вам жить.

В данной статье будут рассмотрены 7 самых распространённых привычек, которые отнимают у Вас счастье (готов поспорить, что у Вас хоть одна из них, но имеется).

1. Вы позволяете одерживать над собой верх даже самым незначительным проблемам

Внутреннее спокойствие зарождается внутри Вас в тот момент, когда Вы делаете глубокий вдох и решаете не позволять другому человеку или какому-либо неприятному происшествию завладеть Вашими эмоциями.

Иными словами, то, как Вы себя будете чувствовать, столкнувшись с неприятной ситуацией – несчастным или наполненным радостью и оптимизмом (в долгосрочной перспективе), зависит от Вашего отношения, а не обстоятельств. Если Вы расстроились из-за какой-либо вещи, то в этом виновата не она, а её восприятие Вами. Самое важное заключается в том, что Ваше отношение к той или иной проблеме Вы способны изменить в любой момент.

Просто сделайте глубокий вдох, поменяйте своё отношение к происходящему, и тогда стресс и разочарование покинут Вас.

2. Ожидание того, что день будет лёгким, и всё произойдёт так, как Вы запланировали

Не бывает лёгких дней, если Вы делаете удивительные вещи. Чтобы достигнуть цели, нужно приложить максимум усилий. Ваши дни могут быть приятными и ничем не омрачёнными, однако знайте, что непредвиденные препятствия будут возникать в любом случае. Ожидание того, что день будет лёгким, и всё произойдёт так, как Вы запланировали, приводит к ненужной головной боли и переживаниям.

Десятилетия спустя, когда Вы будете лежать на смертном одре, о тех днях, когда Вам всё давалось легко, Вы даже и не вспомните. Те моменты, когда Вы поднялись над трудностями и достигли поставленных перед собой целей, будут жить с Вами вечно, поскольку Вы нашли в себе силы и добились того, что раньше казалось Вам невозможным.

Не ожидайте, что всё Вам будет даваться легко. Ежедневно прикладывайте максимум усилий для того, чтобы приблизиться к своей цели. Удивляйте себя своими возможностями.

3. Желание, чтобы все усилия были совершенными

Каждый из нас в чём-то немного перфекционист. Тем не менее, Вы должны понять, что Ваше желание сделать что-либо совершенным образом только мешает Вам добиться поставленной цели. Осознайте, что идея совершенства является недостижимой, она может разрушить Ваше продуктивное мышление. Из-за этого Вы будете топтаться на месте, чувствуя себя неудовлетворённым всю жизнь.

Если Вы чувствуете, что топчетесь на одном месте прямо сейчас, возьмите перерыв и поразмышляйте. Подумайте о разнице между усердным трудом и перфекционизмом. Знайте меру!

4. Неумение жить в настоящем времени

Вам не кажется странным то, как устроена жизнь? Вы чего-то хотите, работаете, чтобы это заполучить, ждёте, снова работаете, ждёте – и так до бесконечности. В какой-то момент Вам начинает казаться, что Вы никогда не сможете добиться того, чего хотели. Затем, когда Вы получаете желаемое, и всё заканчивается, Вам хочется лишь одного – вернуться обратно в прошлое, до того момента, как что-либо в Вашей жизни поменялось.

Итак, как можно избежать этого чувства потери и путаницы? Жить в настоящем времени, присутствовать в каждом моменте.

Преследуйте свои цели и мечты и одновременно наслаждайтесь путешествием, которое Вы проделываете, когда пытаетесь чего-то достичь. Каждый свой шаг делайте осознанно, чтобы не сбиться с пути. Иногда дорога бывает ухабистой. Тогда Вам придётся в сотни раз сложнее.

Но если Вы отпустите мысли о том, что «должно» или «может» произойти, Вы откроете свою жизнь различным удивительным сюрпризам и радостям. Возможно, Вы проживёте не совсем ту жизнь, о которой мечтали, зато она гарантированно будет значимой и удивительно прекрасной.

Жизнь – иногда сложная штука, но не тягостная. Превратите её в путешествие. Пусть она станет интересной и забавной и будет оставаться такой до самого конца. И ещё – никогда не сомневайтесь в себе и своих возможностях.

5. Вы лишаете себя уверенности в своих силах, говоря, что у Вас ничего не получится, Вам не хватает опыта и так далее

Уверенные люди всегда следят за тем, какие слова они используют в своей речи. И Вы можете стать одним из них.

Итак, рассмотрим разницу на примере двух начинающих блогеров (они посещают мои тренинги), с которыми я недавно разговаривал:

Первый сказал мне: «Да, я блогер. Вы тоже увлекаетесь йогой и медитацией? Отлично! Не хотите ли взглянуть на мою новую статью о пробуждении сознания, которую я разместил на…»

Другой блогер заявил: «Да, у меня есть собственный блог, но, видите ли, я не уверен, что всё делаю правильно (нервный смешок). Я, наверное, слишком рано начал… бла-бла-бла».

Как Вы думаете, чей блог будет более популярным? Кто получит огромное количество просмотров за месяц, комментариев и репостов в социальных сетях?

Вывод: если Вы хотите, чтобы у Вас всё получилось, подкрепляйте свои действия позитивными мыслями и вселяющими уверенность словами.

6. Вы ожидаете, что другие люди будут такими же добрыми, обходительными и заботливыми, как Вы

Суровая правда жизни: Вы, в конечном счёте, разочаруетесь, если думаете, что люди будут относиться к Вам так же, как и Вы к ним. Не у всех такое доброе сердце, как у Вас.

7. Вы привыкли жить в строго ограниченных рамках

Мы часто стремимся контролировать абсолютно все аспекты нашей жизни. Расслабьтесь и позвольте себе иногда просто плыть по течению жизни. Пробуйте что-то новое, будьте смелее и любознательнее. Выход за рамки привычного позволит Вам испытать что-то новое и неожиданное.

Величайшие радости в жизни часто случаются тогда, когда Вы меньше всего этого ожидали. Если Вы хотите в чём-либо преуспеть, вычеркните из своей жизни понятие совершенства и замените его бесконечным, увлекательным процессом познания. Никогда не переставайте мечтать и исследовать мир, ведь это так здорово!

Послесловие

Что бы Вы ни делали, не живите вчерашним днём и не тащите из него в настоящее стресс и проблемы. Вы не можете изменить то, что уже произошло, просто позвольте этому сделать Вас сильнее и решительнее. Путь к эмоциональной ясности требует, чтобы Вы извлекали уроки из всех событий, происходящих в Вашей жизни, и становились мудрыми, благоразумными и рассудительными, росли и развивались в духовном плане.

Закройте двери в своё прошлое раз и навсегда. Глубоко вдохните и сделайте шаг вперёд, навстречу будущему. опубликовано econet

Marc Chernoff

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