Мужчина «два в одном», или хочу сильного и чувствительного мужчину

Как найти достойного партнера, чтобы сочетал все качества, о которых мечтает каждая женщина? И сильным был и внимательным и чувственным. А возможно ли такого найти вообще?

Посмотрела очередной французский фильм. И в этом французском фильме все по-французски. И мужчины чувствительные, и женщины, которые любят своих неидеальных, но таких "французских" мужчин. Провела очередную консультацию. Клиентка сетует на отсутствие внимания и заботы со стороны ее мужчины. Она сама зарабатывает и весь бизнес на ней держится. По логике вещей её мужчина должен быть мягким, чувствительным, заботливым, стихи читать и кофе в постель. Ан нет. Лежит он на диване и решает каждый день, - ту би, или все-таки, ор нот ту би.

Вопрос, который мне задает моя клиентка, по глубине тоже шекспировский, - "Что мне делать, чтобы он изменился и стал ко мне относиться лучше?"

Как найти идеального мужчину

Право, я не знаю, как нечувствительного и при этом мало работающего мужчину, сделать русско-французской версией, эдаким "два в одном". Соединить французскую утонченность и русскую надежность. В данном конкретном случае вся "надежность" и "брутальность" мужчины заключалась в способности наорать (в основном матом) и употреблять крепкие алкогольные напитки. Так что получить мужчину два в одном моей клиентке, скорее всего, не удастся.

Зато на просторах нашей необъятной родины водятся отдельно "крепкие плечи" и отдельно "чувствительные" мужчины. Вот с ними можно поработать. Но сделать микс из двух, взаимоисключающих качеств, мне не представляется возможным.

Что, если мы, российские женщины, хотим нереального?

Хотим, чтобы мужчина зарабатывал, был добытчиком, сильным плечом. И одновременно с этим хотим, чтобы и кофе в постель, и поговорить, и сходить с ним на премьеру театральной постановки.

А что тут такого? Француженки уже сейчас так живут. Их мужчины зарабатывают, не гнушаются воспитания собственных детей. При этом чутки, внимательны, чувствительны и чувственны. Француженки не парятся по поводу того, что их мужчины не мачо. Француженки вообще не парятся по поводу мужчин. Как не сильно переживают они и тот факт, что в определенный момент жизни они не в отношениях. Какие-то свободные люди, эти француженки!

У них вообще все как-то легче происходит. Хотят быть в отношениях, и вот они в отношениях. Хотят любви, и вот, нате, получите любовь. Хотят секса, пожалуйста, распишитесь.

А с нашими женщинами что не так?! Хотят отношений? Фигушки! Хотят любви? Эээ... ну словом, некогда сейчас. Отчет годовой, да и за больными родителями надо ухаживать. Секс? Ну что вы, у нас ведь секс, это главный и почти единственный способ влияния на мужчину. Им, сексом, никак нельзя разбрасываться. Как же тогда заставить мужчину ту же полочку в ванной прибить?! А удовольствие от секса пусть француженки получают.

Что, если наши мужчины не могут стать чувствительными, потому что воспитаны нашими не чувствующими женщинами?

Что, если наши мужчины не могут быть сильным плечом, потому что не видели сильного мужского плеча в своем детстве и воспитывались доминирующими мамами?

Вот ведь ругаем мы Европу, а их женщины в любви успешнее, в отношениях равноправнее, в чувствах чувствительнее, в сексе естественнее.

Получается, что дело вовсе не во француженках и французах, а в нас самих? В том, что это мы:

сами ценим себя на полкопейки, бегаем за мужчинами;

окружаем вниманием и заботой тех, кто не способен это оценить;

живем с теми, кто уверен, что их женщина никуда не денется и поэтому можно вести себя как угодно по-хамски.

"А как же кофе в постель и прогулки по вечернему городу? А как же романтика? Ведь так всего этого хочется. Неужели мне это не светит?", - воскликнет российская женщина.

Светит, если однажды (а лучше прямо сейчас) понять, что жизнь коротка, и тратить ее на жертвенное служение устаревшим идеям не стоит.

Ты работаешь? Раздели обязанности по дому со своим мужчиной.

Ты не работаешь? Попроси разделить обязанности по дому со своим мужчиной. Ведь он тоже живет в этой квартире с тобой.

Хочешь, чтобы кофе в постель? Попроси. Не понял, еще раз попроси. Еще раз не понял, уходи. Уходи, если хочешь кофе в постель. Тогда в твоей жизни появится тот, кто уже сегодня готов принести именно тебе эту чашку кофе.

Или на худой конец выйди замуж за француза. Поверь, это просто. Такие женщины, как ты, на французской дороге не валяются. Их там, во Франции, совсем нет. Нет там таких красивых, умных, зарабатывающих, талантливых, сексуальных женщин, которые вместе с тем так зависимы от ... мужчин.опубликовано econet

Автор Ольга Федосеева

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