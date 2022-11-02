5 фраз, которые НЕ стоит говорить ребенку

В воспитании детей огромное значение имеет то, какие слова мы им говорим. Некоторые фразы только ранят ребенка, а результата от них никакого.

Всем известно, что мысли материальны, а неосторожно выпущенное из уст слово имеет силу бомбы с часовым механизмом. Родителям, во время общения со своим чадом, следует быть особенно осторожным в выборе слов. Взрослые часто не задумываются, как общаться с ребенком. Каждое слово, сказанное родителями, влияет на воспитание, обучение ребенка и на всю дальнейшую жизнь крохи.

Топ-5 фраз, которые точно не нужно использовать на регулярной основе

1. «Мне за тебя стыдно»

Случай из жизни. Допустим, ребенок 3 лет ходил-ходил замечательно в садик, а в одно прекрасное утро взял и «взбунтовался». Капризничает, кричит, плачет, с мамой расставаться не хочет. А мама ему: «Маме за тебя стыдно. Как ты себя ведешь?»

Или другой случай. Дети играют на детской площадке, и маленькая девочка 2.5 лет, у которой еще не отрегулирован «горшок», вдруг описалась. И мама, которая ругает и говорит: «Как тебе не стыдно».

Каждую ситуацию можно разбирать отдельно. Но «стыжение» - это самое последнее, в чем нуждается тут ребенок.

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2. «Ты плохой/лентяй»

Оценочные прилагательные и существительные.

«Наша Маша растет лентяйкой и неряхой». «Ты плохой». Всякие слова а-ля неумеха, капризуля, злой, плохой, неуклюжий, криворукий, грубый и т.д.

Мысль не новая, что нужно оценивать поступки, не человека.

У всего вышеперечисленного есть мягкие глагольные замены, которые точно не убьют самооценку маленькому ребенку.

Можно сказать, не «ты плохой», а «ты сейчас злишься».

Не «неуклюжий», а «сейчас помогу, все получится» и т.д.

Заменить оценочные существительные и прилагательные на глаголы. Комментировать действия ребенка, не клея ярлыки.

3. «Ты же старше»

Стоит родиться младшему ребенку, как вчера еще трехлетний ребенок часто превращается во взрослого, того, кто «постарше».

Многие родители требуют от старшего, чтобы он не злился, не ревновал, щедро отдавал свои любимые игрушки младшему, не давал сдачи, не капризничал и т.д.

В общем-то, это нормально. Он действительно старше, но все-таки ему только три года, и для него нормально злиться, что у него появился конкурент, не хотеть делиться, капризничать и не быть всем довольным и для всех удобным.

4. «Это ты виноват»/ «Это все из-за тебя»

Дети очень легко принимают на себя разную вину. Неоднократно написано про то, как развод родителей рождает у детишек фантазии об их вине, о том, что они что-то так не делали, плохо себя вели и папа ушел.

Когда ребенок маленький, родительское осуждение по разным поводам с деланием ребенка виноватым может быть просто неподъемным грузом.

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5. «Я тебя не люблю»

Фраза-убийца. Многие родители знакомы с ситуацией, когда ребенок выводит маму или папу из себя, а после конфликта настойчиво спрашивает: «Ты меня любишь?»

Здесь «ты меня любишь» - это про «не разрушил ли я тебя, твою любовь, нашу связь, наши отношения». Любишь ли ты меня любым, и агрессивным и послушным?

Любовь родителя – самое ценное, что есть у ребенка. И словами «я тебя не люблю» можно причинить очень сильную боль, ранить.

Сюда же вариант, когда родители отправляют ребенку (часто сами того не замечая) послание а-ля «вот таким я тебя люблю (милым, добрым, послушным), а таким не люблю (ревнивым, капризным, сердитым)».

И тогда ребенок свои неугодные родителю эмоции воспринимает как что-то «плохое», «неправильное», и вокруг этого рождаются всякие конструкции из вины, стыда и прочих вещей, которые ребенок уносит благополучно с собой во взрослую жизнь.

На самом деле понятно, что родители чаще всего все эти фразы говорят от беспомощности, от каких-то своих переживаний.

Каждый ребенок пробуждает в своем родителе те внутренние части, о которых новоиспеченные папа или мама до рождения ребенка даже в себе не подозревали.

И личный детский опыт родителей тоже очень влияет на то, каким будет их контакт с собственным ребенком.

Самое главное, чтобы общение с ребенком было все-таки преимущественно не про вину, стыд, непонимание, критику, нелюбовь.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Хидирян

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