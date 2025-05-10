Волшебное слово ДОЛЖЕН

Слово «должен» действительно является волшебным — по крайней мере, в представлении некоторых людей. Они почему-то думают, что если кто-то что-то должен, значит он обязательно это сделает. Знаете, к чему это приводит?

Люди идут через улицу, не глядя по сторонам — ведь водитель должен не ехать на красный и должен пропускать пешеходов, тем более на «зебре». И, увы, такого уверенного вполне может сбить водитель, который не заметил красного, верил, что проскочит, не справился с управлением и так далее. Итог — поломанные кости и поломанные судьбы. А если бы человек не верил в волшебство слова «должен», он бы даже при переходе на зелёный, на «зебре» всё равно бы крутил головой и увидел бы опасность.

Вера в волшебство слова «должен»

Я вот, например, знаю, что из второго ряда пешехода не видно, и если первый ряд начинает тормозить, не все водители помнят, что они должны притормозить тоже. Поэтому я всегда осторожно выхожу (а скорее выглядываю) из-за машины первого ряда. И уже раз пять такая предосторожность спасла мне если не жизнь, то здоровье точно.

А люди, верующие в волшебство слова «должен», спокойно идут себе — ведь водитель должен остановиться.

Это встречается не только на дороге, разумеется. Люди верят, что начальники должны быть такими, подчинённые сякими, мужья эдакими, жёны этакими.

И — раз оно так должно быть — ведут себя без оглядки на реальность. А потом сильно удивляются, когда реальность оказывается так себе.

Вера в волшебство слова «должен» напоминает мне компьютерную игру. Там действительно достаточно поставить галочку у, например, пункта «Не засчитывать огонь по своим» — и всё, никакого «френдли файер» не будет, стреляй себе сквозь строй соратников сколько станется.

Ну так ведь жизнь — не компьютерная игра. И если где-то написано «водитель не должен проезжаясь на красный свет», это не означает, что все и всегда будут останавливаться на красном.

Но вера в волшебство слова «должен» заставляет считать, что именно так и будет.

Нет, не будет. Любое правило соблюдается не потому, что оно есть (это вам не галочка в настройках игры), а потому, что у людей есть причины. Кто-то боится наказания, кто-то считает правило разумным, кому-то так проще — не это главное.

Главное вот в чём — всегда найдётся человек, который в данную конкретную минуту не станет соблюдать правило. И можно будет сколько угодно рассуждать о том, что он должен был это правило соблюдать, но ситуации это не изменит. И будет очень хорошо, если вы отделаетесь только лёгким испугом.

Прямо сейчас попробуйте подумать — а где и как вы верите в волшебство слова «должен»? Отвечать не обязательно — вопрос не для этого.

Просто задумайтесь — где и когда вы тоже считаете, что если человек должен, то он обязательно это всё сделает? И заодно задумайтесь о том, сколько рискованных поступков вы совершаете, веруя в долженствования других.

Разумеется, речь не о том, что нельзя полагаться на слово другого человека. Речь о том, что неразумно верить в волшебство слова «должен».опубликовано econet

Автор Павел Зыгмантович

