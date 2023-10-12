ГДЕ же ДЕНЬГИ?

А какие ваши отношения с деньгами? Умеете ли вы их получать, отдавать и удерживать? Или вас постоянно мучает вопрос - ГДЕ ДЕНЬГИ? Как правильно взаимодействовать с деньгами читайте в статье.

В последнее время часто слышу на консультациях, что не хватает денег, нет стабильности, голова раскалывается от дум - где же взять деньги... и много еще в том же духе. Решила написать про деньги, меня тоже они очень интересуют!

А какие у вас отношения с деньгами?

Откуда вообще появляются деньги у людей? Кто их приносит? Либо работа (в основном у многих), либо родители дают, либо муж приносит, иногда в лотерею кто-то выигрывает, ставки на спорт, любовник или любовница может дать, банки дают кредиты или проценты по вкладам. Или просто в тумбочке... А, еще на дороге могут валяться!Или еще лучше- найти клад! Я конечно, не указала еще пару сотен мест, откуда берутся деньги, но думаю, что оставлю это вам на размышление и мне тоже.

Если у человека много денег, то можно все объяснить везением или удачей.

Но я так думаю, что деньги мы притягиваем в свою жизнь своим желанием ими обладать, своим дозволением себе иметь определенное качество жизни, самооценкой, разрешением себе удовлетворять свои потребности и много другое.

Наверное многие слышали про здоровую циркуляцию энергии денег. Напомню: это ОТДАВАНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ и УДЕРЖАНИЕ.

Если в каком-то процессе или в нескольких, или во всех сразу (и такое может быть) у вас есть затор, то деньги станут приходить меньше или просто станут маячить где-то издали, а в руки не попадать, или вы будете равнодушно и отстраненно смотреть на возможности как-то заработать, хотя и очень будете нуждаться в деньгах.

Я проводила группу, на которой мы исследовали эти процессы: отдачи, получения и удержания денег. Вроде бы многие были знакомы с процедурой "брать - давать", но когда в руках были деньги, все было совершенно иначе.

Участники в парах:

1) отдавали деньги партнеру,

2) удерживали их в руках, но все таки отдавали,

3) протягивали деньги партнеру, но не отдавали совсем.

Забавная процедура получалась: кто-то гладил руку протягивающую, но не дающую деньги; кто-то готов был целовать эту руку, лишь бы только отпустила желанные купюры; а кто-то сразу отпускал деньги и на лице появлялась гамма чувств, от обиды и разочарования, до гневного желания вмазать по этой руке или не только руке... А кто-то шарахался от того, что деньги ему давали просто так.

И это всего лишь реакции на наши взаимодействия с деньгами.

Но как мы останавливаем, уменьшаем этот поток денежной энергии в своей жизни? Что в нас живет такое, что не дает свободно легко и радостно приходить деньгам в нашу жизнь?

Здесь важно отыскать свою основную проблему отсутствия денег в вашей жизни и что то сделать с ней, или проработать, т.к. они очень связаны между собой.

И если у вас эта проблема в ПОЛУЧЕНИИ, то можно спросить, а что у меня с отдачей? Ведь как известно, что посеешь, то и пожнешь, или по-простому, если тебе нечего дать другим, то ты пуст, то что ты получишь в ответ? И чем ты наполняешь себя, если внутри пустота. Поэтому если не получаешь, то посмотри, что ты отдаешь и отдаешь ли вообще? Или боишься, что если отдашь, то останешься ни с чем?

В решении этой проблемы могут помочь и работа со страхами, и работа с различными установками о себе (например, Я недостойна, Я Жалкий и никчемный человек; то что делаю, никому не нужно), связанные с самооценкой и представлениями о других , или как крайность высокомерное отношение по отношению к другим (Зачем я буду давать свой супер-продукт тупым баранам, ничего не понимающим в качестве!). И очень часто развенчивая МИФЫ о деньгах (деньги-зло, нам богатых не понять и др.) наши отношения с деньгами становятся намного приятнее и радостнее.

Если сложности с ОТДАВАНИЕМ, то можно исследовать, чем ты наполнен, ценишь ли сам то, что имеешь или же больше склонен обесценивать. Востребовано ли то, что ты даешь другим? Хорошего ли "оно" качества и соответствует ли потребностям другого (это как мои дети любят блины, но я пеку им оладьи, мне так проще). И конечно, что ты даешь себе? Удовлетворяешь ли свои нужды и потребности или должен заботиться только о других?

УДЕРЖАНИЕ, тоже очень интересный случай! Вроде и деньги приходят, но сквозь пальцы уходят. Знакомо? Удержание, на мой взгляд дает возможность накопить на что-то более дорогостоящее, например, на дом, квартиру, путешествия, хорошую дорогую машину или бриллиантовое колье, обучение в престижном университете или на осуществление давней мечты.

Здесь тоже может быть много причин утечки денег, которые можно исследовать. Вот некоторые из возможных:

1) нет по-настоящему желанной цели;

2) установки типа: мне много не нужно, человек должен быть скромнее), и те же самые установки про ДЕНЬГИЗЛО;

3) вопросы самооценки (такой неудачник как я не достоит столько иметь и т.д.). И многое многое другое.

Но это тоже, только поверхностный слой проблемы. Каждая наша сложность в любых отношениях, и в денежных в том числе, удовлетворяет нашу скрытую потребность, родившуюся скорее всего в детском возрасте, но неудовлетворенную в силу обстоятельств, отсутствия времени у родителей или еще чего.

Я это хочу показать на примере одной участницы группы. Она прорабатывала УДЕРЖАНИЕ. И найдя метафору своей проблемы стала ее проживать вместе с другими участниками.

Этот чудный образ был таким. Она надевала все, что попадалась ей под руку, очки, шляпу, гусиное перо вставила за ухо, нагребала полные руки игрушек и разных предметов и ходила по всему помещению создавая суету. Когда из рук уже все валилось, она снова нагребала еще какие-то предметы. Чем очень привлекала внимание других и создавая общее веселье и смех. На заключительном шеринге ее осенило, что она создает всю эту суету с покупками 20го платья , 10х пар туфель...и в итоге ДЕНЕГ НЕ ОСТАЕТСЯ, только для того, чтобы привлечь к себе внимание. Потому что в детстве, она точно так же себя вела, чтобы получить внимание родителей!опубликовано econet

Автор Жанна Волошина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet