Как на САМОМ ДЕЛЕ вас воспринимают люди

Это подарок — знать, что люди действительно думают о вас. Это верно для всех сфер вашей жизни. Знать и не знать как ваш партнер или супруг чувствует себя, может означать разницу между гармоничными отношениями и их отсутствием.

Не претендуя на истину в последней инстанции, делюсь собственным опытом. Попробуйте и вы выполнить несложную технику и определить, как на самом деле воспринимают вас люди. Что на самом деле "транслируете" вы окружающему миру и, как на самом деле воспринимают вас другие люди? Интересно, не правда ли? В процессе консультативной практики заметила, что у абсолютного большинства людей складывается о себе мнение, которое зачастую не соответствует действительности.

Как мы выглядим в глазах других людей

Девушка может считать, что она общительна, открыта и обаятельна. Вот только понять не может, почему у нее нет друзей.

Мужчина уверен в том, что он замечательный претендент на руку и сердце. Однако его знакомые девушки дают ему "от ворот поворот"...

Нашу внутреннюю неуверенность, суетливость, сомнения и опасения легко считывают окружающие нас люди.

Мимика, жесты, голос, походка - все говорит о том, какие мы есть.

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Посмотреть на себя со стороны и увидеть себя под иным углом зрения можно на своих фотографиях и видео.

Я предлагаю вам определить с большой долей вероятности то, как воспринимают вас другие люди (чтО вы транслируете вовне) по вашим собственным фото. Готовы узнать о себе что-то новенькое?

Возьмите несколько фото, которые сделаны вами в последнее время.

Немного отстранитесь от своих мыслей о себе, рассматривайте себя на фотографиях, как сторонний, не заинтересованный наблюдатель.

Внимательно рассмотрите свои фото и задайте себе три вопроса:

1. Кто эта женщина/мужчина?

2. Что она/он чувствует?

3. Что она/он хочет (в чем нуждается)?

Не придумывайте ответы. Откажитесь от принятых шаблонов. Смотрите ей/ему в глаза, прислушайтесь к чувствам. Не спешите.

Результат:

Вы удивитесь, но ваша героиня/герой на фото транслирует окружающим вовсе не то, что вы привыкли думать о себе.

- Вам кажется, что вы "белая и пушистая"? А у вашей девушки на фото взгляд "снежной королевы"/генерального прокурора. Окружающие будут считывать вашу холодность и неприступность.

- Вы уверены, что ваш типаж женщина-вамп? А девушка на фото говорит:"Я маленькая девочка и мне страшно. Где мой папа?" Окружающие вас мужчины будут относиться к вам, как к маленькой девочке.

- Вы считаете себя состоявшимся мужчиной и вам кажется, что вы излучаете силу и уверенность? А у мужчины на фото "просвечивает" неуверенность и ... тотальное недоверие к миру.

Еще примеры? Пожалуйста:

- Вы не замужем и предпринимаете активные действия для того, чтобы приблизить свое долгожданное замужество. Вот только девушка с фото транслирует миру не "хочу замуж", а прямо противоположное - "Зачем мне замуж! Мне и так хорошо!"

Что делать, если вы увидели, что производите на людей совершенно иное впечатление, чем вы думали?

Например, вы увидели, что на фото выглядите очень строго. В то же самое время вы страдаете от одиночества и хотели бы обрести радующее вас общение с другими людьми. А ваша "строгость" мешает этому.

На следующем этапе вы выясняете, чтО "заставляет " вас быть строгим. Может быть, это контроль или внутренняя защита? А может быть это непрожитые эмоции способствовали формированию "эмоционального кокона"?

Для того, чтобы узнать, что явилось причиной нежелательных поведенческих реакций, я бы порекомендовала обратиться к специалисту.

Обнаружив "врага", дальше было бы неплохо поработать с причинами, которые привели к вашей строгости.

Проработав это, вы сможете смягчить свой контроль, стать мягче и менее требовательным к себе и другим. Ваше общение с людьми будет складываться иначе, так, как вы хотите.опубликовано econet.ru.

Автор Ольга Федосеева

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