Почему мы НЕ ПОНИМАЕМ друг друга

Осознанность помогает замечать, во что выкладываешься здесь и сейчас. Мы не понимаем друг друга, пока слепо доверяем своим эмоциям и механически им подчиняемся. Уточняйте свои чувства. Уточняйте чувства небезразличных вам людей. Не обманывайтесь, будто вам все понятно.

Вы замечаете, как думаете? Присмотритесь. Мысли приходят к вам «сами». В готовом виде. Вы их не конструируете. Эту работу проделывает бессознательное. Производит свои невидимые вычисления и впаривает их уму в обертке готовых выводов. Дескать, вот тебе святая правда — принимай как есть. Наше бессознательное не видит жизни в ее простой непосредственности. Интерпретирует каждое явление как символ чего-то еще. Словно внешняя реальность с нашим нутром разговаривает. Но не прямо и честно. А намеками и экивоками.

Если не понимаешь, что чувствуешь сам, как рассчитывать на понимание окружающих

Причем, «намекают» нам не только люди, но и вещи, и события. Кругом сплошь знаки и символы. Мы даже не замечаем, насколько иррационально-символично смотрим на мир. Мы не сами думаем. За нас думает бессознательное. А мы в эти мысли просто верим.

Задачки

Задача 1

Петя напряжен, из-за недосыпа. Но Маше кажется, что его хмурый взгляд символизирует осуждение. Причем осуждает он что-то конкретное. «То самое», за что Маша себя судит сама. Сколько часов сегодня спал Петя?

Задача 2

Начав изучать программирование, Петя допускает закономерные просчеты новичка, — не все же сразу. Но каждая ошибка ему дополнительно «намекает»: «ничего не получается и не получится. Поэтому и пробовать не стоит». Сколько дней продержится Петя, не опуская рук?

Задача 3

Маша опаздывает на работу. Двери метро закрываются перед ее носом. «Потому что по жизни неудачница» — решает она. С работы возвращается в слезах. Сколько закрытых дверей в этот день встретила Маша?

Задача 4

Петю похлопали дружески по плечу. Ему показалось, что панибратски. Указав на низкое достоинство. Сколько всего друзей у Пети?

Задача 5

В порыве страсти Петя признался Маше в любви. Она приняла этот порыв за обещание сделать ее счастливой. Сколько дней потребуется Маше, чтобы разочароваться?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Задача 6

Петя без злого умысла отпустил невинную шутку в адрес Машиного живота. «Нарочно ударил по больному нерву самолюбия» — решила Маша. Сколько седых волос у них сегодня прибавится?

Задача 7

Дважды в неделю Петя пьет пиво. Для Маши — это символ деградации. Она чувствует отвращение и тревогу, и апеллирует к морали: «так жить нельзя! это неправильно!». На что Петя решает, будто его подчиняют, как безвольную тряпку — и в знак протеста пьет еще настырней. Сколько дней в неделю нужно пить Пете, чтобы отстоять свое достоинство?

Задача 8

Однажды в пятницу Маша выкурила сигаретку, поняла, что «подалась во все тяжкие» — и встревожилась за свое будущее. Сколько еще сигарет нужно выкурить Маше, чтобы успокоиться?

Задача 9

Маша отвернулась поглядеть в окно. Петя решил, что отвернулась жена от него, наказывая за что-то… Почувствовал «несправедливость» жеста. И продолжил разговор сухим тоном, «поясняя» этим ее вину. Маша, не зная подоплеки, решила, что муж «совсем припух», потому что ее вообще не уважает и держит за прислугу, как это делал бывший… Сколько часов холодной войны им потребуется, чтобы добиться мира?

Символы

Теперь вспомните, что все эти выводы выносятся автоматически в глубинах души. А люди сами не понимают, что чувствуют и на что реагируют. Словно общаются на трех потоках одновременно: поверхностный ум откликается на слова, полусознательная часть — на интонации, а бессознательное во всем видит метафоры судьбы и реагирует настроением.

Та самая ситуация, когда еще не понял, что чувствуешь, но уже «знаешь», — человек рядом виноват. И должен покаяться. «По справедливости». Уже блаженно предвкушаешь его виноватое признание своей неправоты, а он берет, и все делает наоборот: вместо извинений наезжает… И в эту секунду «чувство творящейся несправедливости» начинает распирать чудовищно. Хочется поставить его на место решительно и бесцеремонно. Можно сразу кулаком. Чтобы он сразу понял, как сильно ошибался.

И беда не в том, что не понимаешь человека рядом. А в том, что кажется, будто понимаешь. Эта иллюзия и порождает конфликты.

Мы сами не замечаем, как много додумываем. Простым словам и жестам приписываем символичные сверх-смыслы. А потом, уверенные, будто все поняли, реагируем на свой самообман.

Эдакий театр одушевленных кукол, которым чудится, что манипуляции кукловода — выражение окончательной правды жизни.

Думаешь, что знаешь. Уверен в этом. Но не знаешь почему. Просто так «чувствуешь». «Интуитивно». Исходя из этого действуешь. Наивно ожидая, что поймут другие. Если не понимаешь, что чувствуешь сам, как рассчитывать на понимание окружающих?

И так повсеместно. Каждое движение реальности — символ.

Рекомендации

Люди не понимают друг друга, потому что даже не пытаются понять. А не пытаются, потому что уверены, будто и так все понятно. Ум, мыслящий готовыми выводами, примет любую химеру за всем очевидную истину.

Как перейти к реальному пониманию? Простой совет — уточняйте и проясняйте. Почаще спрашивайте себя: «что именно я сейчас чувствую? Почему в это верю?»

Если кто-то оказался «неправ», не спешите обвинять — успеется. Для начала уточните свои чувства и мотивы обидчика. Что ситуация для вас символизирует?

«Правильно ли я понимаю, что своим поступком ты выражаешь неуважение?»

Рассказывайте людям не о том, как они виноваты. Рассказывайте о своих символах. Это непростая задача — вскрыть свои чувства и выразить их. Но если не понимаешь, что чувствуешь, стоит ли во власти невнятных эмоций, вообще, открывать рот?

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Если вам причиняют боль, уточните, намеренно ли. А если начать с уверенных обвинений, не разобравшись в своих чувствах, то и себя обманите, и других запутаете.

Если человек поступает «плохо», не спешите ему об этом рассказывать. Возможно, в его мировоззрении вашего «плохо» не существует, и он не поймет вашей морали. Зато может понять ваши живые чувства.

Осуждение обычно воспринимают как психологическое насилие и встречают протестом. А честное озвучивание своих переживаний может вызвать шаг на встречу.

«Ты не обязан верить в моих богов, и слушаться их, но можешь уважить мою просьбу. Ты не должен поступать так, потому что это «правильно», ты можешь поступать так, потому что мне от этого легче».

А если человеку и на ваши чувства плевать, что ж, тогда узнаете правду, неискаженную философскими спорами о правильном и ложном.

Другой пример. Если близкий человек обращается к вам с «мелкой» просьбой, не спешите отказывать. Уточните. Возможно, эта просьба символизирует для него нечто большее, чем вы подумали. Достаточно спросить: «насколько для тебя это важно?»

Конструктивное выражение своих негативных чувств — целое искусство. Общепринятые гневные претензии не работают. Рассчитываешь на выгоду (раскаяние «виновного»), а на выходе — одни убытки (конфликты и ссоры).

Почаще спрашивайте себя: «Чего на поводу эмоции я хочу добиться? И чего добиваюсь по факту?». Это могут быть совсем разные реальности. Добиваясь справедливости, обычно получают конфликт. Если хочется получить «прибыль», зачем вкладываться в «убыток»?

Осознанность помогает замечать, во что выкладываешься здесь и сейчас. Мы не понимаем друг друга, пока слепо доверяем своим эмоциям и механически им подчиняемся.

Уточняйте свои чувства. Уточняйте чувства небезразличных вам людей. Не обманывайтесь, будто вам все понятно.

Одна из главных задач, которые решает психотерапия — это прояснение происходящего. Психолог учит клиента понимать символы своей души. Так воспитывается осознанность. Она помогает искоренять устаревшие автоматизмы. Ложные символы свергаются — обнажается реальная жизнь.опубликовано econet

© Игорь Саторин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet