ТОКСИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ: 5 типов «переносчиков» чувства вины

Нужно уметь понимать, когда мы виноваты на самом деле, а когда нас обвиняют том, что на самом деле не имеет к нам никакого отношения

Не можете избавиться от чувства вины? В окружении каждого из нас найдутся токсичные люди, которые пытаются вызвать его у окружающих. Часто они находятся так близко, что в определённые моменты жизни им удаётся добиться своей цели. Такие токсичные люди способны вызывать у других глубокое чувство вины. Так им становится легче доминировать. Жертв же, в свой черед, захлестывает поток негативных эмоций, в результате чего они начинают считать себя ни на что не годными неудачниками.

Опасная игра и её участники

Итак, перед нами один из видов сложных манипуляций, разрушающих нашу личность. Примеры этой стратегии можно отыскать везде: в семейных отношениях, в паре, а также среди коллег на работе. Вряд ли мы ошибёмся, утверждая, что каждый из нас знаком с как минимум одним таким манипулятором — человеком, который вызывает у нас чувство вины, из-за чего наша жизнь теряет яркие краски. Возможно, тебе было бы интересно и полезно узнать, чем характеризуется такое поведение. Именно манипуляторы чувством вины станут темой нашего сегодняшнего разговора.

Заставить не выходить из плена чувства вины — одна из стратегий, позволяющих добиться власти в отношениях. Её часто используют в дружбе, в семье и на работе.

Существует много способов, которые позволяют этого добиться. Почему мы чувствуем себя ответственными за возникновение одних ситуаций и считаем, что не имеем никакого отношения к другим событиям? Это зависит от типа манипулятора, вызывающего у нас чувство вины. Безусловно, стратегия партнёра-манипулятора отличается от тактики членов семьи.

Итак, сколько типов «переносчиков» чувства вины существует? Чем они различаются?

1. Щедрые и понимающие

«Я говорю это, так как люблю тебя и желаю тебе всего самого лучшего. То, что ты делаешь, не закончится ничем хорошим. Самое главное, что ты забываешь о тех людях, которые действительно любят и беспокоятся за тебя».

В этом случае мы видим ситуацию, когда манипулятор использует наши эмоции для того, чтобы добиться своих целей. Выражая нежность и понимание, он унижает нас и обвиняет в том, что наши близкие вынуждены страдать по нашей вине. К сожалению, эту стратегию очень часто используют члены семьи.

Например: «Если ты согласишься на эту работу и уйдёшь из дома, будет плохо и тебе, и нам. Дорогой, эта работа никак тебе не подходит». Близкие и важные для нас люди используют наши чувства, чтобы заставить нас почувствовать себя виноватыми. Учитывая тесную эмоциональную связь, которая нас связывает с родственниками, последствия такой манипуляции всегда тяжелее.

2. Те, кто считает нас ответственными за все

Упала тарелка? Мы рассеянные. Пригорел ужин? Потому что мы их отвлекли. Спустило колесо у автомобиля? Потому что мы забываем своевременно проходить технический осмотр. Есть люди, склонные считать окружающих виноватыми во всем, что случается не только с ними, но и с другими. Эта форма манипуляции развивается медленно и грозит постепенным разрушением нашей личности. Её нужно вовремя распознавать и принимать меры.

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3. Те, кто повышает свою самооценку за счёт недооценки способностей других

«Без меня ты ничего не умеешь, это понятно. Ты портишь все, до чего только дотрагиваешься». «Все твои затеи заканчиваются неудачно. Начиная с сегодняшнего дня я возьму это в свои руки». Это яркий пример токсичных отношений, в которых один человек пытается доминировать над другим. В этом случае манипулятор хочет повысить свою самооценку и доказать себе свою значимость. Поэтому он пытается доминировать над нами, вызывая у нас чувство вины за несуществующие проступки. Для достижения этой цели он недооценивает наши поступки, наши мысли и всю нашу личность. Из-за этого мы начинаем ощущать себя ничтожеством, а этот человек становится для нас всем.

4. Те, кто не умеет брать на себя ответственность за свои ошибки

Наверняка тебе приходилось сталкиваться с подобными людьми. Они ошибаются и создают проблемы своим поведением, совершают необдуманные поступки… При этом они не способны взять на себя ответственность за содеянное. Более того, вместо того, чтобы признать свою вину, они склонны искать виноватых в своём окружении. «Если бы ты меня не послушал, вышло бы по-другому», «в конце концов ты виновата в том, чтобы оказалась слишком доверчивой».

5. Те, кто старается для нашего блага, чтобы «научить» нас

Очень часто вызывая чувство вины люди пытаются научить нас быть ответственными и зрело подходить к решению проблем. Представим себе в качестве примера одну фирму. Руководитель пытается вызвать у нас чувство вины за ошибки других и призывает нас взяться за их исправление. В качестве оправдания он утверждает, что на работе каждый человек должен чувствовать свою ответственность за ошибки коллектива. Он говорит, что именно так и происходит в любой организации.

Представь себе родителей, обвиняющих старших братьев или сестёр в ошибках, совершенных младшими членами семьи. Они считают, что старшие должны нести на себе всю ответственность из-за своего возраста. Иногда они выбирают ответственных и по половому признаку, говоря: «но ты же мужчина (женщина)». Это неправильно. В семье, как, в свою очередь, и на работе, каждый отвечает только за свои поступки и действия. Обвинять во всех бедах одного — прямой путь к стрессу и снижению самооценки данного человека.опубликовано econet

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