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ТОКСИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ: 5 типов «переносчиков» чувства вины

Источник: steptohealth.ru 06 сентября 2024 6934
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Нужно уметь понимать, когда мы виноваты на самом деле, а когда нас обвиняют том, что на самом деле не имеет к нам никакого отношения

ТОКСИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ: 5 типов «переносчиков» чувства вины

Не можете избавиться от чувства вины? В окружении каждого из нас найдутся токсичные люди, которые пытаются вызвать его у окружающих. Часто они находятся так близко, что в определённые моменты жизни им удаётся добиться своей цели. Такие токсичные люди способны вызывать у других глубокое чувство вины. Так им становится легче доминировать. Жертв же, в свой черед, захлестывает поток негативных эмоций, в результате чего они начинают считать себя ни на что не годными неудачниками.

Опасная игра и её участники

Итак, перед нами один из видов сложных манипуляций, разрушающих нашу личность. Примеры этой стратегии можно отыскать везде: в семейных отношениях, в паре, а также среди коллег на работе. Вряд ли мы ошибёмся, утверждая, что каждый из нас знаком с как минимум одним таким манипулятором — человеком, который вызывает у нас чувство вины, из-за чего наша жизнь теряет яркие краски. Возможно, тебе было бы интересно и полезно узнать, чем характеризуется такое поведение. Именно манипуляторы чувством вины станут темой нашего сегодняшнего разговора.

Заставить не выходить из плена чувства вины — одна из стратегий, позволяющих добиться власти в отношениях. Её часто используют в дружбе, в семье и на работе.

Существует много способов, которые позволяют этого добиться. Почему мы чувствуем себя ответственными за возникновение одних ситуаций и считаем, что не имеем никакого отношения к другим событиям? Это зависит от типа манипулятора, вызывающего у нас чувство вины. Безусловно, стратегия партнёра-манипулятора отличается от тактики членов семьи.

Итак, сколько типов «переносчиков» чувства вины существует? Чем они различаются?

1. Щедрые и понимающие

«Я говорю это, так как люблю тебя и желаю тебе всего самого лучшего. То, что ты делаешь, не закончится ничем хорошим. Самое главное, что ты забываешь о тех людях, которые действительно любят и беспокоятся за тебя».

В этом случае мы видим ситуацию, когда манипулятор использует наши эмоции для того, чтобы добиться своих целей. Выражая нежность и понимание, он унижает нас и обвиняет в том, что наши близкие вынуждены страдать по нашей вине. К сожалению, эту стратегию очень часто используют члены семьи.

Например: «Если ты согласишься на эту работу и уйдёшь из дома, будет плохо и тебе, и нам. Дорогой, эта работа никак тебе не подходит». Близкие и важные для нас люди используют наши чувства, чтобы заставить нас почувствовать себя виноватыми. Учитывая тесную эмоциональную связь, которая нас связывает с родственниками, последствия такой манипуляции всегда тяжелее.

2. Те, кто считает нас ответственными за все

Упала тарелка? Мы рассеянные. Пригорел ужин? Потому что мы их отвлекли. Спустило колесо у автомобиля? Потому что мы забываем своевременно проходить технический осмотр. Есть люди, склонные считать окружающих виноватыми во всем, что случается не только с ними, но и с другими. Эта форма манипуляции развивается медленно и грозит постепенным разрушением нашей личности. Её нужно вовремя распознавать и принимать меры.

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ТОКСИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ: 5 типов «переносчиков» чувства вины

3. Те, кто повышает свою самооценку за счёт недооценки способностей других

«Без меня ты ничего не умеешь, это понятно. Ты портишь все, до чего только дотрагиваешься». «Все твои затеи заканчиваются неудачно. Начиная с сегодняшнего дня я возьму это в свои руки». Это яркий пример токсичных отношений, в которых один человек пытается доминировать над другим. В этом случае манипулятор хочет повысить свою самооценку и доказать себе свою значимость. Поэтому он пытается доминировать над нами, вызывая у нас чувство вины за несуществующие проступки. Для достижения этой цели он недооценивает наши поступки, наши мысли и всю нашу личность. Из-за этого мы начинаем ощущать себя ничтожеством, а этот человек становится для нас всем.

4. Те, кто не умеет брать на себя ответственность за свои ошибки

Наверняка тебе приходилось сталкиваться с подобными людьми. Они ошибаются и создают проблемы своим поведением, совершают необдуманные поступки… При этом они не способны взять на себя ответственность за содеянное. Более того, вместо того, чтобы признать свою вину, они склонны искать виноватых в своём окружении. «Если бы ты меня не послушал, вышло бы по-другому», «в конце концов ты виновата в том, чтобы оказалась слишком доверчивой».

5. Те, кто старается для нашего блага, чтобы «научить» нас

Очень часто вызывая чувство вины люди пытаются научить нас быть ответственными и зрело подходить к решению проблем. Представим себе в качестве примера одну фирму. Руководитель пытается вызвать у нас чувство вины за ошибки других и призывает нас взяться за их исправление. В качестве оправдания он утверждает, что на работе каждый человек должен чувствовать свою ответственность за ошибки коллектива. Он говорит, что именно так и происходит в любой организации.

Представь себе родителей, обвиняющих старших братьев или сестёр в ошибках, совершенных младшими членами семьи. Они считают, что старшие должны нести на себе всю ответственность из-за своего возраста. Иногда они выбирают ответственных и по половому признаку, говоря: «но ты же мужчина (женщина)». Это неправильно. В семье, как, в свою очередь, и на работе, каждый отвечает только за свои поступки и действия. Обвинять во всех бедах одного — прямой путь к стрессу и снижению самооценки данного человека.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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