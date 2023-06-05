Как заземляться с помощью упражнений

Чтобы приблизить себя к своему природному началу, нужно начать с тела. Научиться расслаблять живот и заземляться. Найти контакт ногами с землей и чувствовать опору. Есть специальные упражнения, автором которых является А.Лоуэн.

Живот и животное, а еще живу и жизнь. Такие похожие слова в русском языке. И в этом много правды. Много смысла. Употребляя эти слова по привычке, не задумываешься об их значении. А оно есть. И к чему я это сегодня пишу... А к тому, что книга (A.Lowen&L.Lowen "A Manual of Bioenergetic Exercises" ) меня одна натолкнула на эти мысли. Хочу поделиться и своими и книжными.

Упражнения Лоуэна для заземления

У человека есть два центра. Я бы назвала их животный и головной.

Головной, он же центр управления, отвечает за все умное:

мышление,

интеллект,

речь,

логику и многое многое другое.

От него наши руки точны и умелы, мы можем анализировать, умозаключать и быть, собственно, человеком - homo sapiens.

А вот второй - животный. Он простой и низменный.

Он отвечает за ходьбу, нужду и сексуальное влечение.

И да, он буквально находится внизу, в области живота.

А первый - вверху.

Мы так увлечены прогрессом, конкуренцией и успешностью, что все силы бросаем в голову. Грузим ее так, как будто она одна у нас и может все. И получается, что "центрируемся" мы, как-бы в голове. Ходим с ней, носимся, красиво одеваемся, соответствуем и стараемся.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И все бы ничего, если бы не страдали. Потому что головой нельзя, например "хотеть". Я имею в виду сексуальное желание. Конечно, благодаря глазам и мозгу у нас возникает образ и мы видим свой объект желания, любви, но чувства... Они зарождаются в другом месте и живут не в голове. Они из сердца попадают в живот, а иногда и в животе рождаются. Они там бурлят, они плавают и соприкасаются, с телом, головой, гениталиями. И так в идеале. Или не в идеале, но в хорошей ситуации.

А зачастую, живот у человека тугой, мышцы бронированные, красивые, но жесткие и подобранные. И таз еще втянут. И получается, что нет места чувствам, они рождаясь сразу утекают, улетучиваются куда могут.

Если это чувство любви и сексуальное желания, то из-за нехватки места в животе, они стекают в гениталии и ищут разрядки. А если и ее не получают, попросту блокируются и превращаются в мышечное напряжение, в корсет, не пускающий сердце вниз и чувства в сердце. И секс без любви получается или любовь без секса.

У японцев есть такое понятие, как "хара" и оно означает живот и жизнь одновременно, качество жизни. И считается, что если с "харой" все хорошо, то человек гармоничен, его жизнь сбалансирована, а движения естественны и непринужденны. Это значит, что человек центрирован в нижней части тела, которая отвечает за наши безсознательные действия, инстинкты и желания.

Даркхайм пишет:

«Если человек обладает полностью развитой харой, он обладает силой и точностью для выполнения тех действий, которые в любом другом случае он не смог бы проделать, даже владея идеальной точностью, полнейшим вниманием или сильнейшей силой воли. Только то, что сделано харой, удается по-настоящему и полностью».

Искусство чайной церемонии, флористики в Японии и восточные телесные практики направлены на ее развитие.

Мы же, европейцы, люди запада, развиваем голову и отдаляем себя от нашего естества, нашего внутреннего я. Забываем о чувствах и отдаляемся от них. И на то есть причины, но сегодня не об этом.

Чтобы приблизить себя к своему природному началу, нужно начать с тела. Научиться расслаблять живот и заземляться. Найти контакт ногами с землей и чувствовать опору. Есть специальные упражнения во многих телесных практиках для этого. Я же хочу привести упражнения из биоэнергетики, автором которых является А.Лоуэн.

Упражнение 1. Основное (базовое) заземление

Встаньте, расставив стопы на расстояние около 25 сантиметров и развернув мыски вовнутрь так, чтобы слегка потянуть ягодичные мышцы. Наклонитесь вперед и коснитесь пола пальцами обеих рук, как показано на рисунке.

Колени слегка присогнуты. Весь вес тела должен приходиться на стопы, не переносите его на руки.

Расслабьте шею, насколько это возможно, дайте голове свободно повиснуть.

Дышите ртом свободно и глубоко. Внимательно следите за дыханием. На время проведения опыта забудьте о дыхании через нос.

Позвольте весу тела «перетечь» вперед так, чтобы он пришелся на передние части стоп. Пятки могут чуть-чуть отрываться от пола, но только чуть-чуть.

Осторожно распрямляйте ноги, пока не натянутся подколенные сухожилия. Ноги, однако, не должны выпрямиться полностью, а также не должны быть заблокированы.

Удерживайте эту позицию около минуты.

- Вы дышите свободно или что-то мешает вашему дыханию?

- Чувствуете ли вы вибрационную активность в ногах?

Если нет, то попробуйте слегка присогнуть колени, а затем распрямить их, приняв исходную позицию.

Повторяйте это действие, чтобы мышцы ног получили возможность расслабиться.

Упражнение 2. Отпускание живота

Встаньте, расставив стопы приблизительно на 20 сантиметров и как можно сильнее выпрямив ноги. Медленно присогните колени. Не отрывая пяток от пола, подайте тело вперед так, чтобы его вес пришелся на передние части стоп. Следите, чтобы тело было выпрямлено, но не жестко (см. рис. 3). Теперь отпустите живот (нижнюю часть) настолько, насколько сможете. Дышите спокойно и легко в течение одной минуты.

Цель этого опыта — дать вам возможность почувствовать напряженные участки в нижней части живота.

- Можете ли вы отпустить живот?

- Остается ли он отпущенным после опыта или же снова втягивается обратно?

- Такое состояние заставляет вас почувствовать себя «небрежным(ой)» или «опустившимся(ейся)»? " Вы чувствуете дрожь в ногах? Не появляется ли страх, что они могут вас не выдержать?

- Достигают ли дыхательные движения нижней части брюшной полости? Дышите ли вы животом?

Желательно выполнять эти упражнения регулярно, но попробуйте начать, может вам и понравится.опубликовано econet

Литература:

A.Lowen&L.Lowen "A Manual of Bioenergetic Exercises" .

Durckheim К., Нага, The Vital Center of Man. London, George Allen & Unwin Ltd., 1962. P. 46.

Автор Елена Нестеренко

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet