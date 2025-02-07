Если бы вы БЫЛИ вашим РЕБЕНКОМ

Чтобы понять, что чувствует другой, полезно ставить себя на его место. А теперь представьте, каково вашему ребёнку, когда ему бесконечно делают замечания, критикуют и ругают. Хотели бы быть на его месте?

Почему раздражают собственные дети

Лето, отпуск, я завтракаю в ресторане при гостинице. Отличная погода, терраса со столиками нависает над лазурным морем. Бухта такой красоты, что дух захватывает.

Настроение отличное, но вскоре его омрачают две сцены, одна за другой.

За соседним столиком сидит семья с двумя детьми лет 5-7. Мальчишки спорят, смеются, потом старший начинает что-то восторженно рассказывать отцу.

Папа его не слушает, молча ест. В какой-то момент он перестаёт жевать и поднимает взгляд на сына. В его глазах еле сдерживаемая злость.

Наконец он не выдерживает и выливает им на голову ведро этой злости в виде грязной брани.

За что? Почему? Непонятно. Мальчики застыли, в их глазах боль.

Мама не обращает внимания – видимо, привыкла. Продолжает выкладывать фотографии в инстаграм.

Рядом с моим столиком стоит детская доска, на которой можно рисовать. Две девочки, одна постарше, лет семи, другая чуть младше, взяв мелки, рисуют сердечки - у кого лучше получится.

К ним подходит мальчик лет 4-5, тоже хочет попробовать. Сначала он робко стоит рядом. Девочки не обращают на него внимания.

Мальчишка начинает просить мелок – делают вид, что его рядом нет. Просит губку, девчонки его гонят, он возмущается, хватает губку, убегает, они догоняют.

Цель достигнута – его заметили и приняли в компанию.

Начинается обычный шурум-бурум, радостные визги, топот детских ножек. Дети счастливы. Они никому не мешают - места много. Люди за столиками улыбаются.

Неожиданно из-за стола встаёт молодая женщина, ее лицо перекошено от злости. Она подходит к детям и решительно берет мальчика за руку, тащит его за собой. Это его мама.

— Сядь на место, хватит меня позорить, - шипит она.

Мальчик, только что радостно бегающий за девочками, нашедший себе компанию, только что бывший в эйфории от переполняющих его чувств, сжался, втянул голову в плечи. Настроение испорчено. Он чувствует себя плохим и нелюбимым.

Что он сделал такого, что опозорил мать? Ровным счетом ничего.

Я часто поражаюсь метаморфозам, происходящим с моими маленькими клиентами, когда заканчивается сессия и они выходят в коридор.

Только что я видела радость в их глазах. Они были открытыми, креативными, расслабленными. Были такими, какими и должны быть дети.

Но, выходя из кабинета, где за дверью их ждут мамы, они опускают глаза, втягивают голову в плечи, напрягают спину.

Почему самый близкий человек становится источником постоянного недовольства и критики?

Почему в нашей культуре воспитание равно критике? Почему считается, что хорошая мама – та, что бесконечно делает замечания?

Как часто можно слышать слова, произнесённые с упреком, что ребёнок плохо себя ведёт, а мама даже замечания не сделает!

Не спорю, замечания делать надо, иначе как ребёнок поймёт, что есть хорошо, а что плохо, но во всем должна быть мера.

Бесконечная критика приводит к тому, что у ребенка опускаются руки. Так формируется выученная беспомощность.

Если уж невозможно без замечаний, то делайте их доброжелательным тоном. Слово «замечание» одного корня со словом «заметить», что значит «поставить метку».

Если уж ругаете, то ваш ребенок должен знать за что, и чувствовать, что вы его любите несмотря ни на что, а ругаете для его же пользы, чтобы впредь не делал то, что опасно или запрещено.

Внимание, вопрос. Всегда ли вы ругаете ребенка, потому что он виноват? Не бывает ли так, что причина вовсе не в нем, а в вашем плохом настроении? А настроение вам испортили, например, на работе?

Если уж такое происходит, не сочтите за труд извиниться перед сыном или дочкой, постарайтесь не допускать такого впредь.

На самом деле мы воспитываем детей своим примером. Не хотите, чтобы ругался матом - не ругайтесь сами. Курите - не ждите, что подросток не закурит. Врете - не ждите, что ребенок будет говорить правду.

Чтобы понять, что чувствует другой, полезно ставить себя на его место. А теперь представьте, каково вашему ребёнку, когда ему бесконечно делают замечания, критикуют и ругают.

Хотели бы быть на его месте? Можно это назвать счастливым детством?

Вот и я о том же.

Так все же, давайте поможем нашим детям стать счастливыми. Хотя бы снизим свой прессинг.

Дети - мудрые существа, они быстро учатся, имея пример перед глазами. От нас с вами зависит, какой пример мы подаем, хороший или плохой.опубликовано econet

Автор Оксана Суржина

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