НЕ корите себя за прошлые поступки

Не корите себя за плохие поступки, совершенные в прошлом. Лучше подумайте, для чего они случились с вами. Это и будет подсказкой того, что делать дальше, и что нужно предпринять, чтобы никогда не допускать этого в будущем. Это именно то, что вы можете понять сами и никогда не услышите от других.

Если мы совершили что-то ужасное, или с нами произошла глупейшая ситуация, то возможно, что мы уже видим себя в списке неисправимых грешников и решили, что нет нам прощения.

Пока мы живы, еще можно исправить…себя

Если мы совершили что-то ужасное, или с нами произошла глупейшая ситуация, то возможно, что мы уже видим себя в списке неисправимых грешников и решили, что нет нам прощения.

Как теперь жить со всем этим скарбом? Ведь, другим легче – их миновала чаша сея. А значит и их трудности с нашими несравнимы. Им нас никогда не понять. Никогда!

Мы прислушиваемся к светлым советам: раскаяться, попросить прощения или смириться. Не всегда это возможно. Да и не всегда эффективно.

Только я вот поняла, одну интересную штуковину.

Если бы вы знали о количестве косяков и плохих поступков в моей жизни, то быстренько отписались, перестали дружить и, вообще, сделали бы вид, что меня не знаете.

А я решила, что мне повезло. Какими бы горькими не были мои поступки, мне повезло.

Иначе, как бы я определила все самое гадкое и нехорошее, что во мне есть? Как бы иначе я поняла, чего не стоит делать никогда? Как бы я решила, как себя воспитывать, чтобы подобного больше не произошло?

Я, конечно, теоретически, могла бы сходить на исповедь и попросить прощение у тех, кому досадила. Только большинству этих людей глубоко пофиг мои раскаяния, как и мольбы о прощении.

То ли дело - мне. Жить с тяжелым грузом сложно. Избавится от него еще сложнее. И выстраивать свой дворец благополучия из кирпичей своей тюрьмы – нереально и бессмысленно.

Я теперь знаю все свои пороки. Они у меня есть. Их много. Мне с ними больше не по пути. Но я не могу себя корить за то, что они случились. Даже если по моей инициативе. Я-то думала, что проканает. Тогда проканало, а потом пришлось расплачиваться. Дорого и долго. И я поняла почему. Больше так не хочу.

Поэтому, я сказала себе: «Я так больше не буду.» И больше не делаю. Я не ругаю себя за то, что случилось. Я сожалею, но больше такого в своей жизни не допущу. И других не стану осуждать за их поступки. У них свой путь.

Не страшно ошибиться, страшно так и не понять, что натворил. А если понял, то это уже первая ступенька к себе – хорошему и счастливому.

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Однажды в Иерусалиме, я услышала историю про одного праведника, что исцелял словом и поддержкой своей тысячи людей. И не было на тот момент человека светлее и добрее во всей округе. Было только одно «но». В его прошлом. Будучи подростком, он жестоко издевался над парнем из класса, где учился. В один ужасный день, забил его камнями. До смерти…

Не корите себя за плохие поступки в прошлом. Лучше решите, для чего они случились с вами. Это и будет подсказкой того, что делать дальше, и что нужно предпринять, дабы исправившись, никогда не допускать. Это именно то, что вы можете понять сами. Но никогда не услышите от других.

Пока мы живы, еще можно исправить…себя.

И да, кто без греха, пусть бросит первым в меня камень…опубликовано econet

Автор Елена Клименкова

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