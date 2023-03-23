7 ПРИЗНАКОВ НЕздоровых ОТНОШЕНИЙ

В таких отношениях вы можете начать обвинять себя во всех проблемах, думать что вы недостаточно хороши для этого партнера, можете чувствовать вину за заботу о себе

В своей практике я очень часто встречаюсь с тем, что приходящие ко мне клиенты находятся в явно зависимых, нездоровых отношениях, но в силу того, что они выросли в подобной семье или какие то другие причины сыграли свою роль – такие отношения воспринимаются ими как некая норма и имеет место быть некая толерантность к собственному дискомфорту в подобных отношениях.

Поэтому данную статью я решила написать, чтобы каждый мог, прочитав ее, проверить, оправданы ли его сомнения и неудовлетворенность в отношениях и действительно ли с партнером есть определенные проблемы и нужно что-то менять.

Признаки зависимых отношений

Признаки стоит разделить на некоторые разделы:

1. Низкое качество контакта в отношениях.

Это о том, когда партнеры не говорят открыто о своих чувствах и потребностях, а также недовольстве в отношениях, когда отношения в принципе не обсуждаются, когда существуют запретные темы, когда контакт строится через манипуляции, двойные послания, угрозы, шантаж, истерики, если приходится тщательно выбирать слова в контакте с партнером, невозможность проговорить все как есть.

В таких отношениях партнеры чаще говорят друг о друге, чем о себе самих, может присутствовать вранье и неискренность, чувства подавляются, скрываются, не выражаются открыто.

2. Нарушенное распределение ответственности в отношениях.

Когда один партнер берет на себя не принадлежащую ему ответственность за другого, излишне заботится о другом, в ущерб себе. В таком положении кто-то всегда будет более виноват по поводу и без повода, особенно когда возникает патологическая вина или стыд за действия другого человека.

Может появляться слишком большое желание всегда угождать другому, при этом забота о себе, своем комфорте снижается. Нарушается баланс давать-брать, появляется постоянное ощущение неудовлетворенности.

Проблемы в отношениях всегда сводятся к поиску виноватого, к взаимным претензиям. Также может возникать желание давать непрошенные советы, оказывать непрошенную помощь и возмущение, если эту помощь отвергают. Может появляться ощущение своей ненужности, недооцененности.

3. Отношения бьют по самооценке, ощущение гордости собой и положительного образа себя исчезает

В таких отношениях вы можете начать обвинять себя во всех проблемах, думать что вы недостаточно хороши для этого партнера, можете чувствовать вину за заботу о себе, ощущать незначимость своих потребностей и желаний, получать чувство достоинства за счет соответствия требованиям партнера и помощи ему, испытывать постоянный страх совершить ошибку и испортить отношения, желание доказывать свою полезность.

4. Нарушенные границы в отношениях

Это про нарушение физических границ – физическое насилие, чтение переписок другого, слежки, запреты, пользование чужими вещами, эмоциональных границ – манипулирование, оскорбления, изоляция молчанием, угрозы, запрет на выражение злости в отношениях, невозможность отказывать партнеру и так далее.

Привлечение в отношения третьих лиц (родители и друзья), разглашение личных тайн. Также слишком большая или слишком маленькая дистанция в отношениях.

5. Постоянная тревога и одержимость

Это о том, когда в отношениях появляется стремление контролировать друг друга, страх потери отношений, ревность, страх измены, ковыряние в предыдущих отношениях, появление страха и сценариев того, как вас бросит партнер, обещания себе и другому, что завтра все чудесным образом станет лучше, постоянное оправдывание партнёра за его неприятные поступки, терпимость, рост толерантности.

Появление страха при возникновении у партнера круга друзей, увлечений, невозможность отпустить партнера даже в командировку, к друзьям, стремление везде и всегда быть вместе.

6. Неуверенность в любви

Постоянное желание заслуживать любовь, страх что она может в любой момент исчезнуть, ощущение что любви постоянно недостаточно, что вы недостаточно хороши или ваш партнер недостаточно соответствует вашим требованиям.

Тоска и одиночество в отношениях, постоянное чувство пустоты. Нет четкого осознавания близости, для чего мы вместе и что нас связывает, отсутствие ощущения совместности.

7. Проблемы тактильного контакта

Сложности в сексе, отсутствие тактильного контакта помимо сексуальных отношений, невозможность обсуждать сексуальную жизнь и решать сложности в ней. Игнорирование потребностей партнера в сексуальном и тактильном контакте.

Если в ваших отношениях есть хотя бы какой-то из этих пунктов, это значит что в ваших отношениях есть симптомы зависимости и ваши отношения имеют дисфункцию, которая требует работы со специалистом.

Даже если ваш партнер отказывается это признавать и обращаться за помощью, даже если вы начнете терапию в одиночку, это принесет много пользы и сможет изменить ваши отношения или вы выйдете из них осознанно и здоровым образом. опубликовано econet

Автор Татьяна Чувильчикова (Гавриляк)

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet