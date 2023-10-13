4 шага к общению с ребенком БЕЗ крика

Поговорим о том, что нужно сделать, чтобы перестать кричать на ребенка. Мало понимать, нужно действовать по-другому!
Поговорим о том, что нужно сделать, чтобы перестать кричать на ребенка. Мало понимать, нужно действовать по-другому! Ваша задача – не просто прочитать материал, а:
1. Выполнить задания.
2. Принять Новое Решение.
3. Следовать ему не менее 3-х месяцев.
Для этого нужно проработать 4 пункта:
Обычно этим чувствами являются гнев и страх. Гнев возникает как реакция в ответ на желание: "Хочу, чтобы все было по-моему!" Психологи говорят в этом случае об эгоцентризме, христианство – о гордыне. Я предлагаю сознательно заменить эгоцентричное: "Я лучше знаю, что он должен делать!" на смирение: "Я не Бог. Я не всегда знаю, что в данный момент лучше для моего ребенка.
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Поэтому, как только вы чувствуете, что над вами берет верх ваш эгоцентризм и захватывает гнев, то говорите себе: "Стоп! С чего я взял(а), что он должен это делать?" (Ответ "потому что я так хочу" не подходит).
Вами также может двигать страх. Вы можете бояться:
Задайте себе вопрос: "Чего я сейчас боюсь, опасаюсь? Что страшного произошло в том, что случилось? Что страшного произойдет, если он сделает (не сделает) это? "
Страх – иррационален, нелогичен. И даже если в вашей голове выстраивается четкая логическая цепочка между: "Если он сейчас не съест всю тарелку каши, то заболеет и умрет", - к действительности результаты работы вашего мозга не имеют никакого отношения.
Чувства нельзя "уговорить". Невозможно сказать себе или другому: "Не бойся!" и сразу перестать бояться. Хотя родители почему-то упорно продолжают это делать.
Моя мама до сих пор каждый раз говорит мне о том, что я должна одеться теплее, иначе заболею. Она говорит это уже 40 лет! Когда я обращаю ее внимание на это обстоятельство, она невозмутимо отвечает: "Ну и что, буду еще 40 лет говорить, пока не услышишь!" Вот это упорство в достижении цели! Если бы не одно обстоятельство: чтобы получить новый результат, нужно что-то сделать по-другому!
Единственный способ управлять своими чувствами – это вывести их на уровень осознания и разрядить. О том, как разряжать чувства ребенка мы говорили. Для взрослых есть особые техники, о которых чуть позже…
Всякому поведению есть причина. И самая основная причина – это естественная потребность в познавательной деятельности. К трехлетнему возрасту у него возникает потребность в самостоятельности. Он учится все делать сам! Не отнимайте у него эту возможность. Если родители продолжают делать за ребенка то, что он уже может сам, то скоро он перестанет стремиться к самостоятельности.
Для того, чтобы понять ребенка, поставьте себя на его место. Посмотрите на мир его глазами. Полезно даже поползать по всему дому, чтобы вы поняли, как сейчас видит мир ваш ребенок с высоты своего роста. Вспомните, насколько это возможно, как вы себя ощущали и вели в детстве в подобной ситуации. Вспомните, за что вам попадало от родителей в этом возрасте.
Важно помнить, что ребенок в каждый момент времени делает самое лучшее из того, что он может.
Человек в аналогичных ситуациях действует одинаково. Более того, даже в разных ситуациях человек действует одинаково, потому что в ответ на несколько раздражителей он выдает одни и те же чувства.
Поэтому даже малейший намек на разворот определенных событий, считанный вами по интонации голоса ребенка, может запустить реакцию гнева. В результате, ребенок еще не произнес, что хотел, а внутри у вас уже все кипит. 98% - это не осознанные решения, а стереотипы поведения.
Привычный стереотип реагирования – ребенок сточто сделал или сказал – у вас в ответ появилось чувство – вы отреагировали криком – вы подумали, что произошло.
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Новое решение как альтернатива крику:
Ребенок что-то сделал или сказал – вы осознали свое чувство – вы подумали, как еще можно отреагировать на эту ситуацию не менее, чем 3-мя способами – вы применили новое решение.опубликовано econet.
Автор Юлия Данилова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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