СНАЧАЛА ПОЗВОЛЯЕМ СЕБЕ, А УЖ ПОТОМ НАМ ПОЗВОЛЯЮТ ДРУГИЕ.

Реальность, словно матрица, путешествовать в которой можно только в теле, и тело само по себе является ограничением собирания опыта, тем более...

По сути, единственное, чем занимается человек на пути познания себя, это получение разрешения/позволения обрести новый опыт, чтобы ощутить себя в новом статусе.

Конечно, слово "статус" уводит читателя в мир материального, но живя в физическом теле, так или иначе любой опыт, даже духовный, служит изменениям в социуме, то есть в реальном мире.

Реальность, словно матрица, путешествовать в которой можно только в теле, и тело само по себе является ограничением собирания опыта, тем более трансцендентного, который, несомненно, влияет на изменения статуса человека.

Миф и Позволение

Матрицу реальности можно описать, как компьютерную игру с переходами на более сложные уровни, или иерархии.

И просто так, без разрешения, подниматься по иерархической лестнице с одного уровня своего мироощущения на другой никто не позволит. Никто другой, кроме нас самих.

Другие - лишь персонажи в нашей личной игре/матрице, своей обратной связью свидетельствующие о текущем положении на нашей иерархической лестнице.

Другие никогда не могут дать нам разрешения на новый статус, если мы сами себе его не даем.

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Примером может служить царствование Николая Второго, который имея неограниченные возможности монарха не позволил себе силы духа отказаться от чужих игр, чтобы наслаждаться своим царствованием, а сделал всё, чтобы потерять и власть, и семью, и страну.

Не было у него внутреннего позволения быть Монархом, защищающим свои личные границы, поэтому и внешние были порушены.

Если читатель обратит внимание, то увидит такой факт из жизни каждого вокруг себя: несмотря на любовь и поддержку родителей, каждый молодой человек/молодая девушка имеет низкую самооценку и пытается эту оценку себе повысить любыми доступными для себя методами. От самых идиотских до совершенно безупречных.

Например, в эпоху развития соцсетей и гаджетов большинство юных леди спамят Инстаграм своими селфи для получения большего количества лайков.

Зачем они так поступают? Хотят одобрения.

Зачем? Тем самым, они считают, получат внутреннее разрешение подняться на новый уровень самооценки.

Такой подход в продвижении по матрице, конечно, оправдан, но в нем есть огромная ошибка, нарушающее важное Правило:

СНАЧАЛА ПОЗВОЛЯЕМ СЕБЕ, А УЖ ПОТОМ НАМ ПОЗВОЛЯЮТ ДРУГИЕ.

Получится ли так просто взять себе и позволить быть тем, кем всегда хотелось быть?

Нет. Матрица хитра и пройти на более высокие уровни ее игры с нами без прохождения примитивных не получится. Почему?

Потому что мы играем в матрице с собственной Личностью, Эго, Я.

Изменить Личность довольно сложно из-за того, что Личность вообще воспринимает любое изменение, как насилие над собой.

Личность оберегает себя от любого вмешательства с помощью памяти о себе, о своем опыте. Опыт и есть тот цемент, который скрепляет старый образ себя и не дает желанным изменениям войти в нашу жизнь.

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Другими словами, мы хотим нового опыта, а старый опыт заставляет нас лишь частично трансформировать Личность. Засада!

Какой же выход у нас есть?

Слава богу, мы можем мечтать, воображать, визуализировать себя другими. Или даже мифологизировать себя!

Все великие люди начинали с мифов о себе. То есть придумывали историю себя, которой не было в реальности, но было позволение себе быть теми, кем они пока не являлись.

Возьмем, к примеру, Томаса Эдисона. Его считали умственно отсталым, а он видел себя изобретателем, как Леонардо да Винчи. И стал равным ему. Да и сам Леонардо также придумывал о себе мифы.

Миф - это великая сила, имеющая большую скорость трансформации. В мифе большинство позволений уже пройдены, а значит, другие вскоре тоже разрешат (читай одобрят) нам наши вольности.

Миф дарит позволение своему герою, но начинается миф с мечты. А мечтать нам никто не может запретить. И когда мы мечтаем, мы по сути видим себя теми, кто уже позволил себе свободу выйти за границы своих прежних ограничений.опубликовано econet

© Марк Ифраимов

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