Активные и пассивные мужчины в отношениях

Существуют конкретные признаки привлекательного самца, которые некоторые активные мужчины успешно имитируют, таким образом, демонстрируя свою востребованность. Даже если мужчина не красавец и не богач, он может быть сексуально привлекателен, если чувствует, как эти признаки работают

Существуют конкретные признаки привлекательного самца, которые некоторые активные мужчины успешно имитируют, таким образом, демонстрируя свою востребованность. Даже если мужчина не красавец и не богач, он может быть сексуально привлекателен, если чувствует, как эти признаки работают.

Для этого мужчина должен продемонстрировать женщине свое активное «начало», доказать ей, что он является альфа-самцом, при этом позволяя женщине оставаться пассивной. И для этого мужчине не нужны горы «золота», а нужна внешняя уверенность и активность, которую он позиционирует женщине.

Отношения: мужчины-экстарверты и мужчины-интроверты

Даже, когда не самый симпатичный парень действует уверенно, дарит цветы, конфеты, приглашает в кино, женщина чувствует себя женщиной. Она ощущает, как активное мужское «янь» делает когнитивный массаж ее женскому «инь». Женщина остается пассивной, ее добиваются, на нее влияют, ей владеют.

Как сказал отечественный социолог И.Кон: «Мужчина — скрипач, а женщина — скрипка, из которой он благодаря своему таланту и мастерству, с помощью своего смычка извлекает чарующие звуки». Именно это делает женщину женственной.

Женщину возбуждает активный, уверенный в себе мужчина, потому что рядом с ним, она может позволить себе оставаться слабой и пассивной. В это время она чувствует себя защищенной и может с доверием раскрыться происходящему.

И как иногда не идет «пассивность» мужчине в глазах женщины! Здесь полярность пассивности и активности упрощенно проявляется, как способность защищать и потребность в защите: ты либо защитник, либо ищешь места за щитом у защитника.

«Ноги» у этого феномена растут с раннего детства. Ребенок чувствует себя защищенным, «как за каменной стеной» рядом с родителями. Взрослые заботятся о ребенке, берут ответственность за его поступки, выручают, во всем помогают и учат жизни.

Взрослеть и расставаться с этой «защитой» молодым людям бывает нелегко. Поэтому такая забота о душевно-младших запросто переходит в то, что психологи называют гиперопекой — такой заботой, которая для взрослеющего человека становится одной большой «медвежьей услугой» — вечным костылем на самостоятельном пути по жизни.

Находясь под опекой, человек избавлен от бремени ответственности за свои поступки, у него не возникает потребности становиться взрослей, и тогда велико искушение остаться инфантильным, слабым и пассивным человеком, который не готов встречать и преодолевать жизненные трудности.

Многие молодые люди переносят потребность в «родителях» во взрослую жизнь. Тогда мужчина, например, склонен искать «аналог» матери в лице своей жены. А жена может воспринимать мужа как заботливого отца, особенно, когда у них заметная разница в возрасте. В какой-то степени заменой родителей для подопечных становится начальство на работе, старший друг, брат – любой человек, на которого получается свалить заботу и ответственность за свою жизнь.

Некоторые пары вполне удовлетворены таким положением, когда мужчина – под каблуком за щитом женщины. Особенно склонны к пассивности интроверты. Им психологически проще оставаться в тени, и смиренно принимать обстоятельства, нежели брать инициативу в свои руки. Это — не правило, а закономерность.

Здесь хочу сделать важную оговорку. Может показаться, что экстраверсия – это признак сильного и смелого человека, который, превозмогая страх, научился действовать. На самом деле настоящим вызовом для экстраверта является уединенное погружение в свой внутренний мир, от которого он старательно прячется в событиях, встречах, компаниях и пр. суете. Экстраверт боится одиночества также сильно, как интроверт – активного публичного участия в массовых мероприятиях. Экстраверт забывается в движении физической реальности, чтобы не ощущать своих страхов.

«Рафинированный» экстраверт может выглядеть активным и мужественным, но при этом оставаться весьма поверхностным в переживаниях. Так сильный мужчина чувствует себя школьником, когда речь заходит о его чувствах.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Интроверт может выглядеть глубоким, вдумчивым и разборчивым, когда дело касается интуиции, творчества, отношений, выражения чувств. Но у него часто возникают сложности в том, что касается «реальных» действий. Скажем, пригласить девушку на свидание для пассивного интроверта может оказаться целым событием, наполненным яркими переживаниями, страхами и ожиданиями. Экстраверт тоже умеет переживать. Но для него переживания практически неотделимы от действий.

Грубо говоря интроверты, порой, слишком заморачиваются – усложняют события своими переживаниям, раскручивают мысли и эмоции вокруг простых действий до крайности. Экстраверты, напротив, к отдельным событиям относятся слишком просто, действуя, как слон в посудной лавке там, где требуется чуткость и разборчивость.

При этом далеко не каждый пассивный в отношениях мужчина – обязательно интроверт. Экстраверты чувствуют себя уверенней в сфере действий, как таковой, но могут робеть и бояться новых шагов в узких конкретных, эмоционально заряженных сферах, где срабатывает страх отказа. Точно так же, далеко не каждый активный в отношениях мужчина – обязательно экстраверт. Интроверты способны действовать уверенно, когда четко знают, чего хотят.

А в целом, можно сказать, что экстраверты активны на событийном уровне и остаются скованными и робкими в сфере собственного внутреннего мира. Интроверты, напротив, знают себя значительно лучше, но слабо ориентируются во внешней среде.

Для душевного взросления важно уметь брать ответственность и делать хотя бы небольшие сознательные шаги за пределы зоны комфорта. Экстравертам – в своем внутреннем мире, интровертам – во внешнем.опубликовано econet

© Игорь Саторин

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet