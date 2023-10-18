КОД СЧАСТЬЯ

В разном возрасте счастье имеет разный вкус

Каждый ищет счастье по-своему, и не существует образца, который можно передать другим. (Пауло Коэльо «Дневник Мага».)

В детстве после поездки во Львов и экскурсии в аптеку «Под черным орлом» придумала игру.

Выставляла на кухонный стол бутылочки, баночки из-под лекарств, майонеза и смешивала в них соду, уксус, масло, специи, розовое варенье и таблетки аспирина.

Представляла себя лекарем, мистическим алхимиком, выводящим формулу долголетия, любви и счастья.

Думала: «Вот выпьет человек мою микстуру у него тут же поднимется градус настроения и жизненный тонус».

Счастье имеет разный вкус

Спустя много лет поняла, что ничего не выйдет.

Не получится.

У невидимого нет формул.

Его невозможно затолкать в сосуд и продавать по миллилитрам.

Взвесить, расфасовать по пакетам и принимать три раза в день после еды.

Его нельзя разобрать на атомы, на молекулы, на фразы.

Нацарапать на золотом слитке секретный код и спрятать подальше от глаз.

Это не парфюм.

Не парадигма.

Не аксиома.

Это – состояние.

Мой дед чувствовал себя абсолютно счастливым, когда вечерами садился у жарко натопленной печи и плел из ивовых прутьев корзины.

Прихлебывал крепкий узвар и рассказывал небылицы.

Моя тетка испытывала душевный подъем в момент просмотра фигурного катания.

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Ставила перед собой конфетницу полную «Рачков» и с замиранием сердца следила за выступлениями Марины Климовой и Сергея Пономаренко.

Затем ей подарили документальный роман «Слезы на льду», и женщина просто плакала от счастья.

Соседка переживает весь спектр радости, когда муж возвращается после рыбалки с полной сеткой карасей. Говорит, что у него столько гордости в глазах, что хочется пуститься в пляс.

Я ликовала, когда к чаю пекли тертый пирог со смородиновым вареньем, а мама откладывала свои бесконечные тетради по русскому языку и смотрела вместе со мной «Все реки текут».

Со временем счастье стало меняться, приобретая взрослый скептицизм и совершенно другое звучание.

Появилась зависть, ирония и желание большего.

Захотелось платье, как у Сары Джессики Паркер, отправиться в кругосветное путешествие и картину в стиле энкаустики, то есть нарисованную утюгом.

Ведь как говорил Пелевин: «В разном возрасте счастье имеет разный вкус».

Счастье у каждого свое и то, что делает счастливым одного, может превратить в абсолютно несчастного другого.

Для кого-то оно в мелочах, а для кого-то в глобальном.

Для одного – построить деревянный дом, а для другого – найти щепку для костра.

Научиться молчать, или, напротив – научиться говорить.

Больше не слышать или наконец-то услышать.

Уехать на острова или же самостоятельно выйти из дома.

Попробовать Глаз Дракона или распробовать вкус жизни. опубликовано econet

© Ирина Говоруха

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