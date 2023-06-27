ЛЮБИТЬ РОДИТЕЛЕЙ: Благодарность вместо обиды

Если для вас сейчас или когда-то была актуальна тема обиды на родителей или "родители не додали любви и материального, поэтому мне так тяжело", да и просто если вы очень любите своих родителей, то эта статья, надеюсь, откликнется.

А что, если родители не дали тебе того, за что ты обижаешься на них, не по причине того, что есть родители, и есть ты, как два раздельных организма во Вселенной (ничего не напоминает? Я и мир: обижаюсь на родителей = обижаюсь на мир), а потому что ты причастна к этому.

Благодарность родителям вместо обиды

Как думаешь, они бы дали тебе это, понимая, что именно нужно и как это давать? Дали бы, обязательно дали, родители всегда хотят лучшего для своих детей.

Значит, не дали не потому, что не хотели, а потому что не смогли, и им самим от этого больно - это то, что касается любви.

А остальное дать не смогли потому, что у них появилась ты. Они умели жить без тебя, но не научились с тобой. Так бывает. Все мы - живые люди.

Это только с виду родители должны быть сильными и всемогущими, а они хрупкие, такие же как ты.

Они действовали не сами по себе, а с тобой, из-за тебя, ты была причастна.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Даже более того, ты была причиной, ради которой они терпели лишения, за которые ты их сейчас винишь, единственной причиной - той, во имя которой отдавалось всё.

Тебе сейчас трудно? Да. Также трудно было и твоим родителям, которые не умели этого делать так же, как сейчас не умеешь ты.

Можешь ли ты понять их на своём примере?

Только у тебя сейчас больше возможностей, ты живёшь в другое время, мир вокруг тебя другой.

А с теми возможностями, которые были у них, было ещё грустнее.

Им тоже было трудно. Думаешь, они не хотели дать тебе большего? Думаешь, они не видели и не сожалели, что кто-то мог, а они нет?

Но они и так сделали всё, что могли. Они дали тебе всё самое необходимое. Они подготовили тебя к выходу в мир, обеспечив всем, что для этого было нужно, по их мнению, всем, во что искренне верили сами, т.е. они и так дали тебе лучшее из того, что могли.

Теперь ты чувствуешь жалость к ним? Да, это действительно грустно: видеть, что твои любимые люди не имеют всего лучшего и того, что могли бы иметь, что могло бы скрасить, улучшить их жизнь.

Но у тебя есть возможность это изменить. Если ты сможешь найти решение для себя, ты сможешь дать им всё это - всё то, что они заслуживают.

Когда-то они отдали всё тебе. Сейчас у тебя есть возможность отблагодарить их - сделать их жизнь счастливее, приобрести для них всё, что считаешь достойным их

Как только ты научишься зарабатывать, ты сможешь это сделать. Для этого нужно трансформировать чувство жалости в благодарность.

Благодарность стирает обиду. Для этого не бойся любить и переживать за родителей, не бойся чувствовать боль, это нормально, ты живая, выпусти и обнажи свою любовь. У тебя ещё есть время на благодарность, главное - успеть.

Может ли твоя ситуация означать, что тебе уже N лет, ты пока не достигла того уровня жизни, которого хочешь, а значит, это именно ты пока не научилась зарабатывать достаточно?

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Потому что ты уже давно стала взрослой, и в тот момент ответственность с родителей за тебя снялась и перешла к тебе, в твои собственные руки.

Готова ли ты начать что-то делать для того, чтобы научиться?

Можешь ли ты каждый раз, когда чувство обиды появится снова, вспомнить, что уже давно не родители, а ты сама отвечаешь за свою жизнь?

Если ещё появится чувство обиды, это будет означать, что ты опять сняла с себя ответственность за свою дальнейшую жизнь, не на постоянной основе, лишь в этот момент.

Тогда опять вспомни про то, что ответственность у тебя, значит, ты можешь всё изменить. И делай так до тех пор, пока обиды не останется.

Ответственность и благодарность. Родители уже сделали своё дело, сделали его настолько хорошо, насколько могли.

Теперь - твоя очередь достигнуть того уровня жизни, которого ты хочешь, отблагодарить родителей и передать новую, другую, модель своим детям, чтобы они тоже умели достигать желаемого уровня тогда, когда захотят.

Ты сейчас здесь, хочешь лучшего для себя и своих родителей, хотя бы за одно это можно сказать им "СПАСИБО".

Долгой счастливой жизни родителям!опубликовано econet

© Инна Макаренко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet