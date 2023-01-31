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Вас НИКТО НЕ будет ждать ВЕЧНО

Источник: sobiratelzvezd.ru 31 января 2023 5694
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Запомните несколько важных вещей и по возможности исправьте их уже сейчас.

Вас НИКТО НЕ будет ждать ВЕЧНО

Запомните несколько важных вещей и по возможности исправьте их уже сейчас.

Вас никто не будет ждать вечно. Никто.

Пока вы где-то гуляете или прожигаете свою жизнь, в надежде что кто-то вас дождется — не дождется.

Приедете к человеку, а он вас уже давно не знает. Чужой вы ему абсолютно. Исправьте это сейчас.

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Любой человек имеет точку кипения.

Как бы вас не любили и не сходили по вам с ума — это рано или поздно закончится.

Не цените?

Издеваетесь?

Смешно вам?

Скоро будет не до смеха.

Исправляйте.

Вас НИКТО НЕ будет ждать ВЕЧНО

Я много писал о молчании. Я ненавижу молчание. Ведь всегда есть что сказать. Никогда не поверю, что совсем нечего. Люди отмалчиваются и теряют друг друга. Молчать нельзя — говорить нужно. Исправляйте. Звоните, пишите, признайтесь наконец в чем-то. Бояться абсолютно нечего. опубликовано econet

Автор Зохраб Мухтаров

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология жизнь отношения

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