Что такое лень? По-моему, лень - это просто нежелание делать. Делать что-то конкретное или вообще что-либо...

Что такое лень?

По-моему, лень - это просто нежелание делать. Делать что-то конкретное или вообще что-либо.

Что может ощущать человек, которому лень, который не хочет что-то делать?

Ну вот я, например, не хочу писать эту статью. Каждый день обещаю себе, что «завтра точно сделаю», или хотя бы начну, но наступает завтра - а воз и ныне там. Не могу заставить себя. Мотивировать. Мобилизоваться и начать. «Взять себя в руки».

Про детскую лень и не только

Не помогают никакие «Сделал дело – гуляй смело» и «Делу время, а потехе час». На них всегда находятся не менее веские «От работы кони дохнут».

В итоге дедлайн все ближе, волнение все больше, расслабиться и отдохнуть все равно не получается - ведь работа не сделана.

Кто такой этот «ленивый ребенок»?

Что родителям делать, как ребенка… менять?

Корректировать поведение?

Воспитывать?

Кто бы меня саму срочно воспитал, да так, чтобы я статью вовремя сдала…

Меня – воспитать? Скорректировать мое поведение? Изменить меня? Внутри возникают разные чувства: и стремление активно сопротивляться давлению, и желание защититься, и страх, и недоверие.

Так и хочется крикнуть: «Отстаньте от меня, я «в домике»!».

Мозг пытается с бешеной скоростью найти решение, как ускользнуть, как не быть пойманной в силки долга. Как избежать того, что я должна, как делать только то, что я хочу.

А хочу я сейчас не думать ни о каких обязательствах и ответственности. Не чувствовать, что могу подвести тех, кому обещала прислать готовую статью в срок.

Хочу отдыхать. Смотреть легкий сериал и пить кофе, общаться с семьей, играть в настольные игры. Потому что я очень устала.

И от того, что вместо отдыха я должна сделать обещанное, накатывает такое бессилие, такая безысходность!

И воспоминания о школе, когда нужно было, ежедневно, по много часов, сидеть на уроках, а потом дома делать домашние задания.

Считать, писать, сочинять, излагать, делать-делать-делать.

Когда к концу четверти не хотелось уже ни кружков, ни секций, а только чтобы меня, наконец, оставили в покое. Не трогали. Ничего от меня не хотели.

И когда я ничего не могла с этим поделать. Потому что освободить меня от «должна делать уроки» и «должна учиться на «пятерки» никто не мог, да и не хотел никто.

А хотели, наоборот, чтобы я поступала по-взрослому. То есть, чтобы я руководствовалась здравым смыслом, была самостоятельной, справлялась без помощи взрослого, умела мобилизоваться и выполнить намеченное/заданное, превозмогала свою усталость.

А также чтобы ориентировалась не на свои хочу – не хочу, а на «надо» и «должна».

И я делала это, сколько могла. Пока предметы были не сложными, я продолжала учиться на отлично, отгоняя от себя все эти «устала» и «не хочу», «не интересно» и «надоело».

Но в 8 классе силы закончились, и я просто перестала учиться. Со стороны это выглядело как «разленилась». Будто я в один прекрасный день проснулась и решила быть ленивой и ничего не хотеть.

Почему-то никого не интересовало, что происходит на самом деле. Что творится у ребенка внутри. Отчего вдруг такие перемены. И, главное – чем можно помочь.

Потому что «ленящемуся» ребенку нужна именно помощь. Не нотации, не воспитание, не обсуждение со всеми родственниками и учителями его «лени», не унижение и уничижение, не презрение к «безволию» и «слабости характера». Помощь.

Но всегда ли нам приходит в голову предлагать помощь там, где привычно другое - порицать разленившегося ребенка, воспитывать условным кнутом или пряником, пытаться донести важность труда и выполнения долга?

Почему-то нам кажется, что сам ребенок не понимает важность учебы. Или не хочет, чтобы в комнате было чисто. И мы продолжаем доказывать, насколько это все необходимо.

Нам кажется, что ребенку все равно.

Но он так же, как и мы, взрослые, мучается чувством вины за несделанное вовремя, за обещанное и не выполненное.

Сгорает от стыда, что не оправдал наши ожидания, разочаровал.

Боится, что от него отвернутся самые близкие люди.

Чаще всего, ребенку и самому плохо с этой «ленью». Он и рад бы все сделать, что нужно, но – не может.

Почему? Да потому же, почему и взрослый!

1. Человек просто устал. Нет сил. Иногда – ни на что («лежит на диване», «плюет в потолок», «ничего не делает вообще»). Иногда – на что-то конкретное. Чтобы заставлять себя делать то, что делать совсем не хочется.

2. Неинтересно. Даже когда есть силы, нет интереса делать что-то конкретное. Например, уроки. Или убирать комнату. Или гулять с собакой.

3. Задача кажется неподъемной. Возможно, она и правда большая, серьезная. А может, не хватает знаний, понимания, навыков. Или у человека проблема с самооценкой, с уверенностью в себе. Сразу опускаются руки, страшно даже попытаться справиться.

4. Перфекционизм. Сделать просто хорошо – не годится. Нужно сделать идеально. Лучше всех. И тогда ничего не делается: ведь если и не вступал в игру, не начинал делать дело, то и не проиграл, не сделал недостаточно хорошо.

Что же делать? Как обходиться с этим нежеланием, с «ленью»?

Если ребенок устал, то логично организовать ему отдых, чем быстрее, тем лучше. Отдых той продолжительности, какой ему необходимо, чтобы восстановить силы. Ну и, конечно, предложить ребенку помощь.

Мне бы, например, было легче справиться с заданием, если бы кто-то не пожалел своего времени и сил «нырнуть» со мной в тему лени. Поисследовать ее, обсудить, может быть даже написать какие-то тезисы вместе.

Не потому, что я не справлюсь со статьей одна. А потому, что сейчас, в своей усталости, мне очень нужно плечо Другого. Ощущение, что есть кто-то, кому не все равно. Кто видит не «ленивую» меня, а уставшую меня. Кто на моей стороне. Кому я важнее, чем мои функции.

У меня не было такого человека в моем школьном детстве. И у моего старшего сына не было такого человека в его младшем школьном возрасте.

Первые 5 лет школы мой ребенок был «ленивым», не оправдывающим ожидания, ни к чему не стремящимся, ничего не доводящим до конца, бросающим кружки и секции через месяц-два после начала учебного года.

И это происходило до тех пор, пока у него не появилась, наконец, мама-на-его-стороне. Жаль, что перейти на сторону своего ребенка у меня заняло так много времени.

Все, что нужно для того, чтобы оказаться на стороне ребенка, это поверить, искренне и глубоко, что ребенок хороший.

Ребенок всегда хороший. У него нет цели лениться. Нет цели не делать то, что надо. Нет задачи не слушаться вас или учителей. Игнорировать обращенные к нему просьбы и указания. Манипулировать.

Он не издевается над вами. Он не принял решение усложнить вам жизнь. Ему не все равно, что вы устали.

И он прекрасно понимает, что у вас тоже есть работа и вы ее делаете, и он тоже должен делать свою работу – учиться, убирать комнату, помогать по дому.

Чаще всего ребенок искренне хочет угодить родителям, понравиться, доставить удовольствие. И до какого-то момента он делает это, иной раз за счет игнорирования своих целей развития. То есть, за свой счет. Лишь бы его любили.

Но если принять по умолчанию, как факт, что ребенок всегда хороший, то в ситуации, когда он «ленится» хочется не воспитывать его, а, прежде всего, разобраться – что с ним происходит. А затем помочь решить проблему.

Точно так же помощь необходима в ситуации, когда задача кажется настолько неподъемной, что сразу опускаются руки.

Помогите ребенку «съесть слона по кусочкам» - вместе с ним разделите задачу на несколько этапов.

Обсудите, как можно действовать на каждом из них, чтобы прийти к результату. Убедитесь, что ребенок знает, как это делать, умеет это делать. Предложите свою помощь. Иногда достаточно просто молчаливой поддержки, присутствия рядом.

Перфекционизм чаще всего переходит к ребенку по наследству.

Кто из взрослых в вашей семье стремится к совершенству? Кто всегда видит, где можно было бы сделать лучше, указывает на ошибки и считает, что только критика двигает нас вперед и способствует росту (как внутреннему, так и в учебе, карьере)?

Снизьте требования. Примите как данность, что, только ошибаясь, мы продвигаемся вперед. Не загоняйте ни себя, ни ребенка в клетку совершенства.

Перфекционизм не так просто «вылечить», поэтому здесь не помешает помощь психолога. Прежде всего - взрослому.

А что же делать, если «лень» цветет там, где не интересно?

Делать то, что не интересно – непростая задача. Не каждый взрослый, не каждый раз с ней справляется.

Что уж говорить о ребенке, у которого еще не созрели необходимые для таких преодолений структуры мозга! Поскольку ускорить их созревание невозможно, придется ждать, пока дозреет, а пока – помогать справляться.

Делать дело интересным там, где это возможно. Переводить уборку в игру, в веселое приключение или соревнование. Да и обучение школьным предметам можно разнообразить, сделать чуть более интересным, обернув учебу в игровую оболочку.

Очень важно поощрять те занятия, которые ребенку интересны. Чем больше будет мест и занятий, где ребенок делает то, что ему по душе, чувствует себя счастливым, тем проще ему будет делать что-то, что не очень-то хочется, без ощущения, что вся его жизнь состоит из сплошных «не хочу, но надо».

А еще - помнить, что о себе тоже важно заботиться. Дать себе отдохнуть, когда устали. Попросить о помощи близких, когда нет сил. Прибегнуть к помощи психолога, если чувствуете необходимым. Попробовать сделать интересным то, что вызывает тоску. Научиться есть слона по кусочкам и разрешить – прежде всего себе - быть несовершенным.опубликовано econet

Лариса Покровская

фото ©Mauricio Candela

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