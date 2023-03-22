КАК ПОДНЯТЬ САМООЦЕНКУ

Сегодня практически каждому известно, что именно низкая самооценка приводит к неуверенности в себе. От того, как мы себя видим и оцениваем, в огромной степени зависит наша успешность, удовлетворенность жизнью, счастье, в конце концов

Почему у меня низкая самооценка

Ко мне очень часто приходят с такой проблемой – у меня низкая самооценка, что мне делать? Как ее поднять? Мне ничего не помогает…

Сегодня практически каждому известно, что именно низкая самооценка приводит к неуверенности в себе. От того, как мы себя видим и оцениваем, в огромной степени зависит наша успешность, удовлетворенность жизнью, счастье, в конце концов.

В нашем сегодняшнем мире с его темпом, стремлением к совершенству, растущими критериями в обучении, требованиями соответствовать высоким стандартам очень непросто сохранять стабильную, достаточно хорошую самооценку.

Во всяком случае, наша самооценка часто подвергается испытаниям – каждый раз, когда мы устраиваемся на работу, приходим в новый коллектив, пытаемся занять более высокое положение в обществе или просто знакомимся. Даже люди в себе уверенные могут иногда переживать периоды кризисов самооценки.

А что же делать тем, кто постоянно сомневается в себе, кто страдает от неуверенности и чья самооценка в принципе низкая, а в сложные периоды вообще падает ниже плинтуса?

Для начала попробуем понять, что же такое самооценка?

Большинство определений в психологических словарях звучат примерно так:

самооценка — это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей, — ценность, приписываемая себе или отдельным своим качествам.

Но мы с вами рассмотрим самооценку с точки зрения психоанализа и теории объектных отношений.

Структурная модель Фрейда предполагает, что нашу психику можно представить в виде трех инстанций:

Я (Эго),

Сверх Я (Суперэго),

Оно или Ид.

Именно Суперэго выносит все оценочные суждения об Эго.

Как формируются Суперэго и самооценка?

Миловидная женщина, домохозяйка, мама двух детей-школьников, которая никак не может решиться и выйти на работу, рассказывает, что ей очень нравится смотреть по телевизору соревнования по художественной гимнастике. Когда я замечаю, что, наверное, ей самой когда-то хотелось заниматься, она, сразу сникая, произносит: «Ну что вы, мало ли, что я хотела, у меня нет никакого таланта…», – и она с горечью и в уничижительном смысле продолжает говорить о своей бесталанности и никчемности.

Я спрашиваю, пробовала ли она, и оказывается, что никогда не пробовала, но с детства знала, что она неуклюжая и спорт не для нее. Откуда же такая убежденность? Когда она затрудняется ответить, я спрашиваю ее: «А чей голос звучит, когда вы говорите себе о том, что ничего не получится и у вас нет таланта?». Тогда она вспоминает, что так говорили ей старший брат и мама.

Самооценка – сложное образование, она включает себя оценочные суждения значимых людей из окружения раннего периода жизни, которые впоследствии интроецируются (бессознательно принимаются за свои собственные, включаются в личность, как свои) и включаются в Суперэго.

В формировании низкой самооценки наибольший вклад могут вносить два основных сценария развития событий.

Давайте поподробнее их рассмотрим.

1. Если в детстве ребенок слишком часто слышал в свой адрес критические замечания, осуждение и высмеивание, или даже если просто его попытки показать себя с лучшей стороны никто не признавал, не замечал, то наиболее вероятной и естественной психологической защитой становится «идентификация с агрессором».

Ребенку нужно психологически выжить в недоброжелательно настроенном окружении, и он идентифицируется с критичным отношением к себе окружающих. Он как будто заранее пытается разоружить своих потенциальных врагов, чтобы свести к минимуму критику извне: «Лучше я сам буду думать и говорить о себе плохо, чем это сделают другие».

Этот защитный механизм встраивается в личность на бессознательном уровне, и человек активно нападает сам на себя, проявляя подчас поразительную жестокость, разрушая все свои попытки «подняться».

Такой механизм формирования и существования низкой самооценки очень распространен. Но есть и еще один вариант развития событий, при котором самооценка индивида становится очень хрупкой и подвержена сильным колебаниям.

2. Ребенок растет, окруженный самой тщательной заботой, он сам и любое его проявление вызывают бурный восторг и восхищение. Все желания малыша исполняются и даже предупреждаются. Такое отношение совершенно оправдано и даже необходимо в самом раннем возрасте.

Но иногда родители в силу каких-то причин не могут признать потребность ребенка во взрослении и отделении и продолжают чрезмерно оберегать его от жизненной реальности и тогда, когда он уже в этом не нуждается или нуждается не настолько сильно.

И даже наоборот, нуждается в ком-то, кто благожелательно, без излишнего страха принимал бы его стремление к познанию окружающего мира, овладению «большими территориями», поощрял его любопытство и страховал в его экспериментах. Если родителям (чаще всего маме) страшно «отпустить» ребенка, то они тревожатся за каждый его шаг, пытаясь «подстелить соломку» везде.

Для формирования самооценки особое значение имеют попытки взрослых уберечь свое чадо от разочарований в социуме, от разочарований конкуренции. Такой ребенок впитывает ощущение, что все блага даются ему просто так, не нужно стараться, чего-то добиваться, конкуренции не существует, даже если он ничего не будет делать – все равно он будет САМЫМ ЛУЧШИМ.

Эта сказка заканчивается с первым же столкновением такого малыша с социумом – где необходимость конкурировать и его неспособность к конкуренции очень больно может ударить по его нереалистичным представлениям о самом себе. При таком механизме формирования нарушения самооценки еще тяжелее поддаются коррекции.

Итак, наши представления о себе, а значит, и самооценка, закладываются и формируются во взаимодействии с самым ранним окружением. Малыш воспринимает и видит себя, как в зеркале, через отклики и реакции своих родных и близких людей.

Теперь посмотрим, что происходит внутри личности при низкой самооценке.

Мы привыкли воспринимать самооценку как количественное понятие – низкая самооценка, высокая самооценка, завышенная. А теперь представьте себе, что самооценка – это своего рода процесс или действие, а не просто количественное понятие.

Это внутреннее отношение индивида к самому себе. Хорошая самооценка - это способность одной части личности принимать и относиться без излишней критики к другой своей части. При низкой самооценке эта другая часть личности, может чувствоваться более слабой, незрелой, плохой, жалкой. Причем эта другая часть личности является, если можно так сказать, центральной - это Эго или Самость.

Помните защитный механизм, о котором мы сегодня говорили? Идентификация с агрессором. Агрессор теперь внутри.

При низкой самооценке человек жестоко атакует свое собственное Я. Низкая самооценка – это нападение на самого себя, деструктивное отношение к собственным качествам, которые не соответствуют идеалу. Идеал устанавливается для себя самим индивидом и при низкой самооценке он обычно завышен, во всяком случае, может очень сильно отличаться от реальных, средних качеств, которые в социуме могут быть охарактеризованы как «достаточно хорошие».

Итак, мы выяснили, что внутри неуверенного в себе человека разыгрывается настоящая драма. Человек может так сильно терзать себя, что чувства стыда, страха, вины переполняют его.

Это в свою очередь отражается на том, как ведет себя такой человек в социуме. И любой косой взгляд, любая, даже справедливая, критика только подливают масла в огонь, запуская новый цикл атаки на самого себя.опубликовано econet

Литература:

З. Фрейд «Полное собрание сочинений»

Пенти Иконен, Фил-Маг и Эеро Рехард, «Происхождение стыда и его проявления»

Марио Якоби: «Стыд и истоки самоуважения».

Д-р Ф. Йоманс «Терапия, сфокусированная на переносе для тяжелых личностных расстройств. Нарциссическое расстройство личности». Семинар. 2017.

Автор Оксана Жданович

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