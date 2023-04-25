Мне все равно что обо мне подумают. Сначала я этому радовалась, а потом испугалась не на шутку, потому что поняла, что старею.
Меня перестали интересовать люди.
Почти совсем.
Мне все равно что обо мне подумают. Сначала я этому радовалась, а потом испугалась не на шутку, потому что поняла, что старею.
Моя старость приближается медленными шагами снаружи, загоняя меня внутрь, ограничивая связи, контакты, и всякий интерес к ним.
Как будто обрубаются ниточки, соединяющие меня с реальностью, и это и есть старость. Я могу сидеть часами и просто читать, мне не хочется никуда бежать, не надо ничего делать.
На самом деле я стала организовывать свое пространство и время так, чтобы ничего этого не надо было. Я не ведусь больше на конфликты, я не ищу побед, достижений.
И даже покоя я не ищу, что есть, то есть.
Мои желания утихают, мое эго больше не требует к себе внимания.
Настоящее волнение вызывают только мысли о смерти. Да и то какое-то равнодушное.
А ведь мне еще нет и 40...
Знакомо ли вам такие симптомы старости? опубликовано econet
Юлия Гурь-Арье
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Если в кувшин лить воду не останавливаясь, то вода начнет выливаться...Ответить
Если лить воду в него насильно под давлением, то кувшин лопнет...
Кроме того, до определенного момента мы вообще мало думаем чем же мы сами наполняем свой кувшин жизни..., наполняем как осознанно в погоне за миром "как все", так и не осознанно, выслушивая, высматривая и впитывая десятилетиями на полном автомате всю неописуемую фантасмагорию информации и действий вокруг нас в многочисленных СМИ, в книгах и в эфемерных теориях, на работе и дома, от чужих людей, от родственников, от друзей и от не очень...
И получается, мало того, что наша вода проливается, кувшин наш лопается и его надо раз за разом по жизни склеивать, так ещё однажды понимаешь, что льется в него уже давно не вода, а что-то очень дурно пахнущее, вязкое и противное, что нас годами травило и подводило к черте за которой наступают отравление, пресыщение, усталость и как следствие этого - выгорание..., выгорание от всего, ну или от очень многого в жизни...
Но мысли обо всём этом и о смерти - это симптомы наступающей зрелости и мудрости человека (а не симптомы старости) за гранью которых наступает чёткое понимание того, что биологическая смерть является такой же полноправной частью жизни как и рождение, понимание что смерть нормальна!
Тем более когда уже понимаешь относительность смерти, всё чаще видя людей биологически ещё как бы живущих, но уже пустых, выхолощенных и мёртвых внутри..., и с другой стороны, видя и зная людей уже умерших, но которые навсегда остаются в сердцах и на устах поколение за поколением..., и возникает главный вопрос - так кто же из них более жив?
Что делать человеку? Могу ошибаться, но только самому менять свою парадигму жизни, менять отношение к жизни и ко всему происходящему в ней, фильтровать жизнь и дистанцироваться от лишнего во всём...
Во общем это кардинальная смена жизненных ценностей человека, что конечно же не происходит за 1 минуту... и надо набраться терпения, и свою вечную гонку по жизни заменить или сгладить философским отношением и размеренным, но более уверенным шагом всегда спокойного и достойного человека!
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