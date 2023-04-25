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Меня перестали интересовать люди...

Источник: facebook.com 25 апреля 2023 6138
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Мне все равно что обо мне подумают. Сначала я этому радовалась, а потом испугалась не на шутку, потому что поняла, что старею.

Меня перестали интересовать люди...

Мне все равно что обо мне подумают...

Меня перестали интересовать люди.

Почти совсем.

Мне все равно что обо мне подумают. Сначала я этому радовалась, а потом испугалась не на шутку, потому что поняла, что старею. 

Моя старость приближается медленными шагами снаружи, загоняя меня внутрь, ограничивая связи, контакты, и всякий интерес к ним.

Как будто обрубаются ниточки, соединяющие меня с реальностью, и это и есть старость. Я могу сидеть часами и просто читать, мне не хочется никуда бежать, не надо ничего делать. 

На самом деле я стала организовывать свое пространство и время так, чтобы ничего этого не надо было. Я не ведусь больше на конфликты, я не ищу побед, достижений.

И даже покоя я не ищу, что есть, то есть.

Мои желания утихают, мое эго больше не требует к себе внимания.

Меня перестали интересовать люди...

Настоящее волнение вызывают только мысли о смерти. Да и то какое-то равнодушное.

А ведь мне еще нет и 40...

Знакомо ли вам такие симптомы старости?  опубликовано econet

Юлия Гурь-Арье

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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психология жизнь возраст сознание

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Комментарии (Всего: 1)
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      Андрей Богинский

      Если в кувшин лить воду не останавливаясь, то вода начнет выливаться...

      Если лить воду в него насильно под давлением, то кувшин лопнет...

      Кроме того, до определенного момента мы вообще мало думаем чем же мы сами наполняем свой кувшин жизни..., наполняем как осознанно в погоне за миром "как все", так и не осознанно, выслушивая, высматривая и впитывая десятилетиями на полном автомате всю неописуемую фантасмагорию информации и действий вокруг нас в многочисленных СМИ, в книгах и в эфемерных теориях, на работе и дома, от чужих людей, от родственников, от друзей и от не очень...

      И получается, мало того, что наша вода проливается, кувшин наш лопается и его надо раз за разом по жизни склеивать, так ещё однажды понимаешь, что льется в него уже давно не вода, а что-то очень дурно пахнущее, вязкое и противное, что нас годами травило и подводило к черте за которой наступают отравление, пресыщение, усталость и как следствие этого - выгорание..., выгорание от всего, ну или от очень многого в жизни...

      Но мысли обо всём этом и о смерти - это симптомы наступающей зрелости и мудрости человека (а не симптомы старости) за гранью которых наступает чёткое понимание того, что биологическая смерть является такой же полноправной частью жизни как и рождение, понимание что смерть нормальна!
      Тем более когда уже понимаешь относительность смерти, всё чаще видя людей биологически ещё как бы живущих, но уже пустых, выхолощенных и мёртвых внутри..., и с другой стороны, видя и зная людей уже умерших, но которые навсегда остаются в сердцах и на устах поколение за поколением..., и возникает главный вопрос - так кто же из них более жив?

      Что делать человеку? Могу ошибаться, но только самому менять свою парадигму жизни, менять отношение к жизни и ко всему происходящему в ней, фильтровать жизнь и дистанцироваться от лишнего во всём...

      Во общем это кардинальная смена жизненных ценностей человека, что конечно же не происходит за 1 минуту... и надо набраться терпения, и свою вечную гонку по жизни заменить или сгладить философским отношением и размеренным, но более уверенным шагом всегда спокойного и достойного человека!

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