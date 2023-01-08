Почему современные отношения так легко разрушаются

Почему сегодня так сложно сохранить отношения? Почему мы так часто расстаемся, хотя очень сильно стараемся любить? Почему вдруг люди стали не способными к длительным отношениям? Неужто мы забыли, как любить? Или, что еще хуже, вообще, что такое любовь?

Почему сегодня так сложно сохранить отношения? Почему мы так часто расстаемся, хотя очень сильно стараемся любить? Почему вдруг люди стали не способными к длительным отношениям? Неужто мы забыли, как любить? Или, что еще хуже, вообще, что такое любовь?

Мы не готовы к безусловной любви

Мы не готовы. Мы не готовы к жертвам, к компромиссам, к безусловной любви. Мы не готовы выкладываться на полную ради отношений. Мы хотим, чтобы все было легко. Мы лодыри. Достаточно одного препятствия, чтобы мы опустили руки. Мы не позволяем нашей любви расти, мы уходим раньше времени.

Мы ищем не любви, а острые ощущения. Мы хотим того, с кем можно ходить в кино и кафе, а не того, кто может понять нас, даже когда мы молчим. Мы проводим вместе время, но не создаем общие воспоминания. Мы не хотим жить скучно.

Мы не хотим партнера на всю жизнь, а лишь того, с кем нам будет хорошо здесь и сейчас, а это очень временно. Когда страсть угасает, мы понимаем, что никто не готовил нас к обыденности жизни. Мы не верим в прелесть предсказуемости, потому что слишком ослеплены жаждой приключений.

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Мы погружаемся в бессмысленную городскую жизнь, не оставляя места любви. У нас нет времени на любовь, нет терпения, чтобы разбираться с отношениями. Мы занятые люди, преследующие материалистические мечты, и любовь сюда не вписывается. Отношения – не более чем удобство.

Мы ищем мгновенное удовлетворение во всем, что мы делаем: когда что-то постим онлайн — сразу же ждем лайков, когда выбираем профессию – ждем успешной карьеры и признания, когда выбираем человека – ждем большой любви. Мы хотим зрелости отношений, которая приходит со временем, эмоциональную связь, которая развивается с годами – и хотим это сразу, но так не бывает. А у нас нет времени и терпения.

Мы предпочитаем потратить час времени на сотню людей, чем провести день с одним человеком. Мы верим в наличие «вариантов». Мы – «социальные» люди. Мы больше верим во встречи с людьми, чем в знакомства с ними. Мы жадные. Мы хотим иметь все.

Мы легко вступаем в отношения при малейшем притяжении к человеку, и легко выходим из них, как только находим кого-то лучше. Мы не хотим открыть лучшее в этом человеке. Мы хотим, чтобы он сразу был идеальным. Мы встречаемся со многими, но редко кому даем настоящий шанс. Мы во всех разочарованы.

Технологии сближают нас, настолько, что невозможно дышать. Наше физическое присутствие заменено сообщениями, чатами, видеозвонками. Мы не чувствуем необходимости проводить время вместе. У нас и так слишком много друг друга в жизни: в каждой соцсети, в скайпе, вайбере… О чем еще говорить?

Мы – поколение странников, которые не остаются долго на одном месте. Мы боимся обязательств. Мы верим, что не созданы для отношений. Мы не хотим «оседать». Даже мысль об этом многих пугает.

Мы не можем представить, как это быть с одним человеком до конца жизни. Мы уходим. Мы презираем постоянство как некое социальное зло. Мы любим верить, что мы не такие, как все. Мы любим верить, что мы не соответствует социальным нормам.

Мы – поколение, которое называет себя «сексуально раскрепощенным». Мы отделяем секс от любви, или так думаем. Мы поколения секса и расставаний. Мы сначала занимаемся сексом, а потом уже решаем, хотим ли мы быть с этим человеком. Заняться сексом – это как пойти выпить. Вы делаете это не потому, что любите человека, а потому что хотите почувствовать удовольствие, хотя бы временное.

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Секс на стороне тоже больше не табу. Есть даже понятие свободных отношений, друзей с привилегиями, секса на одну ночь, секса без обязательств.

Мы практичное поколение, которое руководствуется только логикой. Мы уже не знаем, как любить безумно. Мы не срываемся за тридевять земель, чтобы встретиться с любимым. Наоборот, мы расстаемся из-за расстояния. Мы слишком разумны для любви.

Мы поколение, которое боится – влюбиться, жениться, потерпеть неудачу, почувствовать боль, разбить себе сердце. Мы не подпускаем никого к себе, и не подступаемся ни к кому. Мы сидим за высокими стенами, которые возвели вокруг сердца, ждем любви и сбегаем, и прячемся каждый раз, когда она появляется на горизонте. Мы не хотим быть уязвимыми. Мы не хотим оголять свою душу ни перед кем.опубликовано econet

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