«ВЫУЧЕННАЯ ВЗРОСЛОСТЬ» старшего ребенка

Когда ей было два года, ее привычный, такой теплый мир рухнул. Домой принесли младенца, ее младшую сестру...

Она будет учиться быть маленькой, чтобы стать действительно взрослой

Когда ей было два года, ее привычный, такой теплый мир рухнул. Домой принесли младенца, ее младшую сестру, и в этот день, мгновенно, ее детство закончилось, она стала взрослой.

Ей, вдруг, стало нельзя шуметь, бегать и петь песни - «разбудишь сестру».

Она должна была научиться сразу делать все сама: кушать, одеваться, умываться, успокаиваться, играть - «ты уже большая».

У мамы не хватало времени на нее, были дела «поважнее» - накормить, переодеть младенца, мама просто уставала и не реагировала на капризы старшей.

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Так она узнала, что такое отвержение и что она не важна, есть кто-то или что-то поважнее.

Она быстро поняла, что послушание и покорность — это способ получить хоть немного внимания.

Когда ей было пять она уже умела мыть посуду и полы, готовить простую еду, помогать с малышкой и занимать себя сама.

Ведь быть маминой помощницей и «чтобы я без тебя делала» - это так сладко, тогда она становилось нужной, а значит любимой.

Когда ей было семь, она узнала, что такое быть ответственной за все.

Младшую сестру оставляли с ней и отправляли гулять, напоминая, что она отвечает за то, чтобы ничего не случилось — и не важно, что сестра ее не слушалась, а такая ответственность ей еще не по силам.

Тем не менее, если что-то случалось — ее ругали и наказывали, если сестра не делала сказанное — ругали также ее.

Так она усвоила ответственность при отсутствии власти и возможности влиять. Научилась контролировать все и всех, в том числе себя.

Когда они с сестрой ругались и она набиралась смелости пожаловаться маме, то всегда слышала: «разбирайтесь сами», «она младшая, ты должна уступить», «ты старшая и должна понимать».

С тех пор она знает, что нет никого, кто был бы за нее, кто ее защитит и поддержит.

И она решила стать независимой и никогда ни у кого ничего не просить, никогда и никому не показывать свою слабость и уязвимость.

К десяти годам эта девочка была известна, как умница и скромница, тихая и послушная, сообразительная и самостоятельная.

Она верила, что может все и за все отвечает, она знала, что сама справится и что другим всегда нужнее.

Она умела «задвигать» себя и спасать других, ненавидела похвалу и пугалась теплого отношения, отвергала мать и «шарахалась» от близости.

Она ощущала себя одинокой, никем не понятой и очень взрослой.

Когда она была подростком, то глубокое убеждение, что родители ее не любят и лучше бы ее не было, заставляло ее как можно меньше времени проводить дома и искать тех, кто бы ее по настоящему полюбил.

А дома она была колючей и невыносимой.

Когда девочка выросла, она стала довольно успешной женщиной, у нее появился муж и дети.

На нее смотрели, как на сильную, ответственную и независимую.

Она могла быть опорой кому угодно и поддержкой для всех.

Со стороны казалось, что у нее нет проблем и ей ничего не нужно.

И никто не знал, что она не помнит себя маленькой, ведь она всегда была взрослой, даже в три года.

Никто не знал, как отчаянно она нуждалась в близости и принятии, как хотела довериться, при том, что никому не верила.

Никто не знал, как же ей по настоящему одиноко и тоскливо, а все, что нужно было — это чтобы кто-то ее погладил по голове, прижал к себе и сказал: «моя маленькая, моя хорошая, я с тобой».

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Никто не знал, что она не плачет и не жалуется не потому что, у нее все хорошо, а потому что для нее это смерти подобно.

Вместо этого, она рыдала ночами в одиночестве.

Она не просит помощи не потому что она ей не нужна, а потому что не может и очень боится.

Никто не ведал, что она отстраненная не потому что ей никто не нужен, а потому что в близких отношениях ей очень больно и страшно.

Ей больно быть не на первом месте и страшно быть отвергнутой, снова.

И если, вдруг, такая женщина приходит к терапевту, то это от отчаяния, от невыносимой тоски и одиночества, от того, что она больше не справляется — это требует от нее большого мужества рисковать.

Она медленно идет в контакт, не выдерживает сетинг, регулярно вонзает свои «колючки» в терапевта, постоянно требуя доказательств надежности и принятия, устойчивости.

Она презирает ласку, обесценивает заботу и провоцирует отвержение, все время защищается и держит оборону.

С ней нужно быть очень бережным, чутким, терпеливым, постоянным и внимательным терапевтом.

И тогда, спустя полгода или даже год, или как повезет, если терапевт справился, она начнет открываться, снимать привычные защиты и показывать свою боль, свою детскую раненость, свою нужду.

Она попробует доверять и расслабляться.

Она будет учиться быть маленькой, чтобы стать действительно взрослой.опубликовано econet.ru.

Автор Любовь Авраменко

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