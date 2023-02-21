ХИРУРГИЯ ДУШИ: Техника, которая поможет отпустить отжившие отношения

Когда отношения изживают себя, становится больно, так больно, что трудно дышать

Когда отношения изживают себя, становится больно, так больно, что трудно дышать. Если вы понимаете, что реанимировать их нельзя, отпустите их в мир, и обязательно станет легче. Бывает и так, что они вернуться, но будут уже другими. Это упражнение поможет Вам выполнить ритуал отпускания под анестезией арт-терапии.

Как отпустить отношения

Когда отношения умерли, не стоит за них держаться, как не стоит хранить в своем холодильнике испорченные продукты, как не стоит оставлять в вазе засохший букет цветов, ибо это уже продукты распада…

Да, это нелегко разрушить, то строилось годами, только не разрушив старое, никогда не построить новое. Даже если это новые отношения с одним и тем же человеком!

Цель техники: Избавиться от любовной зависимости

Задачи:

1. Обезболивание при операции отпускания

2. Освобождение места для новых отношений

Инвентарь: альбомные листы, пластилин, карандаши (мелки) или краски, скальпель, МАК

Алгоритм хирургической операции Души:

Возьмите альбомный лист и нарисуйте на нём Вашу Душу, как она Вам представляется, в виде:

предмета,

животного

растения,

абстрактного рисунка

Возьмите пластилин и вылепите новообразование тех отношений, которые из доброкачественной фазы переросли в злокачественную, причиняя вред Вашей Душе и принося ей много боли

Ответьте на вопросы:

- Какое оно, это новообразование – цвет, размер?

- В каком месте души оно расположено?

Поместите опухоль на это место в душе?

- Как Вы себя чувствуете?

- Опишите свои ощущения, эмоции и чувства

- Оцените своё состояние по шкале от 0 до 10

А теперь подумайте, что, несмотря на Ваше состояние способно порадовать Вас?

Поищите эти занятия или явления в ресурсной колоде МАК и отложите карты с этими изображениями.

Возьмите скальпель и удалите опухоль с Души.

Накройте место, где находится рана, ресурсными картами.

Преобразуйте бывшую опухоль в самолёт или бабочку отправьте его в полёт с верхнего этажа самого высокого в округе дома!

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Восстановление Души после операции

После любого хирургического вмешательства необходима серьезная реабилитация.

1. Вспомните о том, что Вас радует на картах МАК и начните превращать в жизнь свои мечты!

2. Определите время выполнения каждого ресурсного для Вас занятия

3. Создайте коллаж Вашей новой жизни, свободной от боли зависимых отношений

4. Для коллажа можно взять изображения в интернете, а можно воспользоваться Метафорическими Ассоциативными Картами!

5. Главное, соблюсти все законы коллажирования!

6. В середине можно поместить своё фото в счастливый период Вашей жизни, без этого партнёра!

P.S. Живите в ладу собой! Любите себя и, да будете всегда любимы!опубликовано econet

Наталия Филимонова

Иллюстрации Adam Martinakis

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet