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ХИРУРГИЯ ДУШИ: Техника, которая поможет отпустить отжившие отношения

Источник: b17.ru 21 февраля 2023 5668
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Когда отношения изживают себя, становится больно, так больно, что трудно дышать

ХИРУРГИЯ ДУШИ: Техника, которая поможет отпустить отжившие отношения

Когда отношения изживают себя, становится больно, так больно, что трудно дышать. Если вы понимаете, что реанимировать их нельзя, отпустите их в мир, и обязательно станет легче. Бывает и так, что они вернуться, но будут уже другими. Это упражнение поможет Вам выполнить ритуал отпускания под анестезией арт-терапии.

Как отпустить отношения

Когда отношения умерли, не стоит  за них держаться, как не стоит хранить в своем холодильнике испорченные продукты, как не стоит оставлять в вазе засохший букет цветов, ибо это уже продукты распада…

Да, это нелегко разрушить, то строилось годами, только не разрушив старое, никогда не построить новое. Даже если это новые отношения с одним и тем же человеком!

Цель техники:  Избавиться от любовной зависимости

Задачи:

1. Обезболивание при операции отпускания

2. Освобождение места для новых отношений

Инвентарь: альбомные листы, пластилин, карандаши (мелки) или краски, скальпель, МАК

ХИРУРГИЯ ДУШИ: Техника, которая поможет отпустить отжившие отношения

Алгоритм хирургической операции Души:

Возьмите альбомный лист и нарисуйте на нём Вашу Душу, как она Вам представляется, в виде: 

  • предмета,

  • животного

  • растения,

  • абстрактного рисунка

Возьмите пластилин и вылепите новообразование тех отношений, которые из доброкачественной фазы переросли в злокачественную, причиняя вред Вашей Душе и принося ей много боли

Ответьте на вопросы:

- Какое оно, это новообразование – цвет, размер?

- В каком месте души  оно расположено?

Поместите опухоль на это место в душе?

- Как Вы себя чувствуете?

-  Опишите свои ощущения, эмоции и чувства

-  Оцените своё состояние по шкале от 0 до 10

А теперь подумайте, что, несмотря на Ваше состояние способно порадовать Вас?

  • Поищите эти занятия или явления в ресурсной колоде МАК и отложите карты с этими изображениями.

  • Возьмите скальпель и удалите опухоль с Души.

  • Накройте место, где находится рана, ресурсными картами.

  • Преобразуйте бывшую опухоль в самолёт или бабочку отправьте  его в полёт с верхнего этажа самого высокого в округе дома!

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Восстановление Души после операции

После любого хирургического вмешательства необходима серьезная реабилитация.

1. Вспомните о том, что Вас радует на картах МАК и начните превращать в жизнь свои мечты!

2. Определите время выполнения каждого ресурсного для Вас занятия

3. Создайте коллаж Вашей новой жизни, свободной от боли зависимых отношений

4. Для коллажа можно взять изображения в интернете, а можно воспользоваться Метафорическими Ассоциативными Картами!

5. Главное, соблюсти все законы коллажирования!

6. В середине можно поместить своё фото в счастливый период Вашей жизни, без этого партнёра!

P.S. Живите в ладу собой! Любите себя и, да будете всегда любимы!опубликовано econet

Наталия Филимонова

Иллюстрации Adam Martinakis 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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Наталия Филимонова психология жизнь отношения техника восстановление алгоритм исцеление

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