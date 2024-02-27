Преломление

Что бывает с людьми, которые вроде бы любили друг друга, но вдруг "что-то произошло" и все закончилось? Здесь может быть выстроено множество сценариев, приводящих к неутешительному или, наоборот, успокаивающему выводу...

Больше не вместе: как пережить разрыв отношений

Что бывает с людьми, которые вроде бы любили друг друга, но вдруг "что-то произошло" и все закончилось? Здесь может быть выстроено множество сценариев, приводящих к неутешительному или, наоборот, успокаивающему выводу...

Пара больше не вместе. Собственно, они могут быть давно не вместе, но что-то неуловимое и будет тянуть друг к другу. Самое тяжелое и болючее состояние. И мысленная "жвачка" пережевывается с каждым разом.

Это могут быть разговоры с подругами с гипертрофированным воспоминанием, "как же все было у нас хорошо!", навязчивые идеи о возобновлении отношений и даже какие-то деструктивные действия, связанные с погружением в свои собственные иллюзии и сопровождаемые потерей внутреннего локуса контроля, который может сопровождаться в насильственное воздействие на волю человека или в зависимость от каких-то обстоятельств.

Безусловно, что процесс этот не иначе как страданием не назовешь, при котором человек (в данном случае девушка) терзается вопросами, тоскует по любимому. Многое зависит от индивидуальных психологических особенностей человека, от глубины и выразительности чувств, от самого процесса разрыва отношений (понятно, что выдранные с корнем, без объяснений, будут восприниматься болезненнее и поначалу особенно выражены будут модели поведения отрицания, при котором стоит блок посмотреть правде в глаза и т.д.).

Период этот длится у всех также по-разному, тем не менее, чаще всего называется условный рубеж - около полутора лет.

А что бывает после обозначенного отрезка времени?

Появляется эмоциональная истощенность, особенно в тех случаях, когда регулярно присутствуют эмоциональные качели . Периоды некоторого ослабления, спада сменяются новым подъемом, когда вдруг объявляется бывший партнер (иногда достаточно даже косвенной информации, особенно для девушек, склонных перекладывать ответственность на Высшие Силы).

Притупляется сексуальное желание (фактически либо происходит сублимация в виде разносторонней активной деятельности для более сильных личностей, либо уход в бичевание себя и всего мира, в обвинения с ослабленным понимания ответственности за свою жизнь).

Обозначаются уже негативные черты бывшего партнера, которые еще год назад не замечались. (Например, при сохранении приятельских отношений или официальных отношений бывший партнер при разговоре начинает врать, даже "по-детски": о том, что "родственники заболели" хором, как у Юрия Деточкина из комедии "Берегись автомобиля" или еще какой-нибудь абсурд).

В результате такого происходит осознание обесценивания, несмотря на возможные рецидивы эмоциональных качелей. К примеру, девушка замечает, что как только в ее жизни появляется другой человек и еще только складываются предпосылки для отношений, бывший мужчина практически незамедлительно дает о себе знать, а затем при достижении цели - снова скрывается из жизни девушки. При адекватной самооценке витает мысль о сохранении человеческого достоинства и желании сопротивляться такому пренебрежительному отношению со стороны бывшего партнера.

На фоне такого опустошающего, неврозоподобного состояния мысли о страсти, о любви, о взаимоуважении улетучиваются. И со временем такое снижение эмоционального напряжения ведет к рациональному пониманию того, что происходит с девушкой.

Тем не менее, важно сохранить желание чувствовать себя женщиной, не обесценивая себя в поисках "большой, но чистой любви", а именно осознанно подходить к выбору своих жизненных целей, идеалов и смысложизненных ориентиров.опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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