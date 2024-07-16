Универсальная техника для работы со страхами, виной и низкой самооценкой

Если вас мучают страхи, панические атаки, чувство вины перед кем-либо, вы можете попробовать эту несложную и увлекательную технику сделать самостоятельно

Если вас мучают страхи, панические атаки, чувство вины перед кем-либо, вы можете попробовать эту несложную и увлекательную технику сделать самостоятельно:

Упражнения для работы низкой самооценкой, виной, страхами

Если вас мучают страхи, панические атаки, чувство вины перед кем-либо, вы можете попробовать эту несложную и увлекательную технику сделать самостоятельно:

1. Составьте список аргументов, оспаривающих логику вашего страха, чувства вины перед кем-либо или низкой самооценки. Запишите их на листок бумаги.

2. Произнесите эти аргументы вслух, нумеруя каждый аргумент («Во-первых…, во-вторых…»). Принцип накопления до количества лет.

Пример (для страхов, панических атак):

Во-первых, мне мои страхи беспочвенны

Во-вторых, отсутствует какая-либо, реальная угроза

В-двадцать восьмых, я молодая и здоровая!

Есть у меня еще вот такая техника для работы со страхами:

Техника работы с фобиями «Ремонт в Комнате Страха»

Пример (для чувства вины):

Во-первых, я никому и ничего не должна

Во-вторых, каждый человек делает свой выбор сам

В-двадцать восьмых, с помощью чувства вины он(а) манипулировал мною

Справится с чувством вины поможет такое упражнение:

Техника «Ваш секретик из детства»

Можно поработать, как мы уже говорили, и с низкой самооценкой

Пример (для самооценки):

Во-первых, я стройная

Во-вторых, у меня красивые глаза

В-двадцать восьмых, я сексуальная!

Если Вам уже немного за...

Думаю, что в целом, логика Вам понятна!

А теперь продолжим работу:

Вариант-1

1. Напишите Ваши аргументы складно и красиво, как бы Вы ответили на вопросы самому (самой) себе, на каждой строчке.

2. Возьмите диктофон и запишите Ваши аргументы прочитайте с выражением, но естественно!

3. Прослушайте mp3 файл Вашего голоса.

4. Если у Вас будут замечания к интонациям, перезапишите Ваши аргументы!

5. Закачайте в плеер или на смартфон.

6. Слушайте этот перечень во время тревожных состояний.

Вариант-2

1. Разрежьте листок на узкие полоски (по одному пункту).

2. Сверните их в трубочки.

3. Найдите красивый мешочек или коробочку.

4. Положите трубочки аргументов в нее и носите с собой.

5. Доставайте по одной – две трубочке, разворачивайте и читайте, когда Вам страшно или тревожно или хочется поддержки!опубликовано econet

Автор Наталия Филимонова

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