Самое страшное неверие — это неверие в себя. Томас Карлейль

Как развить веру в себя?



Самое страшное неверие — это неверие в себя.

Томас Карлейль

Как Вы думаете, что является основой успеха в любом деле?

Может быть хорошее знание этой сферы деятельности, наличие опыта, выдающийся интеллект, или же, как сейчас модно говорить, большая внутренняя энергетика?

Ничего подобного!

Основой успеха в любом деле является особый вид веры: вера в себя – вера в свою способность этого успеха достичь.

В Священной книге всех христиан - Евангелии много говорится о необходимости верить и о противоположности веры – сомнениях. Христос говорит своим ученикам: «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» Апостол Иаков, говоря о значимости веры добавляет, что нельзя сомневаться, «потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой».

Древняя тибетская мудрость гласит: «Сомнение предательству равно». Человек, который сомневается в себе, предаёт сам себя. Древние вообще хорошо знали эти истины – ещё за пятьдесят лет до рождения Христа, римский поэт Вергилий писал: «Они могут, потому что они в этом убеждены»

Те, кто достигли вершин успеха, тоже прекрасно знают насколько важно верить в свои силы. Вот только несколько высказываний великих людей:

«Талант – это вера в себя. В свою силу.» (Максим Горький – великий русский писатель)

«Если не верить в самого себя, нельзя быть гением» (Оноре Де Бальзак – великий французский писатель.)

«Вера в себя есть нечто прекрасное, ибо это признак человека, сознающего свои способности» (Томас Гоббс – английский философ- материалист)

Один современный успешный российский предприниматель на вопрос журналиста о том, в чём секрет его успеха, пошутил: «В тупой самоуверенности, идиотском оптимизме и глухоте к здравому смыслу».

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Самоуверенность

Сколько же негативного смысла приписали этому слову в сознании многих из нас родители и учителя. Самоуверенность – это вера в самого себя. И не надо играть словами, говоря, что «самоуверенность – это плохое качество, а вера в себя – хорошее». Самоуверенность и вера в себя – это одно и то же. Мне лично очень нравится следующее определение этого понятия

«Вера в себя - это убежденность человека в том, что у него все получится».

Так откуда же растут наши сомнения в себе, сомнения в своей способности чего-то достичь в этой жизни своими силами?

Психологи знают – из детства. А именно из неправильного подхода к воспитанию ребёнка.

Только вспомните, сколько усилий прикладывается родителями и учителями для того, чтобы ребёнок мыслил теми же шаблонами, которыми мыслят его воспитатели (или вообще не мыслил), а главное – чтобы он чувствовал себя слабым и ничтожным (более глупым, более слабым, во всяком случае, ощущал себя приниженным по сравнению с родителями и воспитателями). Какие шикарные средства разрушения веры в себя даёт наша система воспитания.

Просто вспомните из своего детства – не было ли там воспитательских фраз типа:

«Вырастешь – поймёшь!»;

«Яйца курицу не учат!»;

«Рано тебе ещё об этом рассуждать!»;

«Делай, что тебе говорят и не умничай! (в данном случае имеется в виду – «думай так, как тебе говорят»);

«Поживёшь с моё – тогда узнаешь» (имеется в виду – «не думай, т.к. не имеешь ты пока на это права»);

«Отвечать надо так, как написано в учебнике – нечего нести отсебятину»;

«В сочинении по литературе писать надо то, что говорили литературные критики!» и т.п.

Ещё страшнее действуют оскорбления, которыми родители и некоторые учителя «награждают» ребёнка в детстве: «Дура!» («Придурок!»); «Тупица!»; «Лодырь!» («Лентяйка!»); «Бестолочь!» («Балбес!»); «Идиот!» («Идиотка!»); «Руки – крюки» («Руки у тебя кривые»); «Задохлец!»; «Слабак!»; «Дистрофик!»; «Мямля!» и т.п.

Психологи знают, что ребёнок бессознательно верит своим родителям и воспитателям. И когда те говорят ему, что он «Тупица» или «Лодырь», это действует как внушение под гипнозом. Вообще-то такие фразы - это и есть суггестия (внушение).

Сравните: «Не переживай, у тебя всё получится!» и «Неумеха!».

Первое – поддерживает веру в себя. Второе её разрушает. К счастью ребёнок никогда не верит полностью, что он действительно «бестолочь», «придурок», «лодырь», «тупица» и т.п., но к несчастью он всё-таки всегда в это верит (пусть и бессознательно, это уже не важно), ведь так сказала мама (папа, бабушка, дедушка, учительница и т.п.). Всё. Вера в себя подорвана. Он начинает сомневаться в себе и своих способностях.

«Сомнение предательству равно» - он обретает систематический опыт предательства самого себя: предательства своих способностей (читай предательства того, что в него заложил Бог или Природа). Семья и школа вдалбливают детям, что быть самоуверенным плохо.

Почему они это делают?

Да просто потому, что уверенный в себе ребёнок внушает опасения родителям и учителям. Они попросту боятся, что не смогут им управлять. Ведь уверенный в себе ребёнок, с точки зрения родителей и учителей «имеет наглость» иметь своё собственное мнение по поводу тех или иных событий.

А если он имеет своё собственное, отличное от воспитательского, мнение, то неровен час и он начнет действовать не так, как воспитатели (ну ещё бы, «не дай бог» ребёнок станет успешнее своих воспитателей – это же какой удар по их самооценке).

Ради управляемости ребёнка подавляется его вера в себя, его вера в то, что он способен сам до чего-то дойти своим умом, его вера в то, что он сам способен чего-то достичь в этой жизни. Такова цена управляемости.

Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают иногда в это верить.

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Как же развить веру в себя?

Пожалуй, тут есть три рекомендации, которые следует выполнять:

Первое – забудьте всё негативное, что говорили Вам по поводу Ваших способностей Ваши родители и Ваши воспитатели.

Когда Вам полезут в очередной раз в голову мысли типа «я неудачник, у меня ничего не получается» - просто улыбнитесь, скажите мысленно с насмешкой «ну, спасибо!» всем тем, кто когда-то внушал Вам идеи о Вашей «неполноценности», ещё раз доброжелательно улыбнитесь – на этот раз самому себе, и скажите себе при этом мысленно «опять я за старое, но нет, я туда не вернусь» и решительно гоните деструктивные мысли о своей неспособности прочь из своей головы.

Как говорит Михаил Ефимович Литвак: «Жизнь штука лёгкая, если Вам тяжело – значит просто Вы что-то делаете не так». Значит, когда что-то не получается надо прекратить на время действовать, сесть и хорошенько подумать: что я делаю не так и где я могу почерпнуть сведения о правильном образе действия? Ответ на этот вопрос обычно серьёзно продвигает вперёд на пути к успеху.

Второе – это нужно делать так, как в своё время удачно сформулировал Дейл Карнеги (хотя он не претендует на авторство этой методики): «Чтобы развить веру в себя, говорит он, нужно делать именно то, что вы боитесь делать и внимательно разбирать наиболее удачные случаи из этого своего опыта».

Третье – это рекомендация от автора «Собора Парижской Богоматери» - великого французского писателя Виктора Гюго: «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает вам чувство, что и вы сможете стать великим». В самом деле, «в мире слишком много людей, готовых списать вас со счетов. Вам не нужно делать это самостоятельно».

И в любом случае, запомните хорошенько: «Если вы сами цените себя невысоко, мир не предложит вам ни на грош больше».опубликовано econet

Автор Михаил Литвак

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