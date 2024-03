КОМПЛЕКС ПРЯНИКА: Как оставить попытки нравиться всем

Чаще всего общего одобрения ищут женщины. В основном, в силу того, что после установки «ты же девочка» общество твердой рукой прививает установку «ты же мать»...

Быть "хорошей девочкой" вредно для здоровья

Почему опасно прикидываться «пряником, который все нравится», рассказывает психолог Джеки Марсон, автор книги «Проклятие славных людей. Как прекратить отвечать требованиям других и научиться говорить «нет» (The Curse of Lovely: How to Break Free from the Demands of Others and Learn how to Say No).

Чаще всего общего одобрения ищут женщины. В основном, в силу того, что после установки «ты же девочка» общество твердой рукой прививает установку «ты же мать».

И если ты хочешь быть хорошей девочкой и матерью, то надо, чтобы все были довольны. И не важно, чего при этом хочется тебе.

Славные люди

«Славных людей» очень легко узнать в толпе. Язык их тела постоянно указывает на подчиненность, они постоянно улыбаются, кивают и соглашаются со всеми.

Они все время повторяют: «Да», «Прекрасно!» и «Без проблем!».

Я когда-то тоже была «славной женщиной», всегда отзывчивой, дружелюбной, доброй. Всегда счастливой от возможности присмотреть за чьим-то ребенком, выслушать жалобы друзей на жизнь, помочь коллеге закончить работу — неважно, насколько при этом я устала и насколько мне это неинтересно.

Но настолько милыми всегда быть невозможно. Наш негатив, который мы загоняем внутрь, отравляет душу и тело.

В Южной Корее, кстати, подавленный гнев считается смертельным заболеванием. Он съедает нас изнутри, ослабляет иммунную систему.

Если мы подавляем его, то, рано или поздно, он начинает либо просачиваться, либо взрывается в один момент.

Это когда всегда такая милая мама вдруг как заорет за обеденным столом: «Где мой чертов стакан, я спрашиваю?!» Все в шоке, она сама — тоже.

И думает: «Что это было со мной? Я — монстр! Они меня теперь все ненавидят!»

Она видит, что окружающие считают ее гнев неприемлемым, и быстро загоняет его назад, внутрь себя.

А ведь гнев — это энергия, а она никуда не исчезает.

Если говорить не о взрыве, а об «утечке» гнева, то это происходит так, что сама славная женщина этого не замечает, но вот близких и друзей не проведешь, ведь они все видят. Особенно дети.

Они всегда замечают стиснутые зубы, холодные взгляды и фальшивые улыбки. И они начинают бояться своего сердитого родителя, так и замыкается порочный круг.

Для того чтобы его разорвать, нужно распознать и обнулить вредные привычки нашего поведения.

Дверной коврик

Я работала психологом в женской тюрьме Холлоуэй, там было полно «славных женщин».

Дело в том, что «проклятие славного человека» не обязательно распространяется сразу на все сферы нашей жизни.

Вот какое упражнение я придумала для группы заключенных: нарисовала «Линию ассертивности»:

На одном конце Дороти-Дверной-Коврик, на другом — Агрессивная Агнес, которая на всех бросается.

Посередине была Ассертивная Барбара: спокойная женщина, умеющая сказать «нет» без агрессии, но решительно.

Я использовала эти три живописных персонажа для того, чтобы прочесть на разные лады сценарий потенциально проблемной ситуации.

Например: платье, которое вы купили, оказалось слишком мало и его нужно вернуть.

Потом я попросила всех выбрать себе точку на прямой ассертивности и подумать, какой может быть их собственная реакция.

Если такая ситуация кажется вам до ужаса проблемной, вернуть что-то — немыслимой пыткой, высказать свои претензии — вообще невозможным действием, тогда вы — Дверной коврик.

Это открытие смешило участниц группы, они все ставили свои точки поближе к Агрессивной Агнес: «Я бы ей это платье в рожу швырнула!» — машут они кулаками.

Тогда я пробую подать другую проблему: «Представьте себе, что ваш мужчина побил вас. С вас довольно и вы хотите ему сказать о разрыве отношений. Выбирайте свою реакцию на графике!»

И вот, кулаки у большинства опускаются и точечки ставятся уже поближе к Дороти.

И вот, оказывается, что большинство этих кажущихся агрессивными женщин, пострадали от домашнего насилия, их унижали, били и эксплуатировали — в сексуальной сфере или в качестве наркокурьеров. Во внешнем мире они были храбрыми, но робели перед своими партнерами.

У каждого есть та сфера в жизни, где быть ассертивным тяжело. У большинства моих клиенток хорошая работа. Там они собранные, компетентные, уважаемые руководители. А дома они часто становятся слабыми, робкими женщинами, кружащими вокруг мужа и детей.

«Славные женщины» обращаются за психологической помощью по той же причине, что и все остальные: когда они теряют контроль над своей жизнью, впадают в депрессию и тревожность, когда взлелеянные отношения обрываются.

История одной тихони

Джессика, одна моя клиентка, пришла после того, как ее жизнь распалась на куски: партнер ушел к другой.

Она была зла и разочарована, попробовала искать утешения в еде — быстро поправилась и стала настоящим трудоголиком.

До всего этого она думала, что достаточно быть тихой, скромной и трудолюбивой, чтобы все тебя любили и ценили. Но она ошибалась, как выяснилось.

А все началось с детства: растила ее одна мама, которая много работала. После школы с ней сидел строгий дедушка: чтобы не раздражать его, Джессика научилась опускать глазки и быстро делать, что велено.

Она получила диплом с отличием, поехала работать в Лондон. Там коллеги быстро смекнули, что она не может сказать «нет» и свалили на нее всю работу.

Она с улыбкой бралась за дополнительную работу и задерживалась в офисе каждый день на несколько часов.

Ее парень не смог этого вынести, а потом не смогла больше и она сама.

Как психолог я знаю твердо: никогда не стоит менять что-то слишком радикально и слишком быстро. Люди не любят перемен, они их отталкивают, наказывают или отговаривают тебя. Поэтому важно все делать шаг за шагом.

Джессика написала список своих самых больших страхов и дала каждому оценку от 1 до 10, а потом стала экспериментировать: «Что случится, если я не начну извиняться, когда кто-то толкнет меня в метро?»

Оказалось, что ничего не случится.

Она продолжала: «Что случится, если коллега попросит меня выполнить работу немедленно, а я откажусь и скажу, что сделаю к пятнице?»

Ничего не случится! Джессика слышала в ответ: «Хорошо, без проблем.»

Она была в шоке: «Господи, почему я не говорила так 10 лет тому назад?»

Она поняла, что ее страхи существуют только в ее голове, с этого момента начался настоящий прогресс.

Через несколько месяцев уже она давала задания коллегам, ее повысили в должности, у нее появилась богатая социальная жизнь вне офиса.

Следует понять, что как только вы поменяете свой образ мышления и признаете важность ваших собственных чувств, внешние изменения будут автоматическими.

Когда вы поймете, что вам вредит, вы больше не сможете не обращать на это внимания.

Ты же мать!

Другая моя пациентка, Сара, была дочерью очень критичной женщины, и замуж вышла за такого же жесткого и бескомпромиссного человека.

Когда мы познакомились, у Сары было уже четверо детей.

Каждый ее звонок матери начинался с того, что она выслушивала обвинение: «Наконец-то ты соизволила позвонить матери. Я за это время уже могла умереть и не дождаться звонка!»

Потом мать спрашивала, что делал кто-нибудь из внуков в это время. Например, Сара говорила, что ребенок купается. «Что? Семилетний ребенок один в ванной? Да что ты за мать вообще!»

И вот так каждый раз.

Несколько первых наших встреч Сара посвятила полностью оправданиям, она хотела, чтобы я поверила ей, что она не плохая мать, не плохая дочь, не плохая жена, она хотела, чтобы я была на ее стороне.

Она была настолько растеряна, что не понимала даже, что я ей говорю.

Ей понадобилось время, чтобы увидеть проблему и принять мою помощь.

Прорывом для нее был момент осознания, насколько токсичным и несправедливым было обращение с ней ее матери и мужа.

Неужели она не видела этого раньше? Не совсем.

Она привыкла к критике и неодобрению с детства, она научилась мириться с ними.

Следующим шагом стало избавление от вредных голосков в голове: «ты глупая!», «ты ничего не можешь сделать правильно!»

Сначала надо понять, что это вовсе не ваш внутренний голос, это голос властной матери, строгого дедушки, и т.д.

Во-вторых, этот голос лжет!

Я советую своим пациентам заменить эти выражения на боле позитивные.

Одна клиентка заменила суровые голоса родителей на голос своей доброй бабушки. И даже повесила на шею ее украшение.

Теперь, когда она волнуется или тревожится, она дотрагивается до украшения и «слышит» бабушкины слова ободрения.

«Славные люди» без масок

Когда «славные люди» сбрасывают маски, нас могут ждать различные сюрпризы.

Некоторые отношения в паре не настолько прочны, чтобы выдержать смену динамики и пары тогда распадаются.

Иногда партнер не только принимает перемены, но и сам меняется.

Это случилось со мной и моим мужем. Оказалось, он не так уж и любил «славную», вечно сияющую версию меня, потому что он был способен видеть, как подавленный гнев просачивается сквозь это фальшивое сияние.

Чтобы избежать конфликтов, он стал использовать работу как убежище.

К счастью, когда мы решили раскрыть карты, наши отношения стали работать лучше. Они стали более естественными и глубокими.

Самая большая проблема со «славными людьми» — это то, что окружающие никогда не могут быть уверены в том, каков на самом деле этот «славный человек», что он думает, чувствует.

