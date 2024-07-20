СЧАСТЛЫВЫЕ отношения: 12 секретов

Счастливые пары, которые остаются вместе надолго, упорно работают, чтобы сделать свои отношения бесконечными. Не существует никакого «чудодейственного средства» для длительных отношений, но есть секреты, которые должна знать каждая пара

12 секретных привычек счастливых пар

Счастливые пары, которые остаются вместе надолго, упорно работают, чтобы сделать свои отношения бесконечными. Не существует никакого «чудодейственного средства» для длительных отношений, но есть секреты, которые должна знать каждая пара.

Каждая пара, которая продолжает быть вместе, познала эти секреты и со временем превратила их в привычки. Эксперты по отношениям поддерживают: эти привычки помогут сохранить любые отношения здоровыми и сильными в течение многих лет.

1. Проводите время вместе

Очевидно, что вы хотите проводить время со своим партнёром; однако, это не всегда возможно. Пары, которые остаются вместе, знают, что время нужно находить.

Даже если это просто телефонный звонок во время обеда или час в конце дня – сделайте так, чтобы совместное время было. Пары, которые остаются вместе, прилагают все усилия, чтобы выслушать друг друга и разделить свои чувства.

2. Отключите социальные сети

Несмотря на то, насколько забавной может быть демонстрация ваших отношений в Интернете, важно знать предел. Иногда сделайте этот дополнительный шаг, чтобы отложить телефон, выключить ваш компьютер и провести качественно время с вашим партнёром.

Хранить некоторые вещи о себе и ваших отношениях – ключевой момент, чтобы оставаться счастливыми и эмоционально здоровыми.

3. Двигайтесь с потоком

Вы знаете, что все отношения испытывают свои взлёты и падения. Не каждые отношения будут одинаковыми, и вы будете сталкиваться с разными трудностями в каждых из них.

Пары, которые остаются счастливыми вместе, понимают важность движения с изменяющимся потоком любых отношений. Вы не сможете двигаться вперёд, если будете продолжать останавливаться.

4. Учите друг друга

Бывает так, что мы можем научиться чему-то у людей вокруг нас. Мы не должны воспринимать интимные отношения иначе. Приобретение знаний и обучение друг друга является одной из привычек, которых должны придерживаться счастливые пары.

Не бойтесь раскрыть свои недостатки и не бойтесь позволить своему партнёру указать вам путь! Отношения предполагают рост, и иногда мы должны расти вместе.

5. Выговаривайтесь

Счастье не заключается в том, чтобы прятать проблемы под ковриком и надеяться, что они уйдут сами. Счастливые пары, которые остаются вместе, знают, как говорить о своих проблемах.

Они не позволяют проблемам превращаться в гнойники. Они принимают разногласия, разговаривают о них и приходят к компромиссу или соглашению.

6. Они демонстрируют привязанность

Секс хорош, но привязанность – тоже важная часть отношений. Держаться за руки, обниматься, целоваться и прижиматься – всё это важные аспекты привязанности, но почему-то эта близость часто упускается из виду.

Напоминание вашему партнёру о своей любви является жизненно важной привычкой для отношений.

7. Оставайтесь близкими

Конечно, близость (и физическая, и эмоциональная) является ключом к длительным, счастливым отношениям. Пары, которые сохраняют близость регулярной частью своих отношений, намного вероятнее останутся вместе.

Согласно исследованию, близость важна для счастливых отношений, потому что она способствует созданию более сильной связи между двумя людьми.

8. Выражайте признательность

Когда отношения длятся некоторое время, мы можем начать считать нашего партнёра само собой разумеющимся, даже если мы на самом деле так не думаем. В действительности, можете ли вы вспомнить последний раз, когда были благодарны за то, что ваш партнёр приготовил ужин или помыл посуду?

Что насчёт того, чтобы вынести мусор или заправить машину? Важно выражать признательность, и счастливые пары делают своей привычкой говорить «спасибо».

9. Научитесь прощать

По словам Марка Гулстона, доктора медицины, счастливые пары знают, что доверие и умение прощать друг друга помогают идти дальше. Когда возникают разногласия или когда ваш партнер делает что-то плохое неумышленно, важно доверять и прощать. Обсудите вместе, как уйти от этого неприятного момента. Счастливые пары прощают, а не держат зла.

10. Напоминайте о себе

Гулстон также считает, что счастливым парам необходимо напоминать друг о друге в течение дня. Иногда весь наш день может быть настолько загружен, что не остаётся времени вообще ни на что.

Пары, которые не забывают друг о друге и пишут сообщения или делают звонки, более вероятно будут счастливы и построят длительные отношения. Покажите вашему партнёру, что вы заботитесь и думаете о нём.

11. Научитесь спорить

Существуют правильный и неправильный способы спорить с вашим партнёром. Споры случаются, но ваш партнёр – не ваш враг.

Счастливые пары учатся спорить, не рассматривая своего партнёра как кого-то, у кого они должны выиграть. Скорее, они ищут положительное решение, чтобы закончить спор.

12. Говорите «я люблю тебя» каждый день

Счастливые пары всегда напоминают друг другу, что они заботятся и любят друг друга. Говорить «я люблю тебя» каждый день помогает формировать более сильные связи между вами и вашим партнёром.

Счастливые пары, которые остаются вместе надолго, говорят друг другу «я люблю тебя» каждое утро, каждый вечер, в течение дня и всегда, когда они могут.

Заключительные мысли

«Я думаю, что успех любых отношений заключается в коммуникации, оценке и понимании». – Миранда Керр

Счастливые и длительные отношения могут быть у каждого. Вы просто должны знать, как решать проблемы, которые встречаются в отношениях. Эти привычки – отправная точка для построения долгих и счастливых отношений.опубликовано econet

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