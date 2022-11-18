ЖЕНСКИЕ ПРИВЫЧКИ, которые очень раздражают мужчин

Мужчины понимают женщин не во всем и не всегда. Есть черты характера и привычки слабого пола, которые раздражают мужчин настолько сильно...

Мужчины понимают женщин не во всем и не всегда.

Есть черты характера и привычки слабого пола, которые раздражают мужчин настолько сильно, что они готовы прекратить отношения как можно скорее.

Конечно, терпение у всех разное, но и любовь не всегда настолько поверхностна, что нет сил терпеть недостатки любимой женщины.

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Мужчины — это сгусток эмоций, несмотря на то, что многие считают мужчин приверженцами логики.

Если вывести мужчину из себя, он может совершить какую-нибудь глупость по отношению к вам.

Есть риск, что некоторые ваши привычки способны разрушить отношения.

Будьте осторожны, если не хотите, чтобы ваш мужчина жил в стрессе.

Женские привычки, которые бесят Вашего мужчину

Привычка первая: общение с бывшими

Нормальный и уважающий себя мужчина никогда не будет терпеть это.

Даже если для вас это нормально, то для него уж точно нет.

Просто попробуйте представить, как бы вы чувствовали себя, если бы он общался со своей бывшей.

Вы можете сказать: «Ну и что?». Конечно, ничего страшного, может, и не будет, но не стоит думать, что мужчина относится к этому так же.

Мужчина может быть и не ревнивым, но тот факт, что вы общаетесь с бывшим, говорит плохо не о вашем партнере, а о вас.

Вы не умеете переключаться на новые отношения, либо вы просто неуважительно относитесь к своему партнеру.

Одно дело, когда вы только начали встречаться, а другое дело — серьезные отношения или брак.

Многие даже в браке продолжают общаться с людьми из прошлого.

У вашего мужа либо титаническое терпение, либо он равнодушен к вам, потому что по-настоящему влюбленный мужчина не позволит вам общаться с бывшими.

Привычка вторая: постоянные обиды

Неполадки со здоровьем, с работой, в отношениях — это всё временно.

Есть девушки и женщины, которые обижаются по поводу и без.

Дело в том, что некоторые дамы очень любят утрировать проблему и накручивать себя.

У многих это гипертрофировано, поэтому любой факт превращается в цепочку выводов, причем не самых позитивных.

Мужчины не являются телепатами и они мыслят абсолютно иначе.

Если вы не можете совладать с собой и избавиться от этого «недуга», то вы будете отталкивать мужчин от себя.

Больше всего мужчин раздражают ваши слезы без причины и негативные эмоциональные бури.

Со временем мужчины привыкают к этому, но бывает так, что привыкать совсем не хочется — хочется расстаться и убежать куда-нибудь подальше от эпицентра негатива и слез.

Признайте, что это метод манипуляции, пусть и бессознательной. Переживать такое мужчине очень сложно.

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Привычка третья: ревность

В принципе, ревность раздражает абсолютно всех, но мужчины вообще не переносят постоянного контроля.

Есть девушки и женщины, которые контролируют каждый шаг своего избранника.

Если он вам изменял до этого, у вас есть причины переживать, но если ваш любимый ничего плохого не делал, дайте ему больше свободы.

Если вы будете постоянно проверять его, как мама школьника, то он скорее сбежит от вас, чем найдет себе любовницу ввиду отсутствия контроля в целом.

Ревность — это ужасное чувство, потому что оно очень негативно влияет на вас, а также лишает жизненных сил вашего мужчину.

Ревновать — это нормально, но нужно держать себя в руках, иначе так недалеко до психического расстройства.

В отношениях должно царить полное доверие.

Привычка четвертая: обсуждение любовных драм с посторонними

Посторонними считаются даже родители, лучшие подруги, братья, сестры и так далее.

Выносить сор из избы попросту нельзя.

Девушки зачастую настолько сильно переживают из-за отношений, что посвящают абсолютно во все детали кого-то из близкого окружения, а иногда и всех сразу.

Из-за этого ваши мужчины могут испытывать огромный дискомфорт при общении с этими людьми, ведь они знают, что о них известно буквально всё.

Это очень плохой поступок со стороны любой девушки, которая дорожит отношениями и хочет, чтобы все было в полном порядке.

Любовные тайны должны оставаться между вами.

Решайте проблемы вместе, а не при помощи третьих лиц, ведь среди третьих лиц вполне могут оказаться завистники.

Даже ваша близкая подруга может вам завидовать и давать неправильные советы

Человеческая жестокость — это не то, что мы видим по телевизору. Она вокруг нас, в нас самих.

Мужчины тоже грешат тем, что выставляют отношения напоказ, но сейчас вы говорим о вас, о представительницах прекрасного пола.

Не рассчитывайте на помощь других людей — так вы сделаете только хуже и оттолкнете своего мужчину от себя.

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Привычка пятая: легкомыслие в финансовых вопросах

Деньги — очень важная сфера жизни.

Не имеет значения, работаете вы или нет — нужно правильно планировать общий бюджет.

Даже если общего бюджета нет, все равно желательно правильно тратить деньги, потому что в любой момент финансы могут понадобиться.

Мужчины, несмотря на свою эмоциональность, в вопросах, касающихся денег, очень рассудительны и дальновидны, потому что перед ними стоят вполне четкие цели.

Они не падают в обморок от умиления перед новыми вещами, как это делают многие женщины.

Конечно, транжирить могут все, но девушки это делают чаще. Мужчинам это очень не нравится.

Привычка шестая: долгие сборы

Когда вам нужно вместе с любимым пойти куда-то на важную встречу, вы можете собираться хоть 10 часов, но тогда делайте это заранее — за 10 часов до выхода.

Распределяйте свое время правильно.

Опоздать могут все, но не стоит делать так, чтобы ваш мужчина ждал вас подолгу.

Шопинг — это совсем другое. Там можно позволить себе задерживаться настолько, насколько нужно.

Но если вы заставляете вашего мужчину ждать вас везде и всюду, то знайте, что это его ужасно раздражает.

Привычка седьмая: копаться в его вещах

Не трогайте вещи вашего любимого мужчины. Не перекладывайте их с места на место, не убирайтесь в его личных местах.

Вы можете сделать ему замечание о том, что нужно прибраться — это будет выглядеть вполне здраво, но не нужно брать на себя обязательства его мамы. Он не маленький мальчик, а вы — не его мама, так что уважайте его личное пространство.

Это касается не только инструментов, одежды и аксессуаров, но и всего остального.

Любовь — это взаимное уважение и самоуважение. Если вы решились на открытые чувства и жизнь бок о бок со своим мужчиной, то вам придется понять, что его раздражает, а что нет.

Самый простой способ расставить все точки над «i» — поговорить. Нет ничего более простого, чем прояснить всё заранее.

Если вы знаете, что у вас есть предрасположенность к какому-то из вышеперечисленных «недугов», то лучше постараться сделать все, чтобы избавиться от этого. опубликовано econet.ru.

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