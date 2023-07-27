Как справиться с переживаниями: эффективные техники НЛП

Чтобы снизить интенсивность переживания, представьте неприятную ситуацию (человека), (место), каким это всё будет ... 50 лет спустя.

НЛП знает один простой психотерапевтический рецепт, который помогает практически «от всего».

Если перефразировать известные слова про «Учиться, учиться и ещё раз учиться», то заповедь НЛП можно сформулировать так: «Визуализировать, визуализировать и ещё раз - визуализировать».

Если Вы уже знакомы с НЛП по нашим предыдущим статьям (или сами изучали этот жанр психотерапии), то Вы знаете, что работа клиента по самоисцелению (в НЛП) заключается в том, чтобы представлять каждую свою положительную или негативную ситуацию в виде фильма и прокручивать его в голове - то так, то эдак.

Вот именно в этом «то так, то эдак» и заключается секрет НЛП-успеха. И эта работа для очень неподготовленного человека (да ещё и не визуала) очень сложна.

Тем не менее, если просто начать пробовать, то уже вскоре Вы сделаете грандиозные успехи (по сравнению с тем, что умели, а точнее - совсем не умели) раньше.

А научившись манипулировать с «фильмами» событий, Вы получите ключик от заветной двери - за которой - исцеление и умение осознанно выбирать себе счастливую долю, отказавшись от того комка нервов, который имеет обычный, среднестатистический человек...

Самые простые техники НЛП

С них-то и нужно начинать тренироваться быть волшебником...

Смысл всех этих техник НЛП практически сводится к одной задаче: если учесть, что в основном, все люди делают из мухи - слона (и страдают от этого), то задача НЛП-психотерапии будет обратной: как научиться превращать «слона» обратно в муху - иными словами, как справляться с событиями и переживаниями, которые вызывают у нас гамму негативных эмоций и расшатывают нервы.

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Упражнение НЛП №1 «Мелочи жизни» (из серии «слоны и мухи»)

Вы можете не поверить (особенно, если не практикуететехники НЛП, а только слышите о них время от времени), так вот - вы можете не поверить, но это - работает.

Возьмём негативную ситуацию, которая произошла в Вашей жизни.

Возьмём самую простую, но обидную историю. Вы катались по морю на прогулочной яхте, зазевались и уронили в воду - браслет. Очень красивый, и дорогой браслет, любимый Вами.

Что делать? Тренеры НЛП как-то прислушались к поговорке: «Не переживай, это всё - мелочи», а поскольку НЛПисты, как и все уважающие себя психотерапевты, понимают всё буквально, они заставили своих пациентов БУКВАЛЬНО представить себе крупную негативную ситуацию как МЕЛОЧЬ - то есть, в своём воображении - уменьшить её в размерах. (Напомню, речь всегда идёт о прокручиваемом в голове фильме).

Ваша задача - сначала представить себе Ваш потерянный браслет очень чётко, в красках, и всю негативную ситуацию с его падением в воду прокрутить в голове также - красочным фильмом.

Ну а затем... Затем представьте, что Вы «перевернули бинокль» и Ваш браслет вдруг удалился от Вас на несколько сотен метров, на километр, на несколько километров... Вы уже не видите браслет, вместо него перед глазами маячит какая-то тёмная еле различимая точка....

Ну что? Вам надоело всматриваться? А ну её совсем, эту точку - что глаза портить, пытаясь разглядеть какую-то мелочь?

Этот пример - точен с точки зрения психологии. Человеку свойственно терять интерес к предмету, который он оставляет далеко позади себя, когда предмет теряет очертания и уменьшается, по мере того, как расстояние между предметом и наблюдателем стремительно увеличивается.

Вспомните себя в поезде, наблюдающим в окне какой-нибудь странный и интересный объект, проплывающий за окном на ещё слабом ходу. Вы смотрите-смотрите, но вот поезд набрал ход, завернул, и странный объект уже почти, что не видать... И тогда Вы машете на всё это рукой, и Ваше внимание переключается на что-нибудь более захватывающее, например, на жареную курицу, завёрнутую в масленую бумагу.

Принцип этого упражнения НЛП понятен.

Вам нужно просто уменьшить картинку тревожащей ситуации так, чтобы предмет, который Вас тревожит, уменьшился до микроскопичсеских размеров...

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Упражнение НЛП №2 «Неумелый фотограф засветил плёнку»

Точно также, как в случае с «мелочью», тренеры НЛП прислушались к расхожим выражениям типа: «пробелы в памяти», «белое пятно».

И сделали из этого отлично работающую технику.

(Вовсю по этому принципу работает, кстати - Симорон.

А сам принцип Вам понятен?

Берём расхожее выражение (пословицу, поговорку, фразеологизм) и буквально выполняем то, что там сказано, каким бы идиотическим это не казалось занятием.

Например, если некая дамочка злоупотребляет выражением «Я тут бьюсь как рыбица об лёд, чтобы он хоть что-то сдал, а он не сдаёт», то даму наряжают «рыбицей», и предлагают ей побиться об лёд - три раза в день по пять минут.

Хорошо если симоронщики разрешат биться об лёд «искусственный», а то ж ещё заставят и на улицу идти!

По такому же принципу людям предлагают «собрать в кучу мозги», если они только так и умеют решать какую-то задачу, ... и так далее)..

Выражение «пробелы», «белое пятно» натолкнуло НЛП вот на какую технику.

Если у Вас есть воспоминания, которые сами отпечатались чёткой картинкой и эти воспоминания несут в себе огромную разрушительную силу - делайте этот образ всё светлее и светлее, пока окончательно не «засветите» его.

Когда Вы хотите что-либо забыть, делайте картинку светлой до тех пор, пока не перестанете видеть, что на ней изображено.

Помогает.

Есть техника НЛП - обратная этой.

Если Вы забыли часть событий, а вам необходимо восстановить в памяти упущенные звенья, «как всё было» то, наоборот, сгущайте краски. Делайте картинку более тёмной!

Тогда из подсознания вдруг придут забытые её фрагменты. Так мы получаем доступ к содержанию картинки, на которой какая-то её часть была Вами упущена.

И, наконец, последнее на сегодня упражнение НЛП.

Упражнение НЛП №3 «Через 50 лет» или «Двадцать лет спустя»

Вариант названия для тех, кто помнит и любит мушкетёров Дюма.

Чтобы снизить интенсивность переживания, представьте неприятную ситуацию (человека), (место), каким это всё будет ... 50 лет спустя.

Взгляд, брошенный на такую «трагедию» из такого далёкого будущего, как правило, уменьшает значение и пафос того, что волнует и волнует неприятно.

Как писал поэт Некрасов:

Не всё ж читать вам Бокля!

Не стоит этот Бокль

хорошего бинокля...

Купите-ка бинокль!

Попробуйте эти техники НЛП - они очень эффективны.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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