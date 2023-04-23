Границы чаще нарушаются изнутри. ВАМИ!

Границы с близкими людьми требует большей прочности, чем таковые к окружающим!

Безграничные отношения, или где есть ад на земле

Короткая преамбула. Жили-были двое. Жили они в меру хорошо. А потом решили создать пару. Чтобы жить еще лучше. И не учли они один-единственный момент. Границы с близкими людьми требует большей прочности, чем таковые к окружающим!

А что люди часто делают тогда, когда сближаются со своим партнером? Последовательно и целенаправленно повышают прозрачность своих границ. Цель такого поведения проста – получить как можно больше удовольствий за счет попытки максимального сближения с партнером. И желательно побыстрей. А лучше – сразу.

Это естественные помыслы. Которые опираются на жажду счастливого случая. На надежду получить партнера, который полностью мне подходит. Которому я могу доверять все и рассчитывать на то, что я не получу эмоциональную пробоину. Так как партнер будет меня уважать. Меня, мой характер, мои чувства, мои мотивы…

Какова вероятность подобного исхода в случае любого отдельного человека, что встретился вам на пути? А кто его знает…

Но вот, что известно, на чем МОЖНО делать акцент, так это на критериях того, что ваши границы УЖЕ пробиты.

Итак. Вообще НЕ ВАЖНО, какое действие или событие происходит в ваших отношениях. Важно лишь то, что вы чувствуете в ваших отношениях.

Именно ваши чувства – это маркер того, что границы трещат по швам.

Обида.

Обида – это проглоченная злость. А злость у нас возникает тогда, когда мы чувствуем давление на наши границы. Если же мы решаем сдержать свою злость, то с высокой долей вероятности можно предполагать факт нарушения наших границ.

Разочарование.

Разочарование – это чувство, отражающее крах наших ожиданий. А ожидания у нас возникают там, где у нас четкие и конкретные планы. Да, не всегда осознанные, что есть, то есть. Но эти планы ВКЛЮЧАЮТ в себя другого человека. То есть наличие подобных планов уже подразумевает, что вы открыли границы и впустили партнера внутрь себя (не путать со совместной жизнью).

Вина.

Когда вы чувствуете вину, вы как бы ставите себе диагноз. Я ошибся и я должен страдать из-за своего поступка. По сути, речь идет об аутоагрессии. О попытке самому делать себе же плохо за то, что определённым образом поступил в отношениях. В этом случае границы вы не просто нарушаете. Вы словно медленно сверлите самого себя. Методично и безжалостно.

Важные нюансы. Наличие любого чувства НЕ означает 100% вероятности нарушения ваших границ. А вот наличие чувств (описанных трех) и ОТСУТСТВИЕ действий с вашей стороны, которые бы были направлены на регуляцию отношений приравнивается к нарушению границ. То есть:

Если вы варитесь в своей обиде, вине или разочаровании = ваши границы нарушены

И еще. Если вы присмотритесь внимательно, то все три описанных чувства подразумевают, что ваши границы нарушаются ИЗНУТРИ, а не извне. То есть вы этот процесс запускаете. Своими привычками, своим шаблонным поведением, своими установками (теми, которые из детства и личного опыта). Еще раз:

Психологические границы чаще нарушаются изнутри. Вами!

Думаем дальше.

Почему вы вообще разрешаете нарушать ваши границы?

Ответ 1. Нехватка осознанности и поиск оправданий себе.

Чтобы понять почему именно так, достаточно задуматься о том, что собой представляют эти ваши границы. Границы – это место столкновения вашего характера, ваших потребностей, ваших эмоций и вашего поведения с таковыми же явлениями со стороны другого человека. То есть каждый раз, когда вы проявляете свой характер, свои переживания и что-то делаете для реализации своих потребностей и/или желаний… вы контактируете своими границами.

Заметьте, ваши границы отражают ваше стремление чего-то достигнуть. То есть границы человека проявляются в реализации своих потребностей. И вот когда вы уступаете и не разрешаете себе реализовать свои потребности в момент контакта с партнером/оппонентом – ваши границы и нарушаются.

И начинаются ваши страдания. Первым делом из-за того, что вы обесцениваете значимость своих желаний. Я могу подождать. Сбудется в следующий раз. Мне это не дано. Обойдусь. Я слабей. У меня не получится. Текст в голове может быть разным. Суть одна – вы находите оправдание тому, почему у вас что-то не получилось.

Ответ 2. Нехватка сотрудничества в отношениях.

В конце предыдущего пункта вы совершенно резонно можете заявить следующее: «мой ресурс ограничен; меня в любом случае ждут препятствия, которые я не смогу преодолеть». И вы правы в том плане, что такие ситуации повсеместны. И неизбежны. Вот только речь сейчас идет об отношениях. А не о потребностях в целом. Ведь ваши границы проявляются ТОЛЬКО в отношениях (кроме физических, естественно).

И вторая причина, которая определяет начало ваших страданий из-за нарушения границ касается объема вашего сотрудничества. ЛЮБОЕ сотрудничество УКРЕПЛЯЕТ границы. Так как вы вдвоем идете к цели- реализации ваших желаний и потребностей.

И чем меньше вы сотрудничаете с людьми, тем чаще ваши границы нарушаются. Так как повышается вероятность конкуренции, давления, манипуляций, подстроек под другого. И, следовательно, повышается вероятность нарушения ваших границ.

Ответ 3. Идеализация партнера.

Заметьте, первые два ответа касались любых отношений. И близких тоже. Но именно за счет идеализаций объем ваших страданий из-за нарушения границ кардинально увеличивается. Ведь идеализация – это наделение человека более совершенным чертами, чем то, что есть в реальной жизни. Вы можете считать человека более верным, умным, заботливым, внимательным, надежным … И чем больше вы идеализируете партнера, тем чаще и острей нарушаются ваши границы. Ведь партнер никоим образом не обязан соответствовать вашим ожиданиям…

Ответ 4. Смещение локуса контроля.

Очень часто в отношениях у кого-то из партнеров в голове рождается мысль «мне должны». Ну, или так: «я хочу, чтобы мой партнер делал меня счастливым». В этот самый момент вы передаете ключи от своих границ другому человеку.

Метафора – дать доступ к атомному реактору. И не дать инструкции по применению. И вообще не просить мнения другого человека – а оно ему нужно? А он к этом готов? И если готов – то, что он вообще там будет делать?

И хорошо, если вам попался вменяемый, вдумчивый и осторожный партнер. Он хотя бы будет вредить не спеша. А ведь бывают слоны в посудной лавке. Которые сразу же все разбивают вдребезги. И не потому что слон – плохая животина. А потому что нечего пускать 4-тонную махину в место, где стоят хрупкие предметы.

Так почему же именно близкие отношения часто становятся персональным долгосрочным адом для человека? Может быть потому мы меньше планируем отношения и способы реализации своих потребностей в отношениях (в сравнении, например, со своим делом)? Или может быть из-за того, что на работе отношения регламентируются должностными инструкциями? Или потому что близкий человек – это приятное слово? Или из-за наших мечтаний о том, что придет кто-то, кто сделает нас счастливыми? Или из-за всех 4х озвученных позиций разом?.опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet