КАКИЕ отношения обходятся нам СЛИШКОМ дорого

Женская дружба, которая «до первого мужика», такой же штамп, как женская логика - мало кто сомневается в том, что женщины способны и к разумному рассуждению, и к настоящей преданности друг другу. Но так же справедливо и то, что некоторым дамам доверять опасно

Женская дружба, которая «до первого мужика», такой же штамп, как женская логика - мало кто сомневается в том, что женщины способны и к разумному рассуждению, и к настоящей преданности друг другу. Но так же справедливо и то, что некоторым дамам доверять опасно.

Дорогая подруга

Корни мифа про логику мне всегда были понятны: в патриархальном мире девочкам предлагалось получать блага земные только из мужских рук, поэтому работал один и тот же прием: он логично объяснял, почему нельзя, она надувала губки, хлопала ресницами и проникновенным тоном говорила: «Я же хочууу, а значит, можно, неужели трудно понять?!» Он умилялся, отвечал: «Ах ты, моя дурочка» и поступал по слову ее.

Что до дружбы, то во времена моего детства считалось, что настоящей опорой женщине может стать только мужчина, поэтому в любой непонятной ситуации следовало найти того парня, который решит твои проблемы. Это вполне рабочий метод, если ты хороша собой и умеешь расплачиваться за услугу улыбкой и добрым словом. Да и без того на свете полно мужчин, готовых помочь даже некрасивой девочке или старушке, потому что хорошо воспитаны. «Другие женщины» расценивались примерно как секретарши при шефах - им стоило вежливо кивнуть, но власть, очевидно, была в других руках.

Но постепенно выяснилось, что во многих делах ключевой фигурой, от которой зависит процесс, оказывается все-таки женщина. Начиная от «тетки в ЖЭКе» и продавщицы, которая предупредит, что эта колбаска подгуляла, до вполне серьезных менеджеров и управленцев (менеджерок и управленок, конечно же!).

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И договориться с ними еще проще, чем с парнем: улыбку оставляем, а дурочку выключаем и прямо просим помочь. И незнакомая женщина вникает в твой вопрос, делает все возможное, а если решение зависит все-таки от мужчины, кладет ему на стол те документы, которые следует подписать. Просто так - потому что ей приятно сделать свою работу хорошо и зачем-то важно помочь другой женщине.

Тем более в России уже прочитали госпожу Эстес; «Бегущая с волками» - отличная книга, в которой много больших букв, особенно «Ж» - там и Дикая Женщина, и Первозданная Женщина, а также Богиня и Старая Дикая Мать. Хорошо говорится о взаимовыручке, принятии и таинственном женском мире, где все друг другу сестры. В общем, чрезвычайно духоподъемная книжка, указывающая, где нужно искать настоящую поддержку.

И время подтверждает, что мужчины приходят и уходят, за десяток лет их круг обновляется полностью, а две-три старые подруги остаются рядом и наблюдают за твоей личной жизнью, как за движением прилива: о, морского ежа принесло, а в тот раз крабика!

В бизнесе с женщинами тоже удобней - вряд ли вы переспите и испортите отношения, она не притащит на твое место любовницу, не бросит проект из-за новой подружки; возможны всякие проблемы, но не эти.

Потихоньку привыкаешь доверять женщинам почти безоглядно: первая новость - девочкам, в дамских группах в Сети с легкостью обсуждаешь свои секреты, быстро сближаешься с новыми девушками и сразу начинаешь дружить до гроба.

И вдруг, понимаете ли, и вдруг. Первое в жизни женское предательство настигло меня в пять лет, когда подруга Танечка залезла на горку и оттуда рассказала всем, как гадко я не слушаюсь маму. Меня это тогда невероятно изумило, вроде только недавно вместе ели песок из формочек, и на тебе.

Но и через много лет, уже в новом тысячелетии, я всякий раз страшно удивляюсь тому, что какая-нибудь девушка способна залезть на интернет-горку и оттуда прокричать о несовершенствах подружки - ведь столько пончиков преломили вместе, столько трафика спалили, переписываясь о сокровенном.

Постепенно я стала понимать, каким девочкам нельзя доверять, даже если общение с ними достаточно легкое и увлекательное.

Тем, кто ценит в вас только уши.

Монолог, который начинается фразой «Как у тебя дела, хорошо? Ой, а у меняааа...» и заканчивается через три часа вежливым «Спасибо, мне так важно твое мнение!», сигнализирует о том, что вы здесь вроде ямки для говорения о чьих-то ослиных ушах. А благодарности она к вам чувствует не более, чем к вовремя подвернувшемуся туалету - облегчилась, и спасибо.

Тем, кто легко очаровывается и быстро остывает.

Недавно долго и восторженно щебетала о прекрасном враче, подруге, коллеге. Через месяц-другой роняет, что врач оказался шарлатаном, подруга измучила бестактностью, а коллега порядочная стерва. Как это вышло, она настолько непроницательна в начале знакомства или умудряется изгадить отношения в короткие сроки? Неважно, главное помнить, что сама так же быстро очутишься в дурах.

Тем, кто не справляется со своей агрессией.

Фраза «Я долго молчала, а потом взорвалась», внезапные нападения на людей, пусть и вербальные, регулярные реплики на грани хамства - это опасные приметы. Девушка трусит высказывать недовольство, поэтому прячет его, разогревает, концентрирует и доводит до белой пены, а потом вдруг выливает на тех, кто и не подозревал, что к нему есть претензии. Учтите, что рано или поздно кастрюлю с кипящим варевом наденут и на вашу голову.

Тем, кто вам не очень симпатичен, но вас прямо-таки обожает.

Отношения из вежливости всегда плохо заканчиваются. Она будет хотеть большей близости и дружбы «в десны», вы не сможете этого дать, и девушка постепенно озвереет. Трудно вообразить более едкое существо, чем такие бывшие поклонницы.

Тем, кто вам в целом нравится и очень интересен, но после общения хочется полежать пару часов в темноте и тишине.

Мы сейчас не будем бросаться штампами об эмоциональных вампирах (вампирках, конечно же), но есть типы личностей, темпераменты, образы мышления, манеры, которые решительно не совпадают с вашими. Одна тихо говорит, бедна интонациями и мимикой, приходится мучительно прислушиваться и напрягаться. Другая орет, как на митинге, обрушивая на вас шквал избыточных эмоций. Третья злословит так, что страшно выйти в туалет - за спиной она очевидно успеет рассказать остальным собеседникам и о вашем ничтожестве. Четвертая всего лишь обливается духами, от которых у вас мигрень, и не слышит просьбу снижать дозу перед вашей встречей. Как бы ни занимали вас эти неподходящие люди, они не стоят того истощения, которое потом наступит.

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А в целом законы женской дружбы ничем не отличаются от общечеловеческой: будь там, где чувствуешь любовь и внимание, и с тем, кому сам способен дать любовь и внимание без насилия над собой.опубликовано econet

Автор Марта Кетро

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