ВОПРОС, который перевернет ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о СЕБЕ

Есть один вопрос, ответ на который полностью перевернет ваше представление о себе… Но прежде чем раскрыть вам этот секретный вопрос, хочу уточнить: Кто из вас на 100% удовлетворён, тем, как вы выглядите? Кто из вас может сказать, что стопроцентно доволен тем, какая у вас фигура, бедра, глаза или нос? Задумались? Это хорошо…

Есть один вопрос, ответ на который полностью перевернет ваше представление о себе… Но прежде чем раскрыть вам этот секретный вопрос, хочу уточнить:

Почему бесят некоторые люди без причины

Кто из вас на 100% удовлетворён, тем, как вы выглядите? Кто из вас может сказать, что стопроцентно доволен тем, какая у вас фигура, бедра, глаза или нос?

Задумались? Это хорошо…

Эта статья как раз нацелена на то, чтобы вы задумались и заново оценили то, как вы воспринимаете себя… увидели, что в вашей слабости скрыта великая сила.

Итак, секретный вопрос:

Что вас РАЗДРАЖАЕТ и ПРИВЛЕКАЕТ в окружающих вас людях?

Прямо сейчас возьмите листочек с ручкой и запишите:

Я, например, не умею ходить на каблуках. Я могу, если нужно, но сказать, что я чувствую себя на каблуках естественно и комфортно, не могу. А есть девушки, которые по снегу и в гололед «бегают» на шпильках, и весьма успешно.

Меня всё время восхищали женщины, которые встают на два часа раньше, чтобы привести себя в порядок, прежде чем отправиться на работу. Мне всегда было жалко на это времени. А кто-то делает это каждый день.

Ваша эмоциональная реакция это СИГНАЛ

Качество, которое вызывает в вас сильную эмоциональную реакцию, принадлежит ВАМ.

Просто вы, по определённым причинам, перестали замечать эту часть себя. Чаще всего из-за эмоциональной травмы. В детстве или юношестве.

Вернемся к вопросу, всё ли вам в себе нравится, на сто ли процентов вы удовлетворены тем, как вы выглядите…

Если ваш ответ «Нет», причина, скорее всего, в подростковом возрасте: «Ой, прыщик вскочил на самом видном месте. Ой, а у неё грудь больше. Ой, а у меня тут жирок пополз».

Все ваши попытки сесть на диету, что-то сделать со своим телом заканчиваются тем, что вы ОТТОРГАЕТЕ часть себя.

Вы в буквальном смысле выстраиваете внутри себя ЗАБОР:

Это мне нравится — это Я. Это мне НЕ нравится — не буду замечать, это НЕ Я.

Таким образом, многие присущие вам качества — неудобные для вас или близких людей — пропадают из вашего поля зрения. Уходят в ТЕНЬ.

Это барьеры, которые вы сами выстраиваете внутри себя.

Но есть и приятная новость!

То, что вас восхищает в других, есть внутри вас

Вы просто перестали замечать это. А значит ваша задача — увидеть это и понять.

Посмотрите на список того, что вас восхищает в других людях:

Они это могут, а значит вы тоже можете.

Но есть и обратная сторона процесса:

То, что вас раздражает в людях, тоже является частью вас.

Хм… Увы, есть.

Если вас раздражают неаккуратные люди, вы найдете в своей жизни примеры, когда вы вели себя подобным образом и осудили себя за это.

Кстати, дети очень «красиво» отзеркаливают нам подавленные части нас.

Например, ваш ребенок проявляет агрессию, и вас это просто бесит… у такой позитивной мамочки растет такой неуправляемый ребенок..

Зеркало в чистом виде: ребенок демонстрирует те эмоции, которые вы ЗАДАВИЛИ.

Ведь позитивная мамочка НЕ должна испытывать негативные эмоции. А поводов для негатива в нынешней экономическо-политической ситуации предостаточно.

Поймите: Для вашего благосостояния нужно и важно вернуть все утраченные фрагменты вас.

Всё ваше земное воплощение – это этап собирания брошенных частей себя и их объединение в единое целое.

Вы чувствуете, что вы сильные, вы гибкие. Вы гнётесь, но не проламываетесь. У вас появляется прочный стержень. Вы наполнены изнутри. Вы всегда знаете, что вы выстоите, в какой бы ситуации вы ни оказались.

Важный акцент для понимания

Если поведение человека вызывает в вас сильную эмоцию, значит, внутри вас есть похожее качество, вы просто не замечаете этого.

Есть просто факты. Например, я знаю, что человек некрасиво ест, он не умеет пользоваться приборами, может грубовато пошутить. Я это понимаю, я это вижу. Но точно также я понимаю, что люди вышли из разных социальных слоёв. У них было разное детство. Я понимаю это на уровне информации.

Если я хочу, я могу ограничить общение с ним. Или не приглашать его туда, где будут люди другого круга, где я могу себя чувствовать неудобно в присутствии этого человека.

Но у меня нет сильных эмоций по этому поводу. Я принимаю это как факт, как данность. Вот это в человеке есть. Здесь нет тени, нет подавленной части вас.

Меня ничего не цепляет. Я просто вижу факт. Я принимаю какие-то определённые решения, исходя из этого факта.

Это мой выбор. Я этого не приемлю. Но я не пытаюсь перевоспитать этого человека.

Например, ваш родственник любит рассказывать похабные анекдоты к месту и не к месту, и ему бесполезно объяснять, что вы встречаетесь с подругами, и похабные анекдоты с матерком никому не нужны.

Вы просто не приглашаете его в свою женскую компанию. И все?!

Но если эта черта характера вызывает в вас волну возмущения и негодования: «Да какой же он паразит! Да как же он так может! Мы же женщины?!» — это сигнал.

Сигнал вашей подавленной части: Обрати на меня внимание. Я здесь!

И причины такой реакции, скорее всего, приведут вас в ваше детство.

Детские годы — причина отказа от себя

Помните эти ужасные два-три года, как их называют психологи, когда ребёнок начинает проявлять свою индивидуальность. На рубеже 2-3-х лет ребенок развивает свою самость, свою индивидуальность.

Например, пытается одеть разную обувь на разные ноги. На одну резиновый сапог, на другую ботинок. И собирается так выйти на улицу.

Такое вот проявление индивидуальности.

И в этот момент архиважно, как среагируют родители на поведение ребенка.

Позволят они ребёнку так выйти на улицу?

Кстати, про сапог — это не придуманная история. В жизни моих знакомых, когда ребёнок так оделся, мама сказала: «Ну, ладно. Ты понимаешь, что это будет неудобно, не понимаешь? Иди». Ребёнок вышел. Походил пять минут. Понял, что в ботинке и в сапоге ходить невозможно. Вернулся обратно. Всё! Ситуация решена.

И даже если он проходил в таком состоянии. Это был его выбор, его возможность выразить свою индивидуальность.

Наши родители в нашем же детстве подчинялись определённым правилам жизни в социуме. И «давили» на своих детей, вынуждая их следовать кем-то придуманным правилам.

К чему это в результате привело? Вы ОТКАЗАЛИСЬ от части себя.

Не по тому, что она была ПЛОХАЯ. А потому, что она была НЕУДОБНОЙ. В данном примере, неудобной вашим родителям.опубликовано econet.ru.

Автор Алена Старовойтова

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