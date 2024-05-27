КОНЦЕПЦИЯ ЗРЕЛОСТИ

Зрелым можно считать человека, достигнувшего совершеннолетия, который способен осуществлять выбор и принимать решения на основании точного восприятия самого себя, окружающих и ситуации, в которой он находится, кто берет на себя ответственность за эти выборы и эти решения, за любое их последствие
В книге Вирджинии Сатир я нашла концепцию зрелости, с которой я во многом согласна. Автор описывает зрелость, как такое состояние, в котором человек отвечает за самого себя:
Характеристика зрелой личности
Зрелым можно считать человека, достигнувшего совершеннолетия, который способен осуществлять выбор и принимать решения на основании точного восприятия самого себя, окружающих и ситуации, в которой он находится, кто берет на себя ответственность за эти выборы и эти решения, за любое их последствие.
Стиль поведения, характеризующий зрелую личность, мы можем назвать функциональным, поскольку он позволяет личности достаточно адекватно и успешно взаимодействовать с миром, в котором он живет.
Такая личность:
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В данном отрывке для меня существует много смысла и правды, и хочется верить, что в той или иной мере я зрелый человек, но в то же время я снова и снова себя ловлю на том, что у меня возникают проблемы, то с ясным выражением своих мыслей, то я начинаю видеть причину конфликта в том, что другой человек со мной не согласен и мне хочется убедить его в своей правоте. То ловлю себя на том, что хочу собственные мысли переложить на кого-то другого и не нести за них ответственности.
И это нормально, я ведь, живая.опубликовано econet
Автор Елена Егина
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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