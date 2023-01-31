НЕ ВЫРАЩИВАЙТЕ КАМЕНЬ

Жизнь наполнена процессами и отношениями. В ней много связей с кем то или чем то. Каждую минуту мы находимся в связке с другими, с предметами, с собой. Нам легко прощаться, если не остается камня. И нам сложно прощаться, если этот камень есть

Песня должна быть допета. Разговор окончен. Горе отгоревано. Печаль отпечалена. И так со всем.

Жизнь наполнена процессами и отношениями. В ней много связей с кем то или чем то. Каждую минуту мы находимся в связке с другими, с предметами, с собой. Нам легко прощаться, если не остается камня. И нам сложно прощаться, если этот камень есть.

А что такое камень? Камень-это отсутствие логического завершения, неверное завершение для нас, или все, что угодно, что заставляет нас мысленно возвращаться к этому предмету или событию, бесконечно перемалывая разные варианты. Отчего так происходит? От легкомыслия, неуглубления в людей и отношения, от безразличия, от глупости.

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Если Вы попали в отношения, в которых присутствует камень, жизнь начинает притормаживать, а энергия крутится на одном месте, а точнее в месте камня. Хотите примеры? Они есть у меня.

Мужчина и женщина. Муж и жена.

Он ее как то увидал с другим мужчиной. Они мило беседовали. Он не решился подойти. Но после долго думал, и задал жене вопрос:кто это был? Ответ был странным: тебе показалось. Он был очень встревоженным и обеспокоенным. Но она продолжала настаивать на его глупости. Он не мог спать, есть. Он что то чувствовал, но не мог передать это словами. Почему же у него появился этот камень, который намертво привязал его к этим отношениям?-недосказанность, подвох, неуважение к чувствам-вот что продолжало намертво держать его в этих отношениях. И как бы он ни старался-все зависело только от его жены. Именно она могла снять этот камень. Но не хотела.

Ребенок. Ребенок и мать.

Ребенок постоянно жалуется, что ему что то болит. Мать говорит: пройдет. Ничего не проходит. Ребенок начинает орать. Мать просто закрывает ему рот. Он наполнен своими эмоциями, но именно эмоциональным голодом, отсутствием внимания привязан к матери. Камень. Он может уйти, если мать обратит внимание на нужны ребенка и предложит выход. А пока камень.

Учитель и ученик.

Учитель ставит ученику всегда одинаково низкий бал. Когда ученик пытается узнать за что, тот или не отвечает, или говорит: сядь на место. В итоге кроме как о этом предмете и этом учителе ученик думать не может. Камень. Этот камень намертво привязал ученика к учителю.

Во всех этих ситуациях присутствует манипуляция. Сильнее тот, от кого ждут. Второй всегда привязан.

Это сдерживание с одной стороны часто привод к фрустрации а после к агрессии с другой стороны. Ведь один контролирует ситуацию, а второй хочет преодолеть контроль и дотронуться до человеческого.

На мой взгляд эти примеры-примеры сильнейшей связки в отношениях. Отношениях, зацикленных на непонимании, манипуляции, взращивании агрессии, контроле, отсутствии обратной связи.

Если вы попали в подобную ситуацию, и никак не можете выбраться из таких отношений - нужно бежать. Бежать, дабы не сойти с ума. Ведь такие двойные послания, обман и манипуляции могут привести к шизофрении.

Уверена, в любых волнующих вопросах важно поговорить. Оба должны быть заинтересованы. Оба!!! Это путь двоих. И если только один старается, а второй делает вид, или хуже того-даже вида не делает-стоит разворачиваться. И делайте все вовремя! Не выращивайте камень.опубликовано econet

Автор Екатерина Кульбицкая

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