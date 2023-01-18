15 признаков того, что вас постоянно ИСПОЛЬЗУЮТ

Обратите внимание на следующие признаки!
Кто-то зашел слишком далеко и перешагнул ваши личные границы? Но вы не знаете, что делать? Вы чувствуете себя слабым и беспомощным. Тихое отчаяние поднимается внутри вас.
Что вы можете сделать?
Если вы боретесь с потерей энергии и такими проблемами, как чрезмерное пользование вашей личностью, отсутствием настойчивости и давлением со стороны сверстников, эта статья для вас! Пришло время поставить четкие границы и вернуть свою личную силу!
Что такое личные границы?
Личные границы - это умственные, эмоциональные и физические стены, которые мы воздвигаем, чтобы защитить себя от использования, манипуляции и т.д. Эти ограничения помогают нам четко различать, кто мы и что нам нужно, от других людей.
Создание и поддержание личных границ является ключевым способом развития физического, эмоционального и психологического благополучия!
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Почему личные границы так важны?
Личные границы являются неотъемлемой частью создания и поддержания здорового образа жизни. Когда человек имеет сильные личные границы, он сообщает миру, что у них здоровое самоуважение и самооценка!
Но без личных границ мы рискуем запутать наши потребности с потребностями других людей, что приводит к созависимости.
Созависимость - это термин, который описывает токсичные односторонние отношения. Невозможно наслаждаться здоровыми отношениями без сильных и четких границ.
Без личных границ существует также риск переживания повышенного стресса и чувства безнадежности. Наконец, отсутствие личных границ может привести к тому, что вы будете чувствовать себя бесполезным, слабым или недостаточно хорошим. Неспособность выразить свою правду и четко рассказать о своих потребностях может быть очень тревожной!
15 признаков того, что у вас отсутствуют личные границы в жизни!
Обратите внимание на следующие признаки:
Вы не можете высказывать свое недовольство, когда к вам относятся плохо.
Вы отдаете слишком много времени окружающим.
Вы согласны с человеком, когда вы действительно чувствуете себя несогласным.
Вы говорите «да» человеку, когда хотите сказать «нет».
Вы чувствуете вину за то, что посвятили время самому себе.
Вы разрешаете людям прикасаться к вам, когда вы чувствуете себя некомфортно или хотите, чтобы они этого не делали.
У вас токсичные отношения (т.е. вы всегда отдаете, а другой всегда принимает)
Вы делаете слишком много больших жертв для других за свой счет.
Вы пассивно агрессивны и можете иметь манипулятивные тенденции (как способ восстановить свою утраченную власть).
Вы постоянно чувствуете себя жертвой.
Вы чувствуете, что вам нужно «зарабатывать» уважение и быть хорошим.
Вы делитесь сведениями о своей жизни с другими людьми.
Вы чувствуете себя виноватыми, когда другие недовольны (как будто вы несете ответственность).
Вы не в курсе ваших потребностей.
Вы привлекаете людей, которые пытаются контролировать или доминировать над вами.
У вас хронический страх относительно того, что другие думают о вас.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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