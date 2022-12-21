33 ЖИЗНЕННЫЕ РАДОСТИ

Список простых мелочей от которых мы, сами того не замечая, получаем огромное удовольствие!

33 меленьких радостей в жизни

Список простых мелочей от которых мы, сами того не замечая, получаем огромное удовольствие!

1. Лечь спать в постель со свежими простынями.

2. Чихнуть три или больше раз подряд.

3. Болтать ногами в воде.

4. Ощущать, что в книжке, которая тебе уже очень сильно нравится, осталось еще много непрочитанных страниц.

5. Поскользнуться и не упасть.

6. Ощутить песок между пальцами ног.

7. СМС-ка, которую ты ждал.

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8. Проснуться после очень реалистичного кошмара и понять, что это был лишь сон.

9. Откусить пирожок/булочку/эклер с той стороны, где начинка.

10. Найти зажаренную до состояния чипса картофелину в порции жаренной картошки.

11. Срывать защитный слой с экрана новеньких электронных гаджетов.

12. Когда тебя поздравляют с праздником люди, которых ты не знаешь.

13. Найти заначку, про которую ты уже забыл.

14. Когда холодная постель, в которую ты нырнул, наконец согревается.

15. Нечаянно точно ввести свой старый и давно забытый пароль.

16. Трогать волосы после стрижки.

17. Полный холодильник вкусностей, которые остались после праздников.

18. Когда тебе мигают на трассе и ты успеваешь сбросить скорость перед гаишником.

19. Сказать то же, что и спортивный комментатор, но за секунду до него.

20. Издалека попасть точно в мусорное ведро.

21. Надеть то, что ты только что купил.

22. Проснуться за час до звонка будильника, понять, что еще уйма времени и снова лечь спать.

23. Случайно где-нибудь встретить запах из детства.

24. Снова и снова слушать песню, которая тебе недавно понравилась.

25. Покрыться гусиной кожей от услышанной музыки.

26. Когда тебе удалось все-таки выдавить последнюю порцию пасты из безнадёжного тюбика.

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27. Перебрать коробку со своими детскими игрушками и вещами.

28. Лежать в кровати и слушать, как тяжелые капли дождя барабанят по крыше или подоконнику.

29. Снимать с руки, как вторую кожу, высохший слой клея ПВА.

30. Сесть на диван после целого дня на ногах.

31. Плакать от смеха.

32. Погрузить руки в емкость с сырым рисом.

33. Перевернуть подушку на прохладную сторону.опубликовано econet

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