Ты не должна быть лучшей. Ты должна быть только собой. Ты должна быть настоящей. И говорить от сердца. И знать, что у тебя есть право...
Ты не должна быть лучшей.
Ты должна быть только собой.
Ты должна быть настоящей.
И говорить от сердца.
И знать, что у тебя есть право
видеть, как ты видишь,
думать, как ты думаешь,
чувствовать, что ты чувствуешь,
и желать того, чего желаешь.
Тебе не обязательно быть успешной
в глазах всего мира;
и не обязательно быть экспертом.
Ты только должна предложить миру то, что ты предлагаешь,
дышать, как ты дышишь,
и ошибаться и лажать,
и учиться любить камень, о который ты спотыкаешься,
говорить что-то не то и перестать
так волноваться о впечатлении на других людей,
потому что, в конце концов, тебе
жить только с самой собой;
и радость не дается, а обнаруживается
в глубочайших тайниках твоего существа.
Поэтому радость может быть в падении
и в совершении ошибок,
и в том, чтобы выставить себя дурой,
и радость в забывании радости,
а потом поддерживании себя при падении
на землю и
в оплакивании давних мечтаний.
Радость — это близость
с тем, кого любишь:
С собой.
Ты не должна быть лучшей.
Тебе не обязательно побеждать.
Ты только должна помнить
эту близость с небом, горами…
Ты только должна чувствовать тепло
солнца на своём лице
и знать, что ты жива,
успешна,
и что ты победила,
без необходимости доказывать
эту чёртову штуку. опубликовано econet
Джефф Фостер
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий