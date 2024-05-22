НЕвостребованность ЖЕНЩИНЫ

Я считаю, что жестоко говорить девушке, у которой ничего не получается в личной жизни и мужчин с серьёзными намерениями нет, что она всё равно молодец, что обязательно встретиться её вторая половинка, надо только верить и ждать. Жестоко поддерживать такую клиентку в том, что она всё равно востребована, просто ей попадаются не ТЕ мужчины. А которые ТЕ – слепы и не могут разглядеть в ней глубокую личность и уникальную красоту

Я считаю, что жестоко говорить девушке, у которой ничего не получается в личной жизни и мужчин с серьёзными намерениями нет, что она всё равно молодец, что обязательно встретиться её вторая половинка, надо только верить и ждать. Жестоко поддерживать такую клиентку в том, что она всё равно востребована, просто ей попадаются не ТЕ мужчины. А которые ТЕ – слепы и не могут разглядеть в ней глубокую личность и уникальную красоту.

Невостребованная женщина

Я помню, как сама, 7 лет назад, будучи начинающим психологом, поддерживала своих одиноких клиенток в том, что они, конечно же, красавицы и умницы, помогала им увидеть свои достоинства и уникальность. К сожалению, это не работало. Мужчины с серьезными намерениями у моих клиенток не появлялись.

Как говорится, у каждого психолога есть своё кладбище клиентов. Конечно же, сейчас я работаю по-другому. Да, я по-прежнему считаю, что девушка должна ценить, уважать и любить себя. Однако, если ты хочешь отношений, мечтаешь о том, чтобы рядом был любящий и любимый мужчина, но годами не имеешь отношений и к тебе не проявляют интереса, то глупо считать себя востребованной и кому-то нужной.

Да, возможно ты кому-то и нужна. Но вряд ли этот мужчина нужен тебе – ты видишь в нём недостатки. Ведь так бывает очень часто, не правда ли? Или нужна, но для нечастых встреч и секса, а не для брака и любви, как хотелось бы.

И тогда самое худшее, что может сделать эта девушка по отношению к себе – это считать, что она востребована, что Вселенная обязательно ей пошлет любимого, с которым всё непременно будет хорошо.

И часто, чтобы ни в коем случае не ощущать свою невостребованность, девушка согласна пойти в отношения, где мужчина изначально её не очень-то ценит. Зато подружкам и самой себе можно говорить – у меня есть возлюбленный. Просто у него сложный характер, и поэтому у нас всё сложно в отношениях. Или еще лучше – все мужчины козлы, нормальных нет или мало в нашей стране, поэтому, чтобы не быть одной, придется потерпеть.

Иногда признать, что до дрожи хочешь нормальных отношений, но ты не востребована у мужчин, особенно у тех, кто тебе нравится, - это первый шаг на пути к изменениям. Важно увидеть своё реальное место на рынке невест, как бы жёстко это не звучало. Посмотреть на себя глазами тех мужчин, на которых претендуешь, и посмотреть критично, а не радужно, как приятнее, конечно же.

Да, это некомфортно, ведь мы, женщины, хотим, чтобы нас принимали такими, какие мы есть. Только любопытно то, что мужчину мы при этом хотим не абы какого, а классного, хотя женщины в крайней стадии отчаяния согласны уже и на то, что есть, ведь Вселенная упорно не предлагает того, кого бы реально хотелось.

Получается, что любая девушка может быть востребована и кому-то, да сгодится. Но ведь не такого развития событий хочется, не правда ли?

Увидеть свою фактическую реальность в отношениях с мужчинами, признать её – это смелый и полезный шаг.

Опираться всегда лучше не на фантазии свои и не на слова подружек и мамы, что ты золото, а на то, что имеешь на самом деле сегодня. Если это дно – то на него можно встать ногами, набраться сил, оттолкнуться и поплыть вверх. А пока ты сидишь в иллюзиях своей востребованности – этого сделать невозможно, ведь ты прекрасна. В своей голове, правда.

В реальности находятся все рычаги воздействия. Когда ты видишь своё печальное положение, ты можешь что-то менять, работать над собой.

И да, из невостребованной можно стать востребованной.

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Но для этого нужно что-то делать, а не сидеть, сложа ручки. И, кстати, метаморфоза эта не такая уж и легкая. Невозможно из простушки стать сразу королевой, не прилагая огромных усилий. Но мы же, такие девочки, не любим трудиться над собой. Мы хотим, чтобы всё само произошло – легко и без усилий. Но не бывает так. Успех у мужчин он не с потолка берётся, а формируется из множества факторов.

Дамы, чтобы было понятнее, просто представьте какого-нибудь забулдыгу Васю, который плохо выглядит, плохо одет, не очень пахнет, живет с мамой в свои 30, мало зарабатывает, из интересов – пиво по вечерам и танчики. И претендует он не на простую продавщицу из провинциального магазина, а на модель, как минимум.

Думаете мало таких мужчин? И вот сидит он в изоляции, ждет свою модель и ненавидит красивых женщин одновременно, считая их всех продажными и глупыми. На девушек простых он не смотрит, нет. Они ему не нравятся, видите ли. Не его уровень.

Вы бы, что ему посоветовали, чтобы он начал нравится красоткам? Как минимум, привести себя в порядок, начать зарабатывать, съехать от мамы, научиться нормально общаться, а не ересь нести. Согласитесь, что для него это титанический труд. И, если в 30 он докатился до такой жизни, то не хочется ему меняться, поверьте. Он также мечтает, чтобы модель с подиума приняла его таким, какой он есть, зачем ему напрягаться?

Женщины, я верю, что всё же большинство из вас образованы, ухожены, красиво одеты и причина вашего одиночества не в вашей внешности, а в том, как вы строите коммуникацию с мужчинами, как вы позиционируете себя миру, в ваших установках и ожиданиях – это то, с чем может работать психолог.

Если дело все же во внешности – то начните с нее, может, и психолог не понадобится. Хотя, я знаю несколько примеров, когда женщина далеко не красавица, но имеет успех у мужчин, поэтому, всё же, не во внешности дело, как правило, а в харизме, хороших границах и сочетании интересных качеств в личности.

Классификация людей на востребованных и невостребованных вполне нормальна и естественна. Смысл обижаться на эту классификацию? Те, кто реально востребован, не ранится о такую классификацию. Это задевает, как правило, тех, кто не пользуется особой популярностью у людей, но хотят про себя думать, что пользуются.

Потому что, тот, кто реально осознает, что он невостребован, не обижается – он ясно видит свое место в иерархии людей (или кто-то обидится на то, что иерархия существует?) и будет что-то делать с этим, выкарабкиваться из данного места или расслабится и примет ситуацию такой, как есть.

Каждый человек сам в глубине души знает, в какой точке в промежутке от полной невостребованности до мега-популярности он находится. Он может внутри себя не принимать своё место, не хотеть быть там, где он по факту есть.

Но на реальное его положение влияет не внутренняя борьба, а конкретные усилия, шаги и изменения, которые он осуществляет в своей жизни для перемен.опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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