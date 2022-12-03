СОЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ: памятка на каждый день

Как выбирать между своими и чужими потребностями, особенно если вы привыкли быть удобным и не доставлять хлопот?

Тема созависимого поведения не теряет популярности. Как сохранить и себя и отношения, регулируя собственные границы комфортным для себя образом, особенно если у вас не было возможности научиться этому в родительской семье?

Созависимое поведение: советы

Как выбирать между своими и чужими потребностями, особенно если вы привыкли быть удобным и не доставлять хлопот? Как определить, на что я имею право, а на что — не имею, особенно если я привык считать, что это решает другой? Как научиться отказываться и запрещать? Как сохранить личностную целостность?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Не все готовы обсуждать эти и похожие вопросы с психологом, да и просто с другим человеком. Многие предпочитают разбираться во всем сами. Я написала небольшую памятку на такой случай. Эти советы собирательные и лишь указывают направление, в котором стоит поразмышлять. Кое-что, возможно, пригодится и в «чистом виде».

1. Заведите себе специальную фенечку, браслет или кольцо (если вы правша, то на левой руке, а если левша — то наоборот). Когда вас будут просить о чем-то странном, предлагать ненужное, или звать, куда не надо, вместо ответа пошевелите фенечку или кольцо и скажите: «Я подумаю и отвечу тебе завтра». Что нужно делать завтра, читайте ниже.

2. Да, вы можете отказываться, если вам не нравится какое-то предложение. Извиниться нужно лишь в том случае, если вы когда-то раньше пообещали согласиться, а теперь отказываетесь. В остальных случаях извиняться за отказ не обязательно. Объяснять отказ вы также не должны.

3. Да, вы также можете отказываться, если вам не нравится не само предложение, а тот, кто его делает. Нет, вы снова не обязаны ничего объяснять

4. К пунктам 2 и 3: меньше обещайте. Я знаю, что вы делаете это, внутренне подпрыгнув от укола вины. Тренируйтесь терпеть эти уколы, не срываясь в обещания. Вы не обязаны никому ничего обещать, если не хотите.

5. Если вы в гостях, необязательно помогать хозяйке мыть посуду. Да, можете просто наслаждаться. Ах, вам просто не нравится в этих гостях? Необязательно в следующий раз идти сюда, даже если вас пригласили.

6. Лицо консьержки из вашего подъезда никак не связано с вами. У нее всегда такое лицо. Если ей что-то нужно, она скажет сама. Даже если лицо консьержки как-то связано с вами, все равно пусть скажет сама. Вы не обязаны думать про это.

7. Оставьте привычку догадываться о настроении других людей по голосу: вы всегда ошибаетесь не в свою пользу. Либо спрашивайте прямо, что конкретно не так, либо оставьте им их настроение: захотят — сами расскажут.

8. Вы не должны сразу отвечать на письмо (смс, сообщение в WhatsApp, другое), если у вас нет в этом личной необходимости. Если вы не заинтересованы в этих отношениях, вы можете вообще не отвечать. Да, вы имеете право быть не заинтересованы в отношениях.

9. Вы имеете право прекратить разговор или иное общение, которое вам не нужно или перестало нравиться. Со временем вы научитесь делать это изящно, а пока запомните: можете просто исчезнуть. Если боитесь поддаться на вину или уговоры, можете уходить, не прощаясь.

10. Вы можете не брать трубку сразу, когда вам звонят. Честно говоря, вы можете вообще не брать трубку.

11. Нет, вы не виноваты, что ваш друг снова напился. Дело не в том, что он был «слишком рад вас видеть». Просто он алкоголик. Алкоголики время от времени напиваются, используя окружающих как повод, причину или оправдание. Вы просто удачно подвернулись ему. Даже если ваш друг говорит вам: «Ты виновата, что я снова напился», — вы все равно не виноваты.

12. Развивайте собственную эмоциональную и телесную чувствительность. Доверяйте своему переживанию дискомфорта. Если вами манипулируют, это нередко похоже на сосущее чувство в груди или в животе, а иногда это сразу ощущается как головная боль. Держитесь подальше от таких отношений и ситуаций.

13. Стыд и вина — чувства, которые только вы сами можете разложить по полочкам в собственной жизни. Если кто-то указывает вам, в чем вы виноваты или за что вам должно быть стыдно — уходите.

14. Если ваш партнер делает что-то, что вам не нравится, не ждите, пока он догадается сам. Он — не вы, и он не догадается. Попросите его перестать. И вы не обязаны объяснять, почему, но если хотите — объясняйте. Если ваш партнер не прекращает делать с вами то, о чем вы его попросили, убедитесь, насколько правильно он вас понял. На третий раз уходите.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

15. Кстати, наверное, вы не знали, но если вам что-то угрожает, нужно звонить в полицию. Я проверяла, это работает. Причем, звонить нужно не тогда, когда вас ударили, а после первой же словесной угрозы.

16. Прежде чем давать деньги в долг, возьмите себе неделю на размышления, даже если у вас есть эта сумма.

17. Прежде чем соглашаться с кем-то на совместный отдых, возьмите себе две недели на размышления, даже если вы свободны в эти сроки и вам нравится предложение.

18. Прежде чем соглашаться на длинный рабочий проект, возьмите себе месяц на размышления. Учтите все, особенно — манипулятивность будущих коллег и шефа.

19. Прежде чем принять предложение о совместной жизни, возьмите себе полгода на размышления. Вы не должны соглашаться ни на что, в чем вы сомневаетесь.

20. Это касается любого вашего решения.опубликовано econet.ru.

Автор Полина Гавердовская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet