Ребенок жадина: Чего делать КАТЕГОРИЧЕСКИ не надо

В жизни каждой мамы наступает время, когда ее ребенок начинает жадничать, напрочь отказывается делиться и договариваться...

Жадина-говядина

В жизни каждой мамы наступает время, когда ее ребенок начинает жадничать, напрочь отказывается делиться и договариваться.

Кричит «МОЁЁЁ», причем как на свои, так и на чужие игрушки, оказавшиеся у него в руках.

Часто в этот период родителей обуревают сложные эмоции и мысли.

Например:

«Мой ребенок растет эгоистом».

«У него не будет друзей».

«Что обо мне подумают люди? Как стыдно, как не удобно!» и др.

Есть хорошая новость. Это происходит у каждого ребенка, в той или иной степени, и связано с его естественным психическим развитием.

Если так происходит, вы можете быть спокойны:

ребенок развивается,

ребенок развивается нормально,

от вас не требуется никаких специальных воспитательных усилий, чтобы это прекратить,

это пройдет само.

Дело в том, что малыш отождествляет себя с предметами. И то, что в его руке, это как бы есть продолжение этой руки.

Представьте, как может звучать просьба с точки зрения ребенка «Поделись».

Как это «поделись»? Чем? Руку оторвать? Конечно, он протестует.

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Также ребенок не понимает времени. И если у него заберут что-то, то этого у него уже не будет. Все, ушло «с концами».

Ребенок постепенно осознает свои физические границы, что такое свое – чужое. И по мере этого осознания он потихоньку будет учиться делиться, меняться и понимать, что через некоторое время он получит свою игрушку назад.

Что делать категорически не стоит:

Заставлять ребенка делиться.

Обзывать, дразнить ребенка.

Стыдить, читать мораль о жизни.

Сильно хвалить малыша, если он поделился.

Что делать бесполезно:

Пытаться объяснять, что другие с ним делятся, и он играет чужими игрушками, а сам свои не дает, - и это не честно.

Уговаривать поделиться.

Что от вас требуется:

Быть рядом и не допускать физической агрессии в отношении других детей. В том случае, если ваш ребенок хочет забрать свою игрушку у другого, вам нужно попросить ее отдать. Если тот малыш сам не хочет отдать игрушку, вам нужно обратиться к его маме (папе, няне) и попросить вернуть игрушку вашего ребенка.

Вы можете посочувствовать другому малышу, если он расстроился, что не может поиграть в чужие игрушки.

Ненавязчиво показывать своему ребенку, как предлагать обмен игрушками; объяснять, что если он дал поиграть своей игрушкой, то ему ее вернут, когда он захочет ее назад.

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Перед выходом из дома рассказывать малышу о ситуациях, которые возникают на детской площадке.

Например, если вы берете ведерки, лопатки и формочки для песочницы, скорее всего другие детки будут их брать.

Если это неприемлемо для вашего ребенка, то придется либо гулять там и тогда, когда он сможет играть в песочнице один, либо взять один совок и одну формочку, либо вообще обойтись без игры в песочнице, а качаться на качелях, кататься с горки и просто полазить.

Сочувствовать своего ребенку, когда с ним отказываются делиться и коротко объяснять, что хозяин имеет право не давать свои вещи, если не хочет.

Быть самим щедрыми.

Уважать свое и чужое пространство.опубликовано econet

© Ольга Турчина

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