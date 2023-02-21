В телесной терапии принято считать, что любая проблема в теле образуется не случайно. В самом деле, у каждой части тела есть своя, строго определенная функция. Руки предназначены для того, чтобы брать и давать, плечи – чтобы подставлять, сдерживать и нести, ноги – чтобы совершать движение и т. д.

Значит, напряжение (и лишний вес) возникает в определенных частях тела как следствие перегруженности тех сфер жизни, которые с ними связаны.

Знаки тела: для каждой части тела есть своя функция

Значит, напряжение (и лишний вес) возникает в определенных частях тела как следствие перегруженности тех сфер жизни, которые с ними связаны.

Второй подбородок возникает как следствие постоянной недосказанности и попыток приукрасить свою речь. Этакая полуложь, полуправда, как правило, из страха обидеть или быть наказанным. В этом случае, невысказанные, но уже готовые сорваться с уст слова как бы проваливаются в своеобразный энергетический мешочек и приводят к образованию второго подбородка.

Чтобы его не стало, необходимо разрешить себе говорить то, что думаешь, и перестать комплексовать по этому поводу.

Плечи связаны с чрезмерной, лишней, необъективной ответственностью, которую вы берете на себя, хотя могли бы не брать. Это сверхзабота, опека, желание контролировать. Стахановский энтузиазм, манипуляция – «мне больше всех надо», или, как говорят в народе, желание быть «в каждой бочке затычкой», этаким добровольным помощником с проникновенным взглядом и готовностью в любой момент подхватить чужую ношу, сколь бы тяжела она ни была.

Как правило, встречается у людей, которые хотят чрезмерной заботой завоевать признание и любовь. Но любовь невозможно купить за деньги и хорошие дела. Не в силах признаться себе в этом и уже не будучи способен бросить то, что взял, человек полнеет в плечах и приобретает вид гренадера.

Чтобы похудеть в этой части тела, достаточно перестать брать на себя лишнее и научиться не зависеть от признания твоих успехов окружающими.

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Полнота кистей рук (увеличивается объем пальцев) в психологическом плане означает, что человек плохо чувствует себя в социуме, у него нарушена способность к адаптации.

Такому человеку стоит пройти коммуникативный тренинг и найти себе родственную душу, чтобы не чувствовать себя таким одиноким.

Горб вины – специфическое жировое отложение вокруг седьмого шейного позвонка. Как следует из названия, связан с глубинным чувством вины за что-то, в чем человек считает себя согрешившим может быть истинным и мнимым (навязанным обществом, родителями или средой).

С годами преобразуется в почти физический горб с тенденцией выдавать голову вперед, вздергивать подбородок и напряженно сжимать и кривить губы (маска осуждения).

Проблема решается глубинным покаянием и назначением себе «наказания». Оно может быть любым, главное, чтобы сам человек поверил, что, получив наказание, освободится от вины. Нередко горб вины провоцирует к образованию жировых складок на спине как следствие стыда за свое прошлое, которое, как известно, за спиной.

Жир на боках – недовольство своим окружением, фрустрация. Фрустрация всегда возникает как глубокое неудовлетворение собой, но выливается вовне в виде необоснованных претензий и раздражения.

Пора перестать критиковать и обвинять в своих бедах других, а задуматься, что именно вы можете сделать для улучшения жизни – своей и общества. Хотя бы улицы подмести!

Большой живот возникает как способ справиться со своими страхами, тревогой или беспокойством. Может указывать также на проблемы между матерью и детьми.

Рыхлый, большой живот – знак беспричинного беспокойства.

«Медвежья болезнь» и раздувание живота газами – накручивание себя.

Большой твердый живот, округлый живот бывает у женщин с беременностью, незавершенной по причине аборта, или нереализованным желанием родить ребенка. Бывает также у творческих личностей, «вечно беременных» какой-то идеей – открыть салон, написать книгу...

Чтобы избавиться от большого живота, научитесь принимать мир таким, какой он есть. Мир и себя как неотъемлемую часть этого мира. Короче, перестать беспокоиться и начать жить!

Жировое кольцо вокруг талии – пояс защиты и чрезмерная жалость к людям. Бывает у людей слишком часто берущих чужие проблемы на себя. Не из ответственности, а именно из жалости и сочувствия. Эти люди – «профессиональные жилетки», в которые каждый готов поплакаться.

Нельзя сказать, что такие люди – жертвы обстоятельств, быть «жилеткой» – их выбор, но за него они платят некрасивым жировым поясом на талии.

Заплывшая жиром спина говорит об отсутствии защиты и поддержки, неприятии своего прошлого, проблемах с отцом. Жировые подушки под мышками – стыд, «скелеты в шкафу».

Проблема решается честным взглядом в прошлое, на свою жизнь, осознанием ее уникальности и прощением себя за все. Вам надо установить связь с отцом, каким бы он ни был (зачастую достаточно одного мысленного обращения: «папа, я твоя дочь, благодарю тебя за жизнь, которую ты дал мне») и разрешить себе принимать поддержку.

Жировой треугольник в области крестца – подавленные желания, запрет на удовольствие и удовлетворение истинных потребностей. Как правило, возникает у людей, живущих по принципу «за все надо платить».

Уходит, когда человек наконец-то осознает важность своих желаний и начинает хоть что-то делать для себя, любимого.

Ягодицы – зона социальных долгов, они полнеют и становятся рыхлыми у людей, постоянно себе и другим что-то обещающих и не держащих обещания. Пообещав, мы накапливаем не только обещания, но и, собственно, осуждение за несдержанное слово, и ягодицы становятся большими, как от каждодневной порки.

Чтобы вернуть себе красоту «пятой точки», лучше ничего не обещать, а то что действительно нужно – просто делать.

Бедра полнеют при нереализованности в сексе, запрете на проявление инстинктов власти, агрессии и творчества. Все вместе (секс, власть, агрессия и творчество) – четыре базовые доминанты, отличающие свободного человека от раба условностей и социума. Это, разумеется, не значит, что необходимо быть агрессивным и невоздержанным в связях.

Как раз наоборот. Свобода подразумевает выбор между чем-то и чем-то (быть агрессивным или не быть), а вот запреты порождают зависимость и тайные желания (не зря говорят «раб страстей своих»).

Чем сильнее человек старается убедить себя и других, что ему такие «низкие вещи» не нужны, тем сильнее напряжение и полнота бедер. И, как следствие, целлюлит.

Задняя поверхность бедра (галифе) – зона бессмысленных накоплений, жадность. Здесь откладывается то, с чем мы все никак не можем расстаться, хотя давно пора. Ненужные вещи, изжившие себя отношения, опостылившая работа, ничем не подкрепленные убеждения. Чем больше всего этого у вас и чем чаще вы говорите себе: «Пусть будет, пусть полежит, авось сгодится», тем объемнее будут галифе.

Выкиньте ненужный хлам, уйдет и диспропорциональность этой зоны.

Знание проблемной карты тела помогает нам лучше понять причину своих проблем. Дальнейшая работа происходит через физическое воздействие на проблемную зону (упражнение, массаж) и сознательный отказ от старых схем поведения и перестройку своей жизни на событийном плане. Луче всего выполнять такую работу с телесным терапевтом, но вы можете и самостоятельно пообщаться с проблемными частями тела примерно по такой схеме.

Выберите проблемную часть тела, с которой вы хотели бы поработать.

Положите на нее руки, плотно обхватите себе так, чтобы контакт руки – проблемная зона был оптимальным.

Закройте глаза, прислушайтесь к тактильным ощущениям. Какова проблемная часть тела на ощупь?

Спросите ее (часть тела), почему она такая? Что приняла она на себя? Что хотела бы сказать вам? Послушайте внутри себя ответ (он не обязательно будет в точности таким, как в моем описании).

Спросите, какие эмоции и какую вашу боль сдерживает эта часть тела сейчас и готова ли она расстаться с ними, готова ли она трансформироваться.

Получив согласие, надавите чуть посильнее, начните растирать, разминать, массировать эту часть тела высвобождая боль. Вы можете почувствовать явную физическую боль и покраснение – это не страшно (помните, что нельзя массировать лимфоузлы и открытые раны).

Все это время старайтесь глубоко и полноценно дышать.

Соединитесь с эмоциями, которые обязательно поднимутся из глубин души, как только вы начнете диалог с телом. Проживите эти эмоции – вспоминайте, плачьте, кричите, издавайте любые звуки.

Почувствовав освобождение, глубоко и искренне поблагодарите часть тела, с которой работали, и скажите, что вы любите и принимаете ее, несмотря ни на что.

Поблагодарите все свое тело за мудрость и терпение, с которым оно несет на себе груз вашей души и прошлое с его ошибками.опубликовано econet.

Автор Елена Шубина

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