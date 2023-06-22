Когда беспокоит ЧУВСТВО ВИНЫ

Часто мы виним себя за то, что когда-то приняли на веру, за чьи-то представления о том, как надо или какими мы должны быть...
Когда чувствуете вину, ответьте себе на 5 вопросов:
1. За что виню себя?
2. Такая ли я на самом деле?
3. Кто считает меня такой?
4. Какой считаю себя я?
5. В чём я могу себя простить прямо сейчас?
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У вины всегда есть лицо!
Часто мы виним себя за то, что когда-то приняли на веру, за чьи-то представления о том, как надо или какими мы должны быть.
Как вы догадались, чаще всего - это представления наших родителей, которые проникли внутрь и стали нашим внутренним голосом.
Есть представления близких людей, есть представления общества, среди множеств "как надо" иногда бывает сложно услышать себя и понять, а что из всего этого принадлежит мне, а как я считаю по тому или иному вопросу.
Получится рассоединиться с чужими представлениями - и вина уйдёт.
Всё начинается с любви. К себе.опубликовано econet
© Инна Макаренко
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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