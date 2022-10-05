Волшебный рефрейминг: Упражнение-ТЕСТ

Изменение стандартных формулировок с целью осознания своего выбора и изучения других имеющихся возможностей

Это психологическое упражнение-тест - одно из самых моих любимых и самых эффективных. Для его выполнения Вам понадобится ручка и несколько листов бумаги.

Психологическое упражнение-тест “Волшебный рефрейминг»

Сначала Вы будете - писать, честно отвечая на поставленные вопросы, ну а потом - переписывать то, что написали ранее, по предложенным правилам.

Переписывать долго не придётся, не бойтесь. Всего лишь поменять первые ДВА СЛОВА в каждом предложении. Но вот, однако, результаты будут впечатляющими.

Это один из очень немногих тестов-упражнений, которые сразу же и стопроцентно приводят к психотерапевтическому инсайту - пониманию истины, и, затем, к позитивным сдвигам в жизни. Так что - пробуйте.

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Упражнение состоит из четырёх частей. Всё очень просто. Начинайте!

Часть Первая «Ты - Я»

У Вас есть претензии к конкретным людям? Обиды? А может, наоборот, кто-то вас очень сильно - обрадовал?..

Если Вы сейчас «на эмоциях», тогда сделайте вот что: запишите несколько предложений, адресованных этим людям, Вас обрадовавшим или огорчившим, и пусть все эти предложения начинаются со слова «ТЫ». Составьте около пяти предложений.

Например:

Ты обо мне не заботишься.

Ты меня бесишь.

Ты меня порадовал.

А теперь - переписываем

А теперь, перепишите все эти предложения так, чтобы они начинались со слова «Я».

У Вас должно получиться вот что:

Я о себе не забочусь.

Я себя бешу.

Я себя порадовал.

Что мы должны уяснить себе из этого упражнения?

Никто нас «не радует» и не «огорчает». Всё это мы делаем себе сами. Эту базовую истину науки психологии, пытаются донести психологи до своих клиентов и в книгах, и при личных встречах и по-всякому, вплоть до изобретения «несерьёзных игр», весьма далёких от психологии - классической.

Часть Вторая «Не могу - не буду»

Точно по такому же принципу Вы должны придумать хотя бы пять (а лучше - десять) реальных фраз о себе и своей жизни, которые должны начинаться словами «Я не могу». (Не пишите: «Я не могу летать». Это никто не может).

Подумайте хорошенько - это серьёзное психологическое упражнение, оно даёт потрясающий результат только, если отнестись к нему серьёзно!

А теперь - переписываем

А теперь перепишите эти фразы так, чтобы они начинались со слов «Я не буду!».

Подсказка: что при этом должно Вас «осенить»? А Вы почитайте: не кощунственно ли стали звучать теперь переписанные Вами фразы? Не страшно ли Вам стало?

Ответьте себе на вопрос: Вы действительно писали о НЕВОЗМОЖНЫХ вещах или же Вы просто отказываетесь их делать оп каким-то причинам (возможно, очень надуманным)?

Часть третья «Мне необходимо - я хочу»

Придумайте несколько реальных фраз, начинающихся со слов «Мне надо» или как вариант «Мне необходимо».

Напишите около двадцати фраз - не поленитесь.

А теперь - переписываем

А теперь перепишите все эти фразы так, чтобы они начинались словами «Я хочу».

Постарайтесь прочувствовать и продумать каждое предложение. Ответьте честно на вопрос: Вам действительно НЕОБХОДИМО то, что Вы написали? Или по каким-то причинам Вы просто ХОТИТЕ того, без чего Вы могли бы вполне обойтись без ощущения стресса, а также морального, и физического дискомфорта?

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Часть четвёртая «Я должен - Я выбираю»

Напишите около двадцати фраз, начинающихся словами «Я должен». Подумайте о всех сферах своей жизни, где Вы кому-то что-то должны.

А теперь - переписываем

Замените все слова «Я должен» на другой зачин: «Я выбираю». Прочитайте все эти фразы вслух, с выражением. Скажите, что Вы почувствовали при этом?

Подсказка: У человека всегда есть право выбора - этому учит нас и биология, и философия, и психология, и все религии.

Даже когда человек поставлен перед очень жёстким выбором (выбрать из двух зол - наименьшее) он всё равно может выбирать.

Однако люди, которым хочется манипулировать окружающими, любят внушать этим окружающим ложную мысль о том, что «выбора у них нет» или выбор у них только - один (какой они скажут).

Подарить свободу человеку (свободу выбора в частности) это рассказать ему о том, что на самом деле у него всегда есть выбор, а значит он всегда - свободен.

Поэтому неправильно строить фразу «Я должна одна воспитывать своих детей» или «Я должен жить в браке с моей женой».

Правильно и терапевтично будет всегда строить свои фразы так:

«Я выбираю воспитывать своих детей одна» и «Я предпочитаю выбрать - остаться в браке с моей женой».

Что Вы почувствовали, выполняя это последнее задание нашего упражнения?

Это замечательное психологическое упражнение является тренажёром счастья и успеха. Но сначала оно приносит радость и облегчение, а успех уже сам приходит, потом.

Вначале человеку нужно хоть немного ослабить ремни, убрать от его глаз забытую кем-то табличку: «Выхода нет».

Потому что это - неправильная табличка. Её уже во всём мире давно сняли с производства.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Назаренко

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