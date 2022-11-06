3 главные ошибки родителей

Ребёнка нельзя ставить перед выбором: он имеет право на обоих родителей, т.к. в нём - половина от мамы, и половина - от папы. Оба родителя ему бесконечно дороги

Все имеют право на счастливое детство - 3 ошибки родителей

1. Не показывать свою любовь.

Ребёнок всегда нуждается в любви. Показать любовь - не слабость, а сила. Далеко не все умеют это делать. Кто-то подменяет любовь заботой (официально всё делает для ребёнка, а чувства не проявляет), кто-то - советами, кто-то - попыткой встроить свои установки, которые якобы будут полезны ребёнку для жизни, кто-то - режимом или спортом, кто-то - питанием и т.д.

Любовь - это чувство, её ничем не заменишь. Это слова о любви, прикосновения и позволение ребёнку быть собой, без навязывания своего "как надо" и "что должен делать". Любое "не стоит" нужно объяснять так, чтобы ребёнок понял сам, что не надо, и почему, это будет его собственный выбор, а не навязанный без понимания.

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Он должен чувствовать себя личностью. Если понятие личности стирается в детстве, взрослый человек имеет заниженную самооценку, и уже во взрослом состоянии начинает узнавать, что представляют собой его границы, как из выставлять и защищать, как можно чего-то хотеть.

Человек, за которого решали, не умеет хотеть, т.к. он был лишен права делать выборы, в какую сторону идти. Личность растёт только в свободе. Велик шанс, что такой ребёнок слишком поздно возьмёт ответственность за свою жизнь на себя, станет взрослым с пониманием того, что это такое, сильно позже своих сверстников.

2. Посвящать ребёнка в свои мужско-женские отношения.

Ребёнка нельзя ставить перед выбором: он имеет право на обоих родителей, т.к. в нём - половина от мамы, и половина - от папы. Оба родителя ему бесконечно дороги.

Он имеет право быть просто ребёнком, а не прокурором или судьёй по отношению к родителям, отбрасывать всё, что не связано с детско-родительской любовью.

Более того, он имеет право любить обоих родителей одинаково. Даже если кто-то из родителей ушёл из семьи, это не должно отражаться на отношении родителя к ребёнку, он не должен чувствовать нехватку любви или изменение отношения.

3. Отстраняться и не участвовать в эмоциональной жизни ребёнка, или вообще, откровенно обесценивать его эмоции и чувства.

Например, ребёнок делиться переживанием, а родители не реагируют (стоят с каменными лицами, как и до), или, ещё хуже, говорят, что это всё чушь и тут же уходят или переводят разговор на другую тему. Когда так происходит, ребёнок, вне зависимости от пола, не получает поддержки и обучается справляться со всеми трудностями самостоятельно.

Во взрослом возрасте рабочая модель поведения будет: "Я сам", "Эмоции - это слабость", "Я должен быть сильным" , где "быть сильным" означает игнорировать эмоции и не ждать помощи от окружающих.

Враждебная модель получается по отношению к миру, которая присуща людям с разрушенной моделью процесса "брать - давать": помощи не прошу / не беру, эмоции не даю / не принимаю, т.к. эмоции пресекаются и воспринимаются как слабость не только у себя, но и у других. Построить эмоционально близкие отношения в таком случае невозможно.

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За связь между родителями и детьми отвечают родители, а не ребёнок. Если наоборот - родители бессознательно поставили его в родительскую позицию: это слишком большая ноша для его места.

Никогда не поздно всё исправить. Все имеют право на счастливое детство. У каждого есть второй шанс.

Если вы хотите, чтобы ребёнок был счастливым, будьте счастливыми сами!опубликовано econet.ru.

Автор Инна Макаренко

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