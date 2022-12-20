Откуда берутся «БЕЛЫЕ ПАЛЬТО» и что с ними делать?

Мы часто встречаемся с феноменом “выгуливания белого пальто”. Что это такое? Это ситуация, когда кто-то игнорирует искренность, живость, открытость другого человека, обесценивает чужие переживания, принижает собеседника и пытается на его фоне показать себя лучше.

Про токсический стыд

В интернете (да и в жизни) мы часто встречаемся с феноменом “выгуливания белого пальто”. Что это такое?

Это ситуация, когда кто-то игнорирует искренность, живость, открытость другого человека, обесценивает чужие переживания, принижает собеседника и пытается на его фоне показать себя лучше.

Унижая другого, возвышаюсь сам. То есть человек как бы говорит: “Посмотри на себя! Ты недостойный, неуместный. Вот я молодец, я красавец!”

Мы все иногда в той или иной степени “выгуливаем” свои “пальто”. Почему?

Давайте подумаем, когда человеку становится вдруг важно самоутвердиться. Тогда, когда ему самому неуютно, неловко, и он чувствует себя неуместным. Это всегда бывает только по причине токсического стыда.

В советское время мы часто слышали стыдящие высказывания типа: “Посмотри на себя! На кого ты похож? Кто так делает?” Да и сейчас, к сожалению, нечто подобное можно услышать и от мам, и от бабушек.

Общество воспитывает удобного себе человека, в первую очередь, через вину и стыд.

Безусловно, стыд нужен как регулятор поведения. Но это очень сильное воздействие, и оно должно быть строго дозировано.

Изначально стыд идет из времен жизни племени. Тогда в крайних случаях человеку грозило изгнание из общины, и он умирал в одиночестве.

Сейчас мы иногда ощущаем этот первобытный ужас, когда нам становится стыдно. Как будто мы теперь недостойны жить, недостойны быть среди этих прекрасных людей. “Все вокруг хорошие, а я один ужасный”.

Примерно такие переживания испытывает малыш, когда мама ему говорит: “Посмотри на себя! Что ты натворил! Мне не нужен такой сын!”

В этот момент ребенку хочется провалиться сквозь землю, исчезнуть. И если он не получит в скором времени поддержки от взрослого, то у ребенка на всю жизнь сформируется склонность к токсическому стыду.

То есть во многих и многих ситуациях в жизни он будет тут же “исчезать”, даже если никто его уже не стыдит.

На уровне тела стыд работает так: если я сделал что-то запрещенное, то мне надо исчезнуть, сжаться, стать невидимым, я не имею право жить и быть среди нормальных людей.

Стыд всегда связан с кем-то другим. В голове постоянно звучит чей-то стыдящий голос, даже если мы его уже не замечаем.

Очень ценно бывает прислушаться к себе, когда вам за что-то стыдно, и выяснить, кто же в вашей голове сейчас вам читает мораль и кто пытается заблокировать ваши желания и вашу спонтанность.

Возможно, это бабушка, которой уже давно нет, и времена, когда ее взгляд на мир был адекватным, давно прошли. А вы все еще живете в этом мире и мучаетесь от стыда и унижения, делая что-то совершенно адекватное для 2018 года.

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Часто стыд возникает как остановленное возбуждение. Ребенок радостно несется к папе и по дороге разбивает что-то ценное. Его начинают ругать, обзывать неуклюжим.

Вся энергия гормонов медиаторов, связанных с радостью и стремлением к папе, теперь резко должна уравновеситься мышечным усилием, необходимым для того, чтобы остановиться, максимально исчезнуть, сжаться.

Представляете, какое напряжение в теле возникает? И постепенно оно становится постоянным. Мы в нем живем. Энергии жизни и спонтанности все меньше, напряжения в теле все больше.

Вспомните сильно застенчивых людей. У них тело как будто бы деревянное, они не могут позволить себе свободу движений.

Я часто вспоминаю девочку в парке, которой бабушка запрещала залезать даже на самую маленькую горку.

Девочка выглядела совершенно беспомощной и ужасно неуклюжей, хотя ей было лет 6-7.

Я подумала, что бабушка пытается оградить внучку от травм, исходя из представления о своем теле 70-летней женщины. И, собственно, отлично добивается того, что и девочка получает похожее тело.

И когда такой человек, которого в народе называют “закомплексованный”, видит, что другой позволяет себе спонтанность - спонтанные слезы, спонтанный смех, сексуальность, - то это его обычно ужасно возмущает.

Срабатывает глубоко внутри приблизительно такой механизм: “Я же держу себя в руках! Я же себе такого не позволяю! Как ты можешь? не смей! Мучайся так же, как я! Плати такую же цену за то, чтобы считать себя хорошей девочкой и надеяться на мамину любовь и поддержку!”

Со стыдом есть очень большая засада. Когда мы стыдимся, мы оказываемся очень-очень одиноки. Выгоняют-то “из племени” в одиночку.

Вроде бы, ты один такой ужасный.

И при этом выход из этого состояния спрятан во внешней поддержке.

Важно обратиться за помощью. Важно найти самого безопасного человека и спросить его осуждает ли он вас.

Часто впервые это случается на психологических группах.

Я как ведущая вижу, что человек настроен враждебно и от всех защищается.

Предполагаю, что он попал в привычную ситуацию и думает, что его все осуждают.

И предлагаю рискнуть. В открытую спросить, осуждает ли его сейчас кто-то из участников.

Как правило, человек очень удивляется, узнавая, что нет. Наоборот, участники группы ему очень сочувствуют и готовы помочь и поддержать.

Это бывает очень важный момент в терапии. Если в самом коллективе опасно задавать такие вопросы или у вас недостаточно ресурсов на такое рискнуть, тогда поищите среди очень надежных людей и близких тех, кто вас точно поддержит.

Можно попробовать посмотреть на ситуацию как бы немного со стороны. Например, если вам кажется, что все над вами смеются и осуждают, важно присмотреться к людям внимательней и проверить правда ли смеются или это ваш опыт из детского сада до сих пор так рулит вашим поведением и жизнью.

Еще можно вспомнить тех, кто вас любит и хорошо к вам относится, подумать, что они могли бы вам сказать, как поддержать.

То есть, когда мы оказываемся в яме стыда, ни в коем случае нельзя копать дальше и стыдить себя сильнее или ругать за что-то. Срочно нужно искать поддержку или вовне или внутри.

Но важно не оказываться одному, а хотя бы в воспоминаниях получить поддержку принимающего нас человека.

И тогда стыд постепенно уйдет, а “белое пальто” останется там, где ему самое место - в дальнем шкафу.опубликовано econet.ru.

Наталья Терещенко

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