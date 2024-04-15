Мощный инструмент для ПОЗИТИВНЫХ изменений в жизни

Где и как записан наш прошлый опыт о взаимоотношениях с людьми, с собой, с миром. Где и как прошита та наезженная колея, из которой так непросто выбраться

Коротко о методе социальной панорамы

Автор этой модели — Лукас Деркс (Нидерланды), он же — автор книги «Сущность НЛП»

В русскоязычной сети Интернет почти нет статей и публикаций на тему метода социальной панорамы — это одна из причин, почему данная модель в НЛП мало известна, хотя является одним из мощнейщих инструментов позитивных изменений в жизни человека.

В течение своей жизни человек сталкивается с задачами построения взаимоотношений

с собой, с окружающим миром, с той реальностью, которая является частью его жизни.

В связи с этим возникает вопрос: «Не является ли эта реальность следствием того, как мы

выстраиваем с ней взаимоотношения?»

Предположим, что человек собирается отправиться в путешествие и начинает организовывать себе это событие. Выбирает туроператора, страну, экскурсионную и развлекательную программу, уговаривает или продает идею этой поездки близкому человеку, семье, другу — вообщем находит себе компанию, оформляет документы и вот — наконец все готово. Ура!!! Но вдруг — форс-мажор, неотложная работа, семейные обстоятельства или еще какие-либо непредвиденные причины. Такое в жизни иногда случается.

И что же происходит? В этот момент, очень часто, у нас актуализируются воспоминания

о том, что с нами, может быть в других контекстах, но именно с нами — уже случалась подобная ерунда.

«Вот так всегда в этой жизни, чем сильнее чего-то хочешь, тем больше вероятность обломаться», - думаем мы. С такими мыслями мы хмурые, унылые, с испорченным настроением принимаем на себя этот «удар судьбы», тяжело переживаем срыв наших планов, у нас все валится из рук, а мотивация что-то делать стремится к минус

бесконечности.

А между тем, пока мы в таком состоянии — проходит пара недель или месяцев; вокруг нас появляются и исчезают люди; возникают какие-то события; иногда даже случаются возможности сделать для себя что-либо ценное, но, увы, мы всего этого можем легко не заметить. Мы погружены в свой негативный транс и живем в нем, мы закрыты для внешней реальности. Но это так — пример на пару недель.

А теперь представьте, что вся наша повседневная жизнь наполнена мелкими и не очень форс-мажорами, непредвиденностями и прочей утварью. Нам может быть трудно договориться с близкими, на работе у нас могут случаться периоды полного взаимонепонимания, события могут выходить из под нашего контроля.

И так мы, даже не заметив как это произошло, начинаем считать себя неудачниками, невезучими личностями, серыми мышами — ну и кем-нибудь еще (милым и добрым).

И постепенно наша жизнь начинает превращаться в один сплошной негативный транс. Выбраться из него — а умом мы понимаем, что нам плохо — задача, которая на уровне простого понимания не решается.

Да и весь наш прошлый опыт уже записан в нашей памяти, в памяти нашего тела и разума — и как заезженная колея часто не дает нам заметить то, что на него не похоже.

Наше восприятие так устроено, что когда нам хорошо — мы замечаем много хорошего, когда плохо — много плохого. Этой реальности, в конце концов, без разницы — чувствуем мы себя хорошо или плохо.

Модель социальной панорамы отвечает на вопрос: где и как записан наш прошлый опыт о взаимоотношениях с людьми, с собой, с миром. Где и как прошита та наезженная колея, из которой так непросто выбраться.

Хорошая новость заключается в том, что наш мозг уникальнейшая и очень гибкая система.

Он способен перестраиваться и адаптироваться бесконечное множество раз, если мы готовы задать ему направление работы, направление движения и изменений. Наш мозг содержит около 15 млрд. нейронов, которые взаимосвязаны между собой более чем 60 триллионами!!! связей. Связанные между собой нейроны называют нейросетями.

Упрощенно — каждая нейросеть представляет собой мысль, навык и т.д.

У каждого из нас собственная коллекция переживаний, навыков — собственная уникальная карта нейросетей, ментальная карта этой реальности. Чем чаще те или иные нейронные сети актуализируются — тем прочнее становятся связи между нейронами в этой сети.

Большая заслуга НЛП в том, что оно выявило внешние критерии кодировки информации в нейронных сетях мозга. Смогло вывести на уровень осознания неосознанные механизмы построения ментальных карт нашей социальной реальности.

Если взять себе несколько минуток уединения в тихом и спокойном месте, для того чтобы полюбопытствовать о том, как устроена Ваша ментальная карта социальной реальности — то придется задать себе любимому очень непривычные вопросы.

Вот сейчас, когда я думаю о своем любимом человеке (или о своем ненавистном коллеге), как чувствует себя мое тело? Где возникает физиологическое ощущение от этого человека? И когда есть это физиологическое ощущение — где в пространстве возникает образ этого человека? Внутри меня или снаружи? Справа или слева? Спереди или сзади? На каком расстоянии от меня? Возникает один образ или их несколько? Какого роста этот образ? Куда направлен взгляд фигуры? На каком уровне относительно моих глаз находятся ее (его или даже их) глаза?

Да-да, вот таким вот непривычным для себя образом подумать об этом человеке. Затем можно таким же точно образом поисследовать, где в Вашей социальной панораме возникают образы других людей из Вашей жизни.

Причем бывает любопытно провести такое исследование не только для тех, кто сейчас составляет наше окружение, но и для тех, кого нет уже в нашей жизни. Эти фигуры тоже могут продолжать оказывать на нас свое влияние, находясь в ментальной карте нашей реальности, в нашей социальной панораме

Важно помнить, что наша социальная панорама не является раз и навсегда данной данностью. По мере того, как меняется наш опыт, как мы обучаемся чему-то новому — меняется и наша социальная панорама.

Я сознательно не привожу в этой статье конкретных механизмов изменения социальной панорамы, так как эксперименты по смене кодировок желательно начинать под присмотром опытного оператора (тренера, коуча, терапевта), который достаточно наблюдателен для того, чтобы заметить физиологические признаки комфорта или дискомфорта клиента.

Очень часто мы настолько привыкли не обращать внимание на обратную связь от своего тела, в котором закодирован огромный объем нашего опыта и наши ценности — что готовы идти напролом, без учета экологии всей системы.

Напомню, что часто актуализируемые нейронные сети, допустим негативного опыта — становятся глубокими колеями, которые к тому же связаны с другими нейросетями нашего мозга. Поэтому надо отдавать отчет в том, что изменение одного элемента нашей социальной карты неизбежно потянет за собой реакцию всей остальной операционной системы.

Вот несколько простых признаков того, что наша социальная операционная система (наша социальная панорама) нуждается в перенастройке:

В жизни периодически повторяются одни и те же ситуации — эффект знакомых «граблей»

Близкие нам люди намекают на то, что уже хватит жить прошлым

Появилось ощущение «замкнутого круга»

Наше поведение в присутствие некоторых людей никак не подчиняется здравому смыслу

Есть ощущение, что «весь мир против нас» или, что «мы совсем одни»

Нас все время вталкивает в непродуктивное взаимодействие с определенным типом людей

Не стоит относиться к этим признакам как к диагнозу чего-то плохого или неправильного. Эти ситуации нормальны и могут случаться с каждым из нас. Вопрос в том, что очень часто мы привыкаем не обращать на эти симптомы сознательного внимания; забиваем их в самый темный угол, откуда они часто и совершают свои диверсии в отношении нас.

Если говорить про прикладные аспекты применения модели социальной панорамы, то можно выделить следующие направления:

Улучшение самооценки, укрепление «Я» личности

Управление поведением в конфликтной ситуации

Изменение привычных стратегий взаимодействия с людьми в заданном контексте

Изменение ограничивающих установок и убеждений относительно себя, другого человека, мира в целом

Избавление от эмоциональных зависимостей, связанных с другими людьми

Генерация новых стратегий поведения в типовых повторяющихся контекстах (когда возникают те же «грабли»)

Генерация новых стратегий поведения с целыми коллективами и группами людей

Одна из ключевых идей НЛП, сделавшая это направление практической психологии столь популярным, работать с задачей через симптом, когда нет необходимости анализировать миллионы причинно-следственных связей, приведших к построению именно этой нейронной сети.

Метод социальной панорамы позволяет выполнить работу на уровне личностной идентичности человека (для тех, кто знаком с НЛП — это один из самых высоких нейро-логических уровней), что приводит к воистину потрясающим результатам.

Иногда спрашивают: вот мы изменимся, а что делать, если другие останутся прежними и вести себя будут по-прежнему. Да — другие останутся другими, но вести себя совсем по-прежнему вряд ли будут.

Мы не можем не влиять, достаточно чуть-чуть изменить свое поведение и все элементы, включенные во взаимодействие с нами будут вынуждены отреагировать. Чем заметнее изменение — тем явственней будет на него реакция.

Нюанс в том, что мы часто не можем правильно подобрать экологичное для нас изменение.

Изменения в наших взаимных социальных панорамах друг друга неизбежны, но обычно происходят хаотично и неосознанно. Лукас Деркс предложил подход, когда такие изменения можно сделать сознательно управляемыми. Мы как и раньше не знаем, какие нейроны с какими окажутся связанными, но у нас появляется концепция желаемого результата изменений, появляется заданное направление работы для системы разум-тело.опубликовано econet

Автор Ольга Гусева

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